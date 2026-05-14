Společnost Raythink představuje na veletrhu KSS 2026 pokročilé řešení pro monitorování rozsáhlých oblastí s využitím umělé inteligence, které posílí bezpečnost v regionu Střední Asie
News provided byRaythink Technology Co., Ltd.
May 14, 2026, 08:29 ET
ASTANA, Kazachstán, 14. května 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Raythink Technology Co., Ltd. ("Raythink"), přední poskytovatel řešení v oblasti termovize, představuje na veletrhu Bezpečnostní systémy v Kazachstánu (KSS) 2026 svá nejnovější bezpečnostní řešení. Návštěvníci stánku B14 budou mít možnost seznámit se s nejnovějším multispektrálním polohovacím systémem společnosti Raythink, který je určen pro monitorování rozsáhlých oblastí a ochranu kritické infrastruktury.
Pokročilá multisenzorová platforma s technologií přímého pohonu
Nová multisenzorová platforma PTZ, kterou společnost Raythink představila na veletrhu KSS 2026, navazuje na její pokročilé multidimenzionální senzorové technologie a podporuje konfigurovatelné možnosti včetně LWIR (dlouhého infračerveného záření), MWIR (infračerveného záření středních vln), SWIR (infračerveného záření s krátkou vlnovou délkou), viditelného světla a laserového dálkoměru (LRF), což umožňuje flexibilní přizpůsobení komplexním monitorovacím scénářům.
Na základě této konfigurace přináší nový produkt tři klíčová vylepšení.
- Architektura s přímým pohonem: Architektura motoru s přímým pohonem zajišťuje ostrý obraz i při provozu ve vysokých rychlostech.
- Možnost koaxiální integrace: Platforma podporuje integrovaný provoz s dalšími elektrooptickými zařízeními a zjednodušuje tak kalibraci a nasazení systému.
- Vylepšená detekce cílů pomocí AI: Nově vylepšená technologie detekce pomocí AI zajišťuje nepřetržité sledování cíle i v případě, že jsou části cíle zakryty.
Hluboká lokalizace: řešení výzev ve Střední Asii
S ohledem na požadavky trhu v Kazachstánu a Střední Asii představila společnost Raythink svá řešení s využitím více senzorů ve třech klíčových oblastech použití.
- Bezpečnost v energetice a těžebním průmyslu: Kazachstán je významným producentem energie, a proto jeho ropná a plynová pole i těžební oblasti vyžadují vysoce automatizované dálkové zabezpečení. Termovizní technologie společnosti Raythink zajišťují nepřetržité monitorování za každého počasí a ochranu perimetru v různých prostředích.
- Mobilní hlídky vozidel: Společnost Raythink poskytuje řešení pro nasazení ve vozidlech, plavidlech a na jiných mobilních platformách, která zajišťují stabilní obrazový výkon i za vibrací pro bezpečnostní monitorování na dlouhé vzdálenosti a v rozsáhlých oblastech.
- Pokročilá detekce malých cílů: Detekce malých cílů zůstává klíčovou výzvou při monitorování rozsáhlých oblastí. Díky vlastním algoritmům umělé inteligence umožňují systémy PTZ s dlouhým dosahem od společnosti Raythink stabilní sledování cílů o velikosti pouhých 1,5 × 1,5 pixelu.
Důvěryhodný partner pro regionální růst
Kromě prezentace produktů si Raythink klade za cíl dále posilovat svou strategickou přítomnost ve středoasijském regionu a prohlubovat dlouhodobou spolupráci s místními partnery v klíčových průmyslových odvětvích.
„Střední Asie je pro Raythink důležitým strategickým trhem a jsme odhodláni posilovat svou místní přítomnost, rozšiřovat svou síť partnerů a vítat další regionální spolupracovníky, kteří se k nám připojí při prosazování inovací a společného růstu," uvedl Qin, obchodní manažer společnosti Raythink pro Střední Asii.
Návštěvníci jsou zváni, aby si na veletrhu KSS 2026 na stánku B14 na vlastní kůži vyzkoušeli nejnovější inovace společnosti Raythink a zjistili, jak lze pokročilé senzorové technologie proměnit v praktické poznatky.
Další informace:
E-mail: [email protected]
Webové stránky: https://www.raythink-tech.com/
