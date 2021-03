O Realty ONE Group está passando por outro ano recorde, ao mesmo tempo em que lança o plano de expansão global

LAS VEGAS, 6 de março de 2021 /PRNewswire/-- O Realty ONE Group, uma marca de estilo de vida moderna que foi nomeada a única franquia "rápida e séria" do setor imobiliário, já está publicando números recorde nos dois primeiros meses de 2021, com um aumento de 22% no número de agentes, 40% no volume de vendas e 29% nas vendas de franquias. Com este enorme crescimento, a empresa está acelerando sua expansão global e esperando ter o melhor ano da sua existência.

A UNBrokerage, como é conhecida no setor, tem escritórios agora em 45 estados e no Canadá, e está utilizando seu crescimento explosivo e sua marca dinâmica nos EUA para expandir para a Europa, América do Sul e Ásia. A empresa vai receber representantes de cinco países na próxima semana, de 10 a 12 de março, em Las Vegas, NV, durante sua primeira Global Franchise Open House.

"Gostaria de dizer que chegamos com tudo em 2021, e nunca paramos de verdade", disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group. "De forma conservadora, esperamos assinar mais de 100 novas franquias este ano, concedendo seletivamente novos escritórios e firmando parcerias em novos países com empreendedores que incorporam a marca da nossa empresa, a COOLTURE, o foco YOU-first e a retribuição comunitária."

No ano passado, o Realty ONE Group superou os recordes anteriores, vendendo 86 franquias, apesar da pandemia da COVID, e adicionando mais de 2.600 profissionais do setor imobiliário.

Em 3 de março, a empresa lançou um programa de reunião ao vivo de cinco semanas, chamado March UNMadness, para lançar a evolução da ONE University e os segredos para o ecossistema de negócios do Realty ONE Group, que é a convergência de treinamento estruturado de negócios, tecnologia empresarial, marketing de negócios e estilo de vida de negócios, tudo para alcançar o sucesso nos negócios. Os apresentadores semanais do March UNMadness detalharão cada uma dessas funções do ecossistema de negócios que fizeram com que tantos profissionais do Realty ONE Group amassem a marca e tivessem mais sucesso com a empresa.

O Realty ONE Group está transcendendo para uma marca do setor imobiliário de estilo de vida moderno, incorporando um espírito próspero e COOLTURE, ao mesmo tempo em que se concentra em treinamento de negócios e tecnologias proprietárias.

Saiba mais em www.OwnAOne.com.

*Realty ONE Group, classificado pela Franchise Times como o ÚNICO franqueador imobiliário "rápido e sério", top 10 entre todas as franquias. LINK

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group é um inovador do setor, mudando radicalmente a face da franquia do setor imobiliário com seu modelo de negócios único, coolture divertida, infraestrutura de tecnologia e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente para incluir mais de 15.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 300 escritórios em 45 estados dos EUA, Washington D.C. e Canadá. O Realty ONE Group se classifica entre os primeiros na faixa de 1% do país, de acordo com a REAL Trends, foi reconhecido pela revista Entrepreneur entre as cinco maiores franquias do setor imobiliário e esteve na lista da Inc. 500 das empresas de crescimento mais rápido por sete anos consecutivos. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e franqueados. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

