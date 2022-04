REALTY ONE GROUP IMPRESSIONA PARTICIPANTES DO ONE SUMMIT 2022

De Jabbawockeez a Simon Sinek, a UNBrokerage provoca euforia no público presente, provando que "tudo é possível" e promete realizar ainda mais sonhos em 2022

LAS VEGAS, 11 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- No maior evento de sua história, o Realty ONE Group International, uma marca de estilo de vida moderno e orientada por propósito e uma das franqueadoras de crescimento mais rápido do mundo, agitou o Aria Resort & Casino de Las Vegas, em Nevada, esta semana durante o seu ONE SUMMIT 2022, atraindo entusiasmados profissionais do setor imobiliário e franqueados de 49 estados e, pela primeira vez na história, participantes internacionais e representantes de oito países.

Com a marquise do Aria recepcionando a poderosa marca na região da Strip, os participantes do setor mal se levantaram, impressionados com o treinamento de negócios do líder do setor, com participação de alguns dos melhores palestrantes e animadores do mundo e branding nunca antes vistos no setor imobiliário.

"Nos recusamos a fazer uma convenção mediana; esta é uma experiência inesquecível e nossos profissionais não merecem menos do que isso", disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group. "Sabemos que inspiramos e impactamos os participantes, sem restar a menor sombra de dúvida de que estão com a marca imobiliária certa, que está colorindo Las Vegas e o mundo inteiro de ouro."

Por dois dias, palestrantes lendários como Simon Sinek, Dr. Eric Thomas, "o pregador do Hip Hop," Ben Nemtin, Nick Santonastasso, que discursa nos eventos de Tony Robbins e a primeira patinadora afro-americana medalhista olímpica de ouro dos EUA, Erin Jackson, transmitiram ondas de euforia pelo salão com depoimentos persuasivos de que tudo é realmente possível. Ao mesmo tempo, a multidão ficou impressionada pelas apresentações da violinista Bella Hristova, do "mistificador" israelense Lior Surchard, do vencedor do America's Got Talent, Kodi Lee, além da sensação de Las Vegas, o grupo Jabbawockeez.

No topo da sensacional agenda de dois dias aconteceu o lançamento da nova campanha da empresa, #MyONEDream, com o objetivo de realizar o maior número possível de sonhos que transformam a vida em 2022. Os participantes do ONE SUMMIT afixaram seus maiores sonhos em uma parede dos sonhos no salão, com a empresa realizando vários deles na cerimônia de encerramento. #MyONEDream é uma continuação do propósito do Realty ONE Group de abrir portas e uma extensão de seus esforços ONE Cares 501(c)3 que todos os anos ajudam milhares de vítimas de desastres naturais, veteranos e crianças carentes, parceiros como One Tree Planted e One Girl Can e, mais recentemente, o grande esforço da empresa para ajudar crianças refugiadas ucranianas.

O ONE SUMMIT 2022 terminou na terça-feira com a gala anual BLACK & GOLD e uma festa concorrida na popular casa noturna do Aria, a Jewel.

A UNBrokerage, como é conhecida no setor, conta atualmente com mais de 17 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 45 estados, Washington D.C. e Canadá e abrirá outros no Equador, Costa Rica, Itália, Singapura e Espanha, além de um no território americano de Porto Rico.

Saiba mais em www.OwnAOne.com.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group chegou para revolucionar o setor, mudando radicalmente a imagem da franquia imobiliária com seu modelo singular de negócios, sua "coolture", sua infraestrutura de tecnologia e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente e hoje conta com mais de 17 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 45 estados dos EUA, Washington D.C., Porto Rico, Canadá, Itália, Espanha, Singapura e Costa Rica. O Realty ONE Group está entre os primeiros do país (faixa de um por cento), segundo a REAL Trends, foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como uma das cinco maiores franquias do setor imobiliário e está na lista da Inc. 500 das empresas de crescimento mais rápido há sete anos consecutivos. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, visite www.RealtyONEGroup.com.

