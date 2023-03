REALTY ONE GROUP DESLUMBRA A LOS ASISTENTES A ONE SUMMIT 2023 CON GRANDES ESTRELLAS Y PODEROSOS MENSAJES DE ESPERANZA

LAS VEGAS, 2 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca moderna de estilo de vida orientada a objetivos y una de las franquicias de más rápido crecimiento en el mundo, sacudió el Aria Resort & Casino la semana pasada y deslumbró a la multitud de casi 3.000 asistentes con destacados oradores, artistas y celebridades que compartieron mensajes inspiradores de esperanza y amor. ONE Summit International 2023, el evento anual que reúne a profesionales de Realty ONE Group de todo el mundo, también celebró el éxito de sus agentes, pese a un desafiante mercado inmobiliario, en una recepción para Productores Destacados, mientras funge como anfitrión de capacitaciones fundamentales a través de su organización de orientación profesional líder en la industria ONE University.

ONE Summit International 2023: en Las Vegas, NV 20-22 de febrero de 2023, (PRNewsfoto/Realty ONE Group)

"Nunca hemos considerado a ONE Summit como un evento inmobiliario" afirmó Kuba Jewgieniew, director ejecutivo y fundador de Realty ONE Group. "Su objetivo siempre ha sido orientar, capacitar e inspirar, y reunir a nuestra #ONEFamily para celebrar las oportunidades que tenemos todos los días de generar un impacto".

Las figuras principales del evento incluyeron al Dr. Eric Thomas (ET, The Hip Hop Preacher), Molly Bloom, Vernice "FlyGirl" Armour y Jordan Belfort (el Lobo de Wall Streeet), además de presentaciones de los grupos locales Blue Man Group y Artrageous de Las Vegas. Los aplausos fueron atronadores ante la sorpresiva aparición del emprendedor leyenda de la NBA Shaquille O'Neal, que también cerró el evento de dos días al aparecer como DJ Diesel y hacer vibrar a todos durante la BLACK & GOLD GALA anual en Drai's Nightclub.

Realty ONE Group dio la bienvenida a profesionales inmobiliarios de todos los Estados Unidos y a un grupo de agentes de los 11 países que se han unido a la red recientemente. Los asistentes dieron inicio al evento ONE Summit 2023 con la caminata anual ONE Walk por la franja de Las Vegas a beneficio de Beverly Carter Foundation. Dear World compartió su poderoso mensaje que invita a reconciliarnos con nuestras historias personales y utilizarlas para prosperar, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de autoalentarse a través del arte corporal y capturar el momento en fotografías. Como es habitual y a través de su rama benéfica ONE Cares 501(c), Realty ONE Group fue anfitrión del almuerzo femenino anual con ventas de boletos, una subasta silenciosa y un cheque ONE Cares, que en conjunto contribuyeron con una donación de USD 20.000 a Shaquille O'Neal Foundation.

La UNBrokerage, como se la conoce en el sector, cuenta con más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en los 49 estados, Washington D.C., Puerto Rico y ahora en otros países como Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Italia, Portugal, Singapur y España, además de Filipinas.

Obtenga más información en www.OwnAOne.com.

Acerca de Realty ONE Group

Fundada en 2005, Realty ONE Group es una compañía que ha revolucionado la industria al cambiar radicalmente el semblante de las franquicias inmobiliarias gracias a su singular modelo de negocio, su divertida "cooltura", su infraestructura tecnológica y el sólido apoyo que brinda a sus profesionales inmobiliarios. La empresa ha evolucionado rápidamente e incluye a más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en todos los 49 estados de los Estados Unidos, Washington D.C., Puerto Rico, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Italia, Portugal, Filipinas, España y Singapur. Realty ONE Group se ubica dentro del uno por ciento de las mejores empresas del país según REAL Trends y ha sido reconocida por Entrepreneur Magazine como la marca número UNO en bienes raíces. Realty ONE Group sigue avanzando y abriendo puertas, no solo para sus clientes sino también para profesionales inmobiliarios y propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2012548/Realty_ONE_Group_held_ONE_Summit_International_2023_in_Las_Vegas.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

FUENTE Realty ONE Group

SOURCE Realty ONE Group