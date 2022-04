REALTY ONE GROUP CLÔTURE LE PREMIER TRIMESTRE 2022 AVEC UNE CROISSANCE REMARQUABLE ET DES DONS

LAS VEGAS, 30 avril 2022 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, une marque de style de vie moderne et axée sur un objectif et l'un des franchiseurs à la croissance la plus rapide au monde, a terminé le premier trimestre de 2022 avec ses dons caritatifs les plus percutants à ce jour, une convention annuelle record et des augmentations remarquables des ventes de franchises, et le volume global avec des professionnels de l'immobilier rejoignant en masse le franchiseur international.

Au total, Realty ONE Group a étendu son réseau de professionnels de l'immobilier à plus de 18 000 avec un volume atteignant 9,9 milliards d'euros (10,4 milliards de dollars) au cours des trois premiers mois de l'année, une augmentation de 20 % par rapport au premier trimestre de l'année dernière de 8,0 milliards d'euros (8,7 milliards de dollars). Le franchiseur désormais mondial prévoit de doubler son nombre de pays cette année et d'atteindre 500 sites dans le monde.

« Nous sommes le bon choix pour les entrepreneurs fougueux et les professionnels passionnés de l'immobilier qui utilisent l'incertitude des dernières années pour alimenter leur succès futur », a déclaré Kuba Jewgieniew, PDG et fondateur de Realty ONE Group.

Realty ONE Group a également signé un partenariat stratégique avec de nouveaux propriétaires en Italie au premier trimestre de l'année, et les propriétaires au Costa Rica ont vendu leur deuxième nouveau bureau ce mois-ci. Des représentants des huit pays de la société étaient présents lors de son premier événement d'affiliation ONE Summit à guichets fermés qui s'est tenu à Las Vegas, NV, la première semaine d'avril.

En plus d'un certain nombre d'efforts de dons de bienfaisance par le biais de son ONE Cares 501 (c) 3, Realty ONE Group s'est réengagé à planter des arbres dans le cadre de son programme ONE World, ONE Tree cette année, et des bureaux à travers le pays ont collecté plus de 30 000 boîtes de joie remplies de jouets et de notes faites à la main avec amour à envoyer aux enfants réfugiés ukrainiens qui ont été déplacés par la guerre.

UNbrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, compte maintenant plus de 18 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux dans 49 États, à Washington D.C. et au Canada et ouvrira bientôt ses portes en Équateur, au Costa Rica, en Italie, à Singapour et en Espagne, en plus du territoire américain de Porto Rico.

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, changeant radicalement le visage de la franchise immobilière avec son modèle d'affaires unique, sa fraîcheur amusante, son infrastructure technologique et son soutien supérieur pour ses professionnels de l'immobilier. La société a rapidement évolué pour inclure plus de 18 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États américains, à Washington D.C., à Porto Rico, au Canada, en Italie, en Espagne, à Singapour et au Costa Rica. Realty ONE Group se classe dans le top un pourcent du pays par REAL Trends, a été reconnu par Entrepreneur Magazine comme l'une des 5 meilleures franchises immobilières et figure sur la liste des 500 des entreprises Inc. à la croissance la plus rapide pendant sept années consécutives. Realty ONE Group prend de l'avance en ouvrant des portes non seulement à ses clients mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com.

