Rast HDP Číny v roku 2021 pravdepodobne dosiahne 8 %: správa PHBS Think Tank

ŠEN-ČEN, Čína, 6. januára 2022 /PRNewswire/ -- Podľa správy, ktorú nedávno zverejnila pekingská univerzita, HSBC Business School (PHBS) Think Tank, miera rastu HDP Číny v roku 2021 bude pravdepodobne 8 %, s predpokladaným rastom 3,7 % v 4. štvrťroku. Ako uvádza správa: Hoci Čína bola jedinou veľkou ekonomikou, ktorá v roku 2020 zaznamenala rast, v roku 2021 sa potýka s viacerými problémami pri expanzii a reálna ekonomika stále stagnuje.

PHBS Think Tank vidí, že tlak na pokles reálnej ekonomiky Číny je v štvrtom štvrťroku stále silný, čo poukazuje na slabú spotrebu, výrazný pokles investícií do infraštruktúry a nehnuteľností a tlak na rast CPI. Keďže ceny niektorých surovín na dodávateľskom trhu sú stále na vysokých úrovniach, nárast cien sa začal prenášať na polotovary a nadväzujúce produkty.

V dôsledku trojnásobného tlaku zo zníženia dopytu, ponukových šokov a slabnúcich očakávaní sa podľa PHBS Think Tank očakáva ročné tempo rastu HDP Číny v roku 2022 na úrovni 5,0 %. Očakáva sa, že spomalenie trhu s nehnuteľnosťami a spotreby bude naďalej pôsobiť ako brzda rastu druhej najväčšej svetovej ekonomiky. Think Tank na základe svojho modelu DSGE odhaduje, že 10 % pokles investícií do nehnuteľností povedie k 2,1 % zníženiu rastu HDP, čo spôsobí stratu 6,85 milióna pracovných miest v súvisiacich sektoroch.

Keďže variant Omikron, pretrvávajúce narušenia dodávateľského reťazca a inflačné tlaky obmedzujú oživenie globálnej ekonomiky po pandémii, očakáva sa, že niektoré faktory podporujúce čínsky vývoz budú v roku 2022 oslabené. Správa obsahuje výsledky prognózy, že prínos spotreby, investícií a čistého exportu k HDP Číny bude 1,9 percentuálneho bodu, 1,7 percentuálneho bodu a 1,4 percentuálneho bodu.

PHBS Think Tank navrhuje, aby sa v roku 2022 zaviedli proaktívnejšie politiky. Odporúča, aby vláda posilnila fiškálnu politiku s cieľom zvýšiť domácu spotrebu a investície do infraštruktúry a zabezpečiť dodávky surovín v dodávateľskom reťazci. V správe sa ďalej konštatuje, že sú potrebné účinné politiky poskytovania úverov a financovania, aby sa zabránilo tvrdému zastaveniu realitného sektora.

