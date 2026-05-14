Raythink prezentuje oparty na AI monitoring rozległych obszarów na potrzeby bezpieczeństwa regionalnego w Azji Środkowej podczas targów KSS 2026

ASTANA, Kazachstan, 14 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Raythink Technology Co., Ltd. („Raythink"), czołowy dostawca rozwiązań z zakresu obrazowania termowizyjnego, prezentuje najnowsze rozwiązania bezpieczeństwa podczas targów „Kazachstańskie Systemy Bezpieczeństwa 2026" (KSS 2026). Odwiedzający stoisko B14 będą mogli zobaczyć najnowszy wielospektralny system pozycjonowania firmy Raythink, przeznaczony do monitorowania rozległych obszarów oraz ochrony infrastruktury krytycznej.

Zaawansowana platforma wieloczujnikowa z technologią napędu bezpośredniego

Raythink Advances AI-Driven Wide-Area Monitoring for Regional Safety in Central Asia at KSS 2026

Nowa wieloczujnikowa platforma PTZ prezentowana przez Raythink podczas KSS 2026 rozwija dotychczasowe zaawansowane technologie wielowymiarowego wykrywania i obsługuje konfigurowalne opcje obejmujące LWIR, MWIR, SWIR, światło widzialne oraz dalmierz laserowy (LRF), umożliwiając elastyczne dostosowanie do złożonych zastosowań w monitoringu.

Bazując na tej konfiguracji, nowy produkt wprowadza trzy kluczowe udoskonalenia.

Architektura z napędem bezpośrednim : architektura silnika z napędem bezpośrednim zapewnia obrazowanie bez rozmyć nawet podczas pracy z dużą prędkością.





Pogłębiona lokalizacja: rozwiązywanie wyzwań Azji Środkowej

Koncentrując się na potrzebach rynku Kazachstanu i Azji Środkowej, Raythink zaprezentował swoje rozwiązania termowizyjne i wieloczujnikowe w trzech kluczowych obszarach zastosowań.

Bezpieczeństwo sektora energetycznego i górniczego : jako jeden z głównych producentów energii, Kazachstan wymaga wysoko zautomatyzowanych, zdalnych systemów bezpieczeństwa do stosowania na polach naftowych i gazowych oraz obszarach wydobywczych. Technologie obrazowania termowizyjnego Raythink zapewniają stały monitoring w każdych warunkach pogodowych oraz ochronę obwodową działającą w różnych środowiskach.





Zaufany partner dla rozwoju regionalnego

Poza prezentacją produktów Raythink zamierza w dalszym ciągu wzmacniać swoją strategiczną obecność w regionie Azji Środkowej i rozwijać długoterminową współpracę z lokalnymi partnerami w kluczowych sektorach przemysłu.

„Azja Środkowa jest ważnym strategicznym rynkiem dla Raythink i zależy nam na umacnianiu naszej lokalnej obecności, jednocześnie rozwijając sieć partnerów i zapraszając kolejnych regionalnych współpracowników do wspólnego wspierania innowacji i wzrostu" - powiedział Qin, dyrektor sprzedaży Raythink na Azję Środkową.

Firma zachęca odwiedzających do osobistego zapoznania się z najnowszymi innowacjami Raythink i odkrycia, w jaki sposób zaawansowane technologie detekcji mogą zostać przekształcone w praktyczne informacje operacyjne, na stoisku B14 podczas KSS 2026.

