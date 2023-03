REALTY ONE GROUP DE NOUVEAU DÉSIGNÉ COMME L'UN DES FRANCHISEURS À LA CROISSANCE LA PLUS RAPIDE PAR LE MAGAZINE ENTREPENEUR

LAS VEGAS, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, une marque de style de vie moderne avec une mission et l'un des franchiseurs les plus populaires dans le secteur de l'immobilier, a de nouveau été nommé dans le prestigieux classement des franchises à la croissance la plus rapide (Fastest-Growing Franchises) du magazine Entrepreneur.

L'année dernière, la société internationale basée à Las Vegas a réalisé plus de 100 000 transactions immobilières pour plus de 40 milliards de dollars de logements vendus dans une économie naissante. La société a également vendu 74 nouvelles franchises, Realty ONE Group continuant à mettre l'accent sur la formation offerte par le biais de son université ONE (ONE.U).

« Nous avons confiance en l'avenir et nous continuons à chercher les bons partenaires afin d'ouvrir de nouvelles portes. Aussi, nos adeptes, les professionnels de l'immobilier avec qui nous travaillons partout dans le monde, parlent de leur succès », a déclaré Kuba Jewgieniew, PDG et fondateur de Realty ONE Group.

Realty ONE Group s'est classé plus haut que les franchiseurs immobiliers traditionnels et modernes et d'autres franchises populaires qui, selon Entrepreneur, « tirent parti de leur capacité à se développer rapidement aux États-Unis et au Canada ». Realty ONE Group a également décroché la première place du classement des franchiseurs immobiliers pour la deuxième année consécutive sur la très disputée liste Franchise 500® 2023 d'Entrepreneur.

L'UNBrokerage, comme on l'appelle dans le secteur, compte désormais plus de 18 000 professionnels de l'immobilier répartis dans plus de 400 bureaux dans 49 États, à Washington D.C., à Porto Rico et maintenant en Bolivie, au Canada, aux îles Caïmans, au Costa Rica, à Chypre, en Équateur, en Italie, au Portugal, aux Philippines, à Singapour et en Espagne.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.OwnAOne.com.

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, changeant radicalement le visage de la franchise immobilière avec son modèle d'affaires unique, sa fraîcheur amusante, son infrastructure technologique et son soutien supérieur pour ses professionnels de l'immobilier. La société a rapidement évolué et compte aujourd'hui plus de 18 000 professionnels de l'immobilier répartis dans plus de 400 bureaux dans 49 États américains, Washington D.C., Porto Rico, la Bolivie, le Canada, les îles Caïmans, le Costa Rica, Chypre, l'Équateur, l'Italie, le Portugal, les Philippines, l'Espagne et Singapour. Realty ONE Group se classe dans le premier pour cent du pays selon REAL Trends et a été reconnu par Entrepreneur Magazine comme la marque immobilière numéro un. Realty ONE Group prend de l'avance en ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.RealtyONEGroup.com.

SOURCE Realty ONE Group