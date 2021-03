Realty ONE Group connaît une autre année record, et lance son plan d'expansion mondiale

L'unique franchiseur figurant au classement Fast and Serious* dans le secteur de l'immobilier tiendra sa première journée portes ouvertes mondiale alors qu'il est en voie de connaître sa meilleure année à ce jour

LAS VEGAS, 5 mars 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, une marque de style de vie moderne et le seul franchiseur du secteur de l'immobilier à figurer au palmarès « Fast and Serious »*, affiche déjà des chiffres records pour les deux premiers mois de 2021 par rapport à la même période l'année passée. Il s'agit notamment d'une augmentation du nombre de professionnels de l'immobilier de 22 %, d'une hausse du volume des ventes de 40 % et d'une croissance des ventes générées par les franchisés de 29 %. Compte tenu de cette croissance extraordinaire, l'entreprise accélère son plan d'expansion mondiale et s'attend à connaître sa meilleure année depuis sa création.

UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, a maintenant des bureaux dans 45 États et au Canada et utilise sa croissance fulgurante et sa marque dynamique aux États-Unis pour étendre ses activités en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Du 10 au 12 mars, l'entreprise accueillera des représentants de cinq pays à Las Vegas, au Nevada, lors de sa première journée portes ouvertes mondiale.

« Je tiens à vous dire que nous commençons l'année 2021 sur les chapeaux de roues, profitant de notre élan sans nous arrêter, a déclaré Kuba Jewgieniew, PDG et fondateur de Realty ONE Group. De manière prudente, nous prévoyons signer des ententes avec plus de 100 nouveaux franchisés cette année, ainsi qu'accorder de nouveaux bureaux et établir des partenariats dans de nouveaux pays de façon sélective avec des entrepreneurs qui incarnent la marque de notre entreprise et notre COOLTURE, et qui comme nous mettent l'accent sur la personne et redonnent à la communauté. »

L'an dernier, Realty ONE Group a dépassé ses records précédents, octroyant 86 franchises malgré la pandémie de COVID-19, et ajoutant à son réseau plus de 2 600 professionnels de l'immobilier.

Le 3 mars, l'entreprise a lancé un programme de séances de discussion en direct de cinq semaines, intitulé March UNMadness. Elle a profité de l'occasion pour donner le coup d'envoi du remaniement de ONE University et présenter les éléments clés de l'écosystème d'affaires de Realty ONE Group, c'est-à-dire la convergence de l'accompagnement professionnel structuré, des technologies d'entreprise, du marketing d'entreprise et du mode de vie entrepreneurial, dans le but de réussir en affaires. Les animateurs des séances de discussion hebdomadaires March UNMadness décriront en détail chacune des fonctions de l'écosystème d'affaires qui font en sorte qu'un si grand nombre de professionnels de Realty ONE Group adorent la marque et obtiennent de meilleurs résultats au sein de l'entreprise.

Realty ONE Group devient une marque immobilière de style de vie moderne, avec son esprit florissant et sa « COOLTURE », tout en se concentrant sur l'accompagnement professionnel et les technologies exclusives.

Pour en savoir plus, consultez le site www.OwnAOne.com.

*Realty ONE Group est l'UNIQUE franchiseur immobilier figurant au classement « Fast and Serious » établi par Franchise Times, occupant la dixième position parmi tous les franchiseurs. LIEN

À propos de Realty ONE Group

Fondée en 2005, Realty ONE Group est venue perturber l'industrie en transformant radicalement le visage de la franchise immobilière grâce à son modèle d'affaires unique, à sa « COOLTURE » amusante, à son infrastructure technologique et au soutien de qualité supérieure offert à ses professionnels de l'immobilier. L'évolution rapide de l'entreprise lui permet aujourd'hui de compter plus de 15 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 300 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C. et au Canada. Realty ONE Group se classe dans le meilleur 1 % du pays selon REAL Trends, a été reconnue par le magazine Entrepreneur comme une des 5 meilleures franchises immobilières et a figuré sur la liste des entreprises à la croissance la plus rapide du Inc. 500 pendant sept années consécutives. Realty ONE Group va de l'avant et ouvre des portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires de franchises. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.RealtyONEGroup.com.

