READY-IN-A-CLICK: A PRIMEIRA MAQUIAGEM VIRTUAL NO MICROSOFT TEAMS

Maybelline New York traz looks de maquiagem virtual para o local de trabalho por meio do Microsoft Teams

NOVA YORK, 19 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Maybelline New York anunciou hoje uma colaboração com a Microsoft que oferece uma nova maneira de se preparar para videochamadas com maquiagem virtual no Microsoft Teams.

O aplicativo Maybelline Beauty no Microsoft Teams permite que os usuários ajustem seu estilo pessoal de maneira rápida e fácil diretamente em uma reunião do Teams. Os looks de maquiagem virtual oferecem uma forma descomplicada de experimentar diferentes estilos com o objetivo de democratizar a maquiagem e empoderar as pessoas com autoconfiança, principalmente no trabalho.

Com essa integração, a Maybelline New York está dando seu último passo no mundo da maquiagem digital.

"A missão da Maybelline é dar a todos autoconfiança para expressar sua beleza. Quer você esteja trabalhando presencialmente ou virtualmente, sentir-se bem consigo mesmo pode ajudar a dar o seu melhor", disse Trisha Ayyagari, presidente global de marca da Maybelline New York. "É por isso que fizemos parceria com o Microsoft Teams, para desenvolver looks de maquiagem virtuais. Agora, mesmo nos dias mais agitados, você pode se maquiar com apenas um clique. Esperamos tornar a vida das pessoas um pouco mais fácil".

Alimentado por Modiface AI e desenvolvido em colaboração com o Geena Davis Institute para garantir a representação de uma população ampla e diversificada, a Maybelline tem como objetivo oferecer aos usuários uma variedade de looks para melhor se adequar às suas reuniões, ao mesmo tempo em que permite que eles explorem diferentes looks de maquiagem, eles podem não ter experimentado de outra forma.

Considere esta sua "bolsa de maquiagem virtual", equipada com todos os produtos de maquiagem digitais essenciais para nosso mundo cada vez mais virtual. Com um simples clique, os usuários podem escolher entre 12 looks de maquiagem para complementar sua própria aparência natural e se sentir melhor sem esforço. Cada look tem um detalhamento do produto para que os usuários possam entender qual produto e tonalidade Maybelline New York constitui o look virtual e recriá-lo na vida real. Maybelline New York é pioneira nesta inovação para o grupo L'Oréal. Os looks de maquiagem virtual agora estão disponíveis globalmente como uma opção nas videochamadas do Teams para aqueles com uma licença corporativa do Teams.

"Na Microsoft, capacitar as pessoas por meio da tecnologia está no centro do que fazemos", disse Nicole Herskowitz, Vice-presidenta do Microsoft Teams. "O novo aplicativo Maybelline Beauty no Microsoft Teams é um ótimo exemplo de como, juntamente com nossos parceiros, estamos oferecendo às pessoas mais maneiras de se expressarem em ambientes de trabalho híbridos usando o poder da IA".

Sobre a Maybelline New York

A Maybelline New York é uma das principais marcas de cosméticos do mundo, presente em mais de 120 países em todo o mundo e alcançando 33 milhões de consumidores apenas por meio de seu icônico batom de longa duração (Matte Ink). O Fit Me Foundation mais vendido da marca foi disponibilizado na tecnologia em 40 tons desde 2017 para garantir que todos em todos os lugares possam encontrar seu ajuste perfeito em tom, sombra e textura (97% dos compradores acharam seu ajuste em um estudo de consumo!). A Maybelline New York está empenhada em dar a todos a autoconfiança para ir atrás do que desejam por meio de produtos acessíveis, inclusivos e fáceis de usar.

Sobre a Modiface

A Modiface é um fornecedor líder de tecnologia de provador virtual para o setor de beleza. Fundada em 2008, a tecnologia de ponta da Modiface permite que os usuários se vejam usando diferentes estilos de maquiagem e cabelo em tempo real, usando sua própria foto ou feed de vídeo ao vivo. Com uma profunda compreensão da indústria da beleza e um compromisso com a inovação, a Modiface se dedica a ajudar os consumidores a encontrar a aparência perfeita e tomar decisões de compra informadas.

Sobre o Instituto Geena Davis

O Instituto Geena Davis sobre Gênero na Mídia é uma organização de defesa baseada em pesquisa que trabalha no setor de mídia e entretenimento para melhorar a representação de gênero para meninas e mulheres.

