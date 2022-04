REALTY ONE GROUP SORPRENDE A LOS ASISTENTES DE ONE SUMMIT 2022

Desde los Jabbawockeez hasta Simon Sinek, UNBrokerage tira la casa por la ventana y cumple su promesa de que "todo es posible" para hacer realidad inclusive más sueños en 2022

LAS VEGAS, 11 de abril, 2022 /PRNewswire/ -- Durante el evento más grande de su historia, Realty ONE Group International, una marca moderna de estilo de vida con propósito y una de las franquicias de más rápido crecimiento en el mundo, estremeció esta semana el Aria Resort & Casino en Las Vegas, Nevada, durante su 2022 ONE SUMMIT, en la que recibió a profesionales y franquiciados del sector inmobiliario de 49 estados y, por primera vez, a asistentes y representantes internacionales de ocho países.

Con la marquesina de Aria dando la bienvenida a la poderosa marca a la franja, los asistentes al interior del recinto apenas se movieron, sorprendidos por el entrenamiento empresarial líder en la industria, algunos de los mejores oradores y artistas del mundo, y el desarrollo de marcas como la industria inmobiliaria nunca antes había visto.

"Nos negamos a organizar una convención promedio; esta es una experiencia inolvidable y nuestros profesionales no merecen nada menos que eso", afirmó Kuba Jewgieniew, director ejecutivo y fundador de Realty ONE Group. "Sabemos que los inspiramos e impactamos, y que no les quedará ni una duda de que están con la marca inmobiliaria correcta que está pintando de dorado Las Vegas y todo el mundo".

Durante dos días, legendarios oradores como Simon Sinek, el Dr. Eric Thomas, "el predicador de hip-hop", Ben Nemtin, Nick Santonastasso, quien participa en los eventos de Tony Robbins y Erin Jackson, la primera patinadora velocista y medallista olímpica afroamericana de los Estados Unidos, quien destacó en el salón de baile con pruebas convincentes de que nada es imposible, mientras que las interpretaciones de los Bella Violinists, Lior Surchard, el "mistificador" israelí, Kodi Lee, el ganador de America's Got Talent, y la sensación local de Vegas, los Jabbawockeez, sorprendían a la frenética multitud.

Para coronar el espectacular programa de dos días, se lanzó la nueva campaña de la empresa, #MyONEDream, con el objetivo de hacer realidad tantos sueños que cambien vidas como sea posible en 2022. Los asistentes a ONE SUMMIT colocaron sus mayores sueños en un muro de sueños en el salón de baile, y la empresa hizo realidad varios de ellos en la ceremonia de clausura. #MyONEDream es una continuación del propósito de Realty ONE Group de abrir puertas y una continuación de su iniciativa ONE Cares 501(c)3 que ayuda a miles de víctimas de desastres naturales, veteranos y niños que están bajo custodia, socios como One Tree Planted y One Girl Can y, recientemente, la campaña masiva de la empresa para ayudar a los niños ucranianos refugiados.

ONE SUMMIT 2022 llegó a su fin el martes con la gala anual BLACK & GOLD (negro y dorado) y una fiesta multitudinaria en el popular club nocturno Jewel de Aria.

El "UNBrokerage", como se le conoce en la industria, cuenta en este momento con más de 17.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y Canadá, y abrirá sucursales en Ecuador, Costa Rica, Italia, Singapur y España, además del territorio estadounidense de Puerto Rico.

Fundada en 2005, Realty ONE Group es una compañía que ha revolucionado la industria al cambiar radicalmente el semblante de las franquicias inmobiliarias mediante su singular modelo de negocio, su divertida cooltura, su infraestructura tecnológica y el sólido apoyo que brinda a sus profesionales inmobiliarios. La empresa ha evolucionado rápidamente y ya suma más de 17.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 45 estados de los Estados Unidos, Washington D.C., Puerto Rico, Canadá, Italia, España, Singapur y Costa Rica. Realty ONE Group se encuentra dentro del 1 % superior a nivel país según REAL Trends, ha sido reconocida por Entrepreneur Magazine como Franquicia inmobiliaria Top 5 y ha sido incluida en la lista Inc. 500 de las Empresas de más rápido crecimiento por siete años consecutivos. Realty ONE Group está creciendo y abriendo puertas no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

