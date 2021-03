Realty ONE Group disfruta de otro año récord y lanza su Plan de expansión global

LAS VEGAS, 5 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderno que ha sido nombrada como la única franquicia "Rápida y Seria" del sector inmobiliario*, ya está publicando cifras interanuales récord tras solo dos meses de 2021, con incrementos del 22 % en agentes, 40 % en el volumen de ventas, y 29 % en ventas de franquicias. Con este enorme crecimiento, la empresa está acelerando su expansión global y espera tener el mejor año en su historia.

UNBrokerage, como se le conoce en la industria, tiene actualmente oficinas en 45 estados y Canadá y está utilizando su crecimiento explosivo y su marca dinámica en los Estados Unidos para expandirse a Europa, Suramérica y Asia. Durante su primera casa abierta de franquicias globales, que se llevará a cabo la próxima semana entre el 10 y el 12 de marzo en Las Vegas, Nevada, la compañía acogerá representantes de cinco países.

"Me gustaría decir que empezamos 2021 trabajando intensamente, pero la realidad es que nunca nos detuvimos", afirmó Kuba Jewgieniew, director ejecutivo y fundador de Realty ONE Group. "En el escenario conservador, esperamos firmar más de 100 nuevas franquicias este año, otorgando de manera selectiva nuevas oficinas y asociándonos en otros países con emprendedores que encarnan la marca de nuestra compañía, su COOLTURE, el enfoque USTED-primero y la retribución a la comunidad".

El año pasado, Realty ONE Group superó los récords anteriores tras vender 86 franquicias, a pesar de la pandemia de COVID, y agregar más de 2.600 profesionales inmobiliarios.

El 3 de marzo, la compañía lanzó un programa en vivo de la alcaldía con duración de cinco semanas, llamado March UNMadness, para presentar la evolución de ONE University y las claves del ecosistema comercial de Realty ONE Group, que es la convergencia entre capacitación comercial estructurada, tecnologías comerciales, marketing comercial y estilo de vida comercial, todo para lograr el éxito comercial. Los anfitriones de la semana en March UNMadness darán detalles de cada una de las funciones del ecosistema comercial que han logrado que muchos profesionales de Realty ONE Group se enamoren de la marca y sean más exitosos con la compañía.

Realty ONE Group está evolucionando hacia una marca inmobiliaria de estilo de vida moderno, encarnando un espíritu y una COOLTURE vibrantes, mientras se enfoca en la formación en negocios y tecnologías patentadas.

*Realty ONE Group, clasificado por Franchise Times como el ÚNICO franquiciador inmobiliario "Rápido y Serio", y uno de los diez mejores entre todas las franquicias. ENLACE

Acerca de Realty ONE Group

Fundado en 2005, Realty ONE Group revolucionó la industria al cambiar radicalmente el concepto de las franquicias inmobiliarias con un modelo de negocio único, una "coolture" divertida, infraestructura tecnológica y un nivel superior de soporte para sus profesionales inmobiliarios. La empresa ha evolucionado rápidamente para incorporar a más de 15.000 profesionales del sector inmobiliario en más de 300 oficinas en 45 estados de los EE. UU., en Washington D.C. y en Canadá. Realty ONE Group forma parte del 1 % superior en el país de acuerdo con REAL Trends, ha sido reconocido por Entrepreneur Magazine como una de las cinco mejores franquicias inmobiliarias, y ha estado en la lista de compañías de más rápido crecimiento de Inc. 500 durante siete años consecutivos. Realty ONE Group sigue avanzando y abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para profesionales inmobiliarios y propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

