Raytron lance l'imagerie thermique non destructive pour des inspections de bâtiments plus intelligentes et plus écologiques

SHANGHAI, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Comment identifier rapidement les problèmes structurels cachés sans endommager les murs ou arracher les planchers ? Raytron, leader dans le domaine de l'imagerie thermique infrarouge, annonce aujourd'hui le lancement de sa caméra thermique portable EX10. En transformant les variations de température invisibles en images thermiques haute résolution, l'EX10 permet aux ingénieurs, aux auditeurs énergétiques et aux gestionnaires d'installations d'effectuer des inspections non destructives très efficaces.

Visible-Light Imaging vs. Infrared Thermal Imaging

L'imagerie thermique infrarouge permet un diagnostic précis des systèmes de chauffage et de climatisation

Dans les systèmes de chauffage au sol, le diagnostic des tuyaux bouchés, du chauffage inégal ou des fuites nécessite traditionnellement un démontage invasif du sol, ce qui est à la fois long et onéreux. Avec l'EX10, les techniciens peuvent visualiser instantanément la distribution de la chaleur le long du réseau de canalisations, en identifiant rapidement les points froids ou les anomalies. Cette méthode sans contact élimine la nécessité d'ouvrir les planchers afin d'effectuer des contrôles préliminaires, ce qui réduit les coûts de réparation et minimise les perturbations tout en améliorant l'efficacité de l'inspection.

Dans un cas réel, après avoir identifié une zone générale présentant des problèmes éventuels, une équipe d'inspection HVAC a injecté de l'eau chaude dans les tuyaux suspectés de fuir. En quelques minutes, l'EX10 a affiché une trace thermique claire de la fuite d'eau, créant une signature thermique distincte par rapport à la structure environnante plus froide. Cela a permis de localiser avec précision le point de défaillance et de fournir au client des preuves visuelles convaincantes pour valider ses décisions de réparation.

La caméra thermique portable EX10 optimise l'enveloppe du bâtiment et l'efficacité énergétique

L'imagerie infrarouge devient un outil indispensable pour évaluer l'enveloppe des bâtiments. Les défauts d'isolation, les ponts thermiques et les fuites d'air sont les principaux facteurs de perte d'énergie. Dotée d'une sensibilité thermique ultrafine de 40 mK, l'EX10 permet aux professionnels de capturer d'infimes gradients de température. Cette précision permet de localiser les anomalies thermiques et de prendre des décisions fondées sur des données pour les rénovations visant à économiser l'énergie. En outre, lors des inspections de conduites d'eau dissimulées, une caméra thermique identifie l'accumulation d'humidité dans les murs ou les sols en détectant les effets subtils du refroidissement par évaporation, ce qui facilite les réparations ciblées plutôt que l'excavation aveugle.

L'engagement de Raytron en faveur de la construction écologique

Pionnier de l'imagerie infrarouge, Raytron continue de favoriser l'intégration de la technologie infrarouge dans les domaines de la mesure de la température industrielle, du diagnostic des bâtiments, de la vision nocturne et de la surveillance de la sécurité. Le lancement de l'EX10 souligne la mission de Raytron consistant à repousser les limites du contrôle non destructif (CND). En fournissant des outils plus intelligents et mieux visualisés, Raytron permet à l'industrie d'évoluer vers un avenir plus écologique, plus efficace et plus intelligent.

