REALTY ONE GROUP VERBLÜFFT DIE TEILNEHMER DES GIPFELTREFFENS 2022

Von Jabbawockeez bis Simon Sinek - die UNBrokerage bringt das Haus zum Beben und beweist, dass „alles möglich ist", und verspricht, 2022 noch mehr Träume zu erfüllen.

LAS VEGAS, 11. April 2022 /PRNewswire/ -- Die Realty ONE Group International, eine moderne, zielgerichtete Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, hat diese Woche während ihres Gipfeltreffens 2022 ONE SUMMIT das Aria Resort & Casino in Las Vegas, NV, gerockt und begeisterte Immobilienfachleute und Franchisenehmer aus 49 Staaten und zum ersten Mal internationale Teilnehmer und Vertreter aus acht Ländern angezogen.

Das Aria-Zelt begrüßte die Powerhouse-Marke auf dem Strip, und die Teilnehmer konnten sich kaum auf den Beinen halten. Sie wurden von branchenführendem Business-Coaching, einigen der weltbesten Redner und Entertainer und einer Markenbildung, wie sie die Immobilienbranche noch nie gesehen hat, überwältigt.

„Wir weigern uns, einen durchschnittlichen Kongress zu veranstalten. Dies ist ein unvergessliches Erlebnis, und unsere Fachleute haben nichts anderes verdient, „said Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group. „Wir wissen, dass wir sie inspiriert und beeindruckt zurückgelassen haben, ohne auch nur EINEN Zweifel daran zu haben, dass sie bei der richtigen Immobilienmarke sind, die Las Vegas und den ganzen Globus mit Gold überzieht."

Zwei Tage lang haben legendäre Redner wie Simon Sinek, Dr. Eric Thomas, „der Hip-Hop-Prediger", Ben Nemtin, Nick Santonastasso, der bei Tony Robbins' Veranstaltungen spricht, und die erste afroamerikanische U.S. Erin Jackson, die erste afroamerikanische Eisschnellläuferin mit olympischer Goldmedaille, schickte Schockwellen durch den Ballsaal mit ihren überzeugenden Aussagen, dass wirklich alles möglich ist, während die Auftritte der Bella Violinists, des israelischen „Mystifiers" Lior Surchard, des Gewinners von America's Got Talent, Kodi Lee, und der lokalen Vegas-Sensation, den Jabbawockeez, das Publikum in Erstaunen versetzten.

Der Höhepunkt der sensationellen zweitägigen Veranstaltung war der Start der neuen Kampagne #MyONEDream, die sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2022 so viele lebensverändernde Träume wie möglich zu erfüllen. Die Teilnehmer des ONE SUMMIT brachten ihre größten Träume an einer Traumwand im Ballsaal an, von denen das Unternehmen bei der Abschlusszeremonie einige erfüllte. #MyONEDream ist eine Fortsetzung des Ziels der Realty ONE Group, Türen zu öffnen, und eine Erweiterung ihrer ONE Cares 501(c)3 Bemühungen, die jedes Jahr Tausenden von Opfern von Naturkatastrophen, Veteranen und Kindern in Pflege helfen, sowie Partnern wie One Tree Planted und One Girl Can und in jüngster Zeit den massiven Bemühungen des Unternehmens, ukrainischen Flüchtlingskindern zu helfen.

ONE SUMMIT 2022 endete am Dienstag mit der jährlichen BLACK & GOLD Gala und einer rauschenden Party in Arias beliebtem Nachtclub Jewel.

UNBrokerage, wie das Unternehmen in der Branche genannt wird, verfügt inzwischen über mehr als 17.000 Immobilienfachleute in über 400 Büros in 45 Bundesstaaten, Washington D.C. und Kanada und wird neben dem US-Territorium Puerto Rico auch in Ecuador, Costa Rica, Singapur und Spanien tätig werden.

Die 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Branchen-Disruptor, der das Immobilien-Franchising mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner COOLTURE, seiner technologischen Infrastruktur und seiner herausragenden Unterstützung für seine Immobilienprofis radikal verändert. Das Unternehmen wächst schnell und zählt inzwischen mehr als 17.000 Immobilienfachleute in über 400 Büros in 45 US-Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico, Kanada, Italien, Spanien, Singapur und Costa Rica. Die Realty ONE Group zählt bei REAL Trends zum obersten einen Prozent des Landes, wurde vom Entrepreneur Magazine als Top 5 Immobilien-Franchise gewürdigt und steht seit sieben Jahren in Folge auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Inc. 500. Die Realty ONE Group geht voran und öffnet Türen, nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für Immobilienprofis und Franchisenehmer. Weitere Informationen finden Sie auf www.RealtyONEGroup.com.

