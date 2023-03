REALTY ONE GROUP IMPRESSIONA OS PARTICIPANTES DO ONE SUMMIT 2023 COM GRANDES ESTRELAS E PODEROSAS MENSAGENS DE ESPERANÇA

LAS VEGAS, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca de estilo de vida moderna e com propósitos, além de UM dos franqueadores de mais rápido crescimento no mundo, abalou o Aria Resort & Casino na semana passada, impressionando a multidão de quase três mil pessoas com artistas, celebridades e palestrantes poderosos com mensagens inspiradoras de esperança e amor. O ONE Summit International 2023, evento anual que reúne profissionais do Realty ONE Group de todo o mundo, também comemorou o sucesso de seus profissionais em uma recepção dos Melhores Produtores, apesar de um mercado imobiliário desafiador, enquanto apresentava um treinamento crítico através de sua formação de negócios líder no setor pela ONE University.

"O ONE Summit nunca teve a intenção de ser um evento imobiliário ", disse Kuba Jewgieniew, diretor executivo e fundador do Realty ONE Group. "O objetivo era treinar, inspirar e reunir nossa #ONEFamily para celebrar as oportunidades diárias que temos para causar impacto."

As atrações principais do evento incluíram o dr. Eric Thomas (ET, o "Pastor do Hip Hop"), Molly Bloom, Vernice "FlyGirl" Armour, Jordan Belfort ("O Lobo de Wall Street"), e apresentações do Blue Man Group e da Artrageous, ambos de Las Vegas. Para detonar, houve uma aparição surpresa da lenda e empresário da NBA Shaquille O'Neal, que também encerrou o evento de dois dias como DJ Diesel, tocando na anual BLACK & GOLD GALA na boate Drai's Nightclub.

O Realty ONE Group deu as boas-vindas a profissionais do setor imobiliário de todos os EUA, e a uma série de agentes de 11 países que ingressaram na rede recentemente. Os participantes começaram o ONE Summit 2023 com a caminhada anual ONE Walk pela Strip de Las Vegas para beneficiar o Beverly Carter Foundation. Dear World compartilhou sua poderosa mensagem de aceitar nossas histórias pessoais e usá-las para prosperar, dando aos participantes a oportunidade de incentivo pela arte corporal e da captura desse momento em fotos. Como de costume, o Realty ONE Group, através de seu braço filantrópico ONE Cares 501 (c), organizou o almoço feminino anual com vendas de ingressos, um leilão silencioso e um cheque ONE Cares, contribuindo para uma doação de $20 mil para a The Shaquille O'Neal Foundation.

O UNBrokerage, como é conhecido no setor, tem mais de 18 mil profissionais do setor imobiliário com mais de 400 escritórios em 49 estados, em Washington D.C., em Porto Rico e agora nos países: Bolívia, Canadá, Costa Rica, Equador, Itália, Portugal, Singapura, Espanha e nas Filipinas.

Saiba mais em www.OwnAOne.com.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group chegou para revolucionar o setor, mudando radicalmente a imagem da franquia imobiliária com seu singular modelo de negócios, sua divertida "coolture", sua infraestrutura tecnológica e o suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente para incluir mais de 18 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados dos EUA, em Washington D.C., e nos países: Porto Rico, Bolívia, Canadá, Costa Rica, Equador, Itália, Portugal, Filipinas, Espanha e Singapura. O Realty ONE Group está classificado entre os primeiros do país pela REAL Trends, e foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como a marca imobiliária número UM. O Realty ONE Group está avançando e abrindo portas não apenas para seus clientes, mas para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

