REALTY ONE GROUP ENCERRA PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022 COM UM CRESCIMENTO NOTÁVEL E RETRIBUI

LAS VEGAS, 30 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca moderna de estilo de vida, orientada por propósitos, e um dos franqueadores de crescimento mais rápido atualmente, encerrou o primeiro trimestre de 2022 com a sua doação filantrópica mais impactante até agora, uma convenção anual recorde, aumentos notáveis nas vendas das franquias e um número geral de profissionais do setor imobiliário se juntando em massa à franquia internacional.

No total, o Realty ONE Group aumentou sua rede de profissionais do setor imobiliário para mais de 18 mil, com um volume de negócios de 10,4 bilhões de dólares nos primeiros três meses do ano, representando um aumento de 20% em relação à marca de 8,7 bilhões do primeiro trimestre do ano passado. O agora franqueador global espera dobrar sua presença em número de países este ano e alcançar o número de 500 localidades em todo o mundo.

"Somos a escolha certa para os empreendedores e profissionais imobiliários dinâmicos e apaixonados que estão usando a incerteza dos últimos anos para alimentar seu sucesso futuro," disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group.

O Realty ONE Group estabeleceu também uma parceria estratégica com novos proprietários na Itália no primeiro trimestre do ano, e proprietários na Costa Rica venderam seu segundo novo escritório neste mês. Representantes dos oito países onde a empresa atua estiveram presentes em seu primeiro evento, com vendas de ingressos esgotadas, de afiliados ONE Summit realizado na primeira semana de abril em Las Vegas, Nevada.

Além de uma série de esforços filantrópicos de doação por meio do ONE Cares 501(c)3, o Realty ONE Group se comprometeu novamente a plantar árvores por meio do seu programa ONE World, ONE Tree este ano e escritórios em todo o país coletaram mais de 30 mil caixas da alegria recheadas com brinquedos e mensagens amorosas feitas à mão para enviar às crianças refugiadas ucranianas que foram deslocadas pela guerra.

The UNBrokerage, como é conhecido no setor, tem mais de 18 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados, em Washington D.C. e no Canadá, além dos que serão inaugurados em breve no Equador, Costa Rica, Itália, Singapura e Espanha, além do território americano de Porto Rico.

Fundado em 2005, o Realty ONE Group chegou para revolucionar o setor, mudando radicalmente a imagem da franquia imobiliária com seu modelo singular de negócios, sua divertida "coolture", sua infraestrutura de tecnologia e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente e hoje conta com mais de 18 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados dos EUA, Washington D.C., Porto Rico, Canadá, Itália, Espanha, Singapura e Costa Rica. O Realty ONE Group está entre os primeiros do país (faixa de um por cento) segundo a REAL Trends, foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como uma das cinco maiores franquias do setor imobiliário e esteve na lista da Inc. das 500 empresas de crescimento mais rápido por sete anos consecutivos. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

