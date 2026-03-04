Raytron führt zerstörungsfreie Wärmebildtechnik für intelligentere und umweltfreundlichere Gebäudeinspektionen ein

SHANGHAI, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Wie können versteckte strukturelle Probleme schnell identifiziert werden, ohne Wände zu beschädigen oder Böden aufzureißen? Raytron, ein führender Anbieter von Infrarot-Wärmebildkameras, gibt heute die Markteinführung seiner Handheld-Wärmebildkamera EX10 bekannt. Durch die Umwandlung unsichtbarer Temperaturschwankungen in hochauflösende Wärmebilder ermöglicht das EX10 Ingenieuren, Energieprüfern und Facility-Managern die Durchführung hocheffizienter, zerstörungsfreier Inspektionen.

Visible-Light Imaging vs. Infrared Thermal Imaging

Infrarot-Wärmebildtechnik ermöglicht präzise Diagnosen für HLK- und Heizungsanlagen

Bei Fußbodenheizungssystemen erfordert die Diagnose von verstopften Rohren, ungleichmäßiger Erwärmung oder Undichtigkeiten traditionell eine aufwendige Entfernung des Fußbodens, was sowohl zeitaufwendig als auch kostspielig ist. Mit der EX10 können Techniker die Wärmeverteilung entlang des Rohrleitungsnetzes sofort visualisieren und so schnell kalte Stellen oder Anomalien identifizieren. Diese berührungslose Methode macht das Aufbrechen von Fußböden für Vorabkontrollen überflüssig, wodurch Reparaturkosten gesenkt, Störungen minimiert und die Inspektionseffizienz verbessert werden.

In einem realen Fall injizierte ein HLK-Inspektionsteam nach der Identifizierung eines allgemeinen Problembereichs heißes Wasser in mutmaßlich undichte Rohre. Innerhalb weniger Minuten zeigte das EX10 eine deutliche thermische Spur des austretenden Wassers an und erzeugte so ein klar erkennbares thermisches Muster im Vergleich zur kühleren Umgebung. Dies ermöglichte eine präzise Lokalisierung der Fehlerstelle und lieferte dem Kunden überzeugende visuelle Beweise, um Reparaturentscheidungen zu unterstützen.

Die tragbare Wärmebildkamera EX10 optimiert die Gebäudehülle und die Energieeffizienz.

Die Infrarotbildgebung entwickelt sich zu einem unverzichtbaren Instrument für die Bewertung von Gebäudehüllen. Isolationsmängel, Wärmebrücken und Luftundichtigkeiten sind die Hauptursachen für Energieverluste. Ausgestattet mit einer ultrafeinen thermischen Empfindlichkeit von 40 mK ermöglicht die EX10 Fachleuten die Erfassung kleinster Temperaturgradienten. Diese Präzision ermöglicht die Lokalisierung thermischer Anomalien, um datengestützte Entscheidungen für energiesparende Renovierungen zu unterstützen. Darüber hinaus identifiziert eine Wärmebildkamera bei der Inspektion verdeckter Wasserleitungen Feuchtigkeitsansammlungen in Wänden oder Böden, indem sie subtile Verdunstungskühleffekte erkennt, was gezielte Reparaturen anstelle von Blindausgrabungen ermöglicht.

Raytrons Engagement für umweltfreundliches Bauen

Als Pionier im Bereich der Infrarotbildgebung treibt Raytron die Integration der Infrarottechnologie in den Bereichen industrielle Temperaturmessung, Gebäudediagnostik, Nachtsicht und Sicherheitsüberwachung kontinuierlich voran. Die Markteinführung der EX10 unterstreicht die Mission von Raytron, die Grenzen der zerstörungsfreien Prüfung (NDT) zu erweitern. Durch die Bereitstellung intelligenterer, visualisierterer Tools unterstützt Raytron die Branche dabei, sich in Richtung einer umweltfreundlicheren, effizienteren und intelligenteren Zukunft zu entwickeln.

