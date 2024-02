REALTY ONE GROUP ROCKT DIE SUPER BOWL WOCHE IN LAS VEGAS

Leistungsstarke Veranstaltung erinnert Fachleute daran, warum

Reality ONE die Nr. 1 unter den Immobilienmarken ist

LAGUNA NIGUEL, Kalifornien, 14. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Die Realty ONE Group International, eine moderne, zielgerichtete Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, begeisterte in der vergangenen Super-Bowl-Woche im The Venetian in Las Vegas, NV, während des ONE Summit International 2024 fast 3.000 Menschen. Diese unkonventionelle, einmalige Veranstaltung begeisterte Immobilienfachleute aus den USA und 20 Ländern mit berühmten Rednern und Unterhaltungskünstlern, die eindrucksvolle Botschaften und atemberaubende Auftritte lieferten.

„Wir sind der einzige Immobilien-Franchisegeber, der mutig genug ist, unsere Veranstaltung mit dem Super Bowl zu verbinden - es war ein unglaubliches, lebensveränderndes Programm für alle", sagte Kuba Jewgieniew , Geschäftsführer und Gründer der Realty ONE Group, der einen Pass vom Quarterback der Las Vegas Raiders, Aidan O'Connell, fing, um das Programm zu eröffnen. „Wir sind als EINE Gruppe zusammengekommen, um unsere COOLTURE und den Einfluss, den wir jeden Tag haben, zu feiern und neue Energie zu tanken, damit wir dieses Jahr alles geben können!"

Zu den Hauptdarstellern der Veranstaltung, die unter dem Motto „Where Legends are Made" stand, gehörten Peyton Manning aus der NFL Hall of Fame, die beliebte Sportmoderatorin Erin Andrews und Terry Crews von America's Got Talent (AGT). Die Las Vegas Raiders' House Band und die Raiderettes brachten die Menge am ersten Tag zum Toben, und auch die anderen Gastredner und Künstler hielten die Energie auf einem hohen Niveau:

Jade Simmons , Weltklasse-Konzertpianistin und Powerhouse-Rednerin

, Weltklasse-Konzertpianistin und Powerhouse-Rednerin Jon Dorenbos , ehemaliger NFL-Spieler, AGT-Finalist und Magier

, ehemaliger NFL-Spieler, AGT-Finalist und Magier Jesse Itzler , Entrepreneur, Autor und Rapper

, Entrepreneur, Autor und Rapper America's Got Talent-Superstar Kristy Sellars

Die NFL-Legenden Brian Urlacher, Nick Lowery , Neil Smith und Willie Gault traten ebenfalls auf und begrüßten die Gäste auf dem ONE Marketplace

Der 4. jährliche ONE Cares Walk begann am Sonntag mit dem Gründer der Beverly Carter Foundation, Carl Carter, der die Wanderer um die Las Vegas Sphere führte, die sich in Schwarz und Gold färbte, als die Gruppe für ein Foto posierte. Der zweimalige Superbowl-Champion Neil Smith sprach bei der jährlichen Women's Luncheon, die der Third and Long Foundation von Smith und Derrick Thomas zugutekommt, und die Elite der Marke wurde am Montagabend bei einem speziellen Empfang für Top-Produzenten geehrt. Pittsburgh Steelers DJ Digital Dave rockte die mit Konfetti gefüllte BLACK & GOLD Gala am Dienstagabend im TAO Nightclub zum Abschluss der epischen Veranstaltung.

Realty ONE Group International, die einzige moderne Lifestyle-Marke in der Branche, verfügt heute über mehr als 19.000 Immobilienexperten an über 400 Standorten in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C. und 20 weiteren Ländern und Territorien.

Informationen zur Realty ONE Group International

Die Realty ONE Group International ist eine der am schnellsten wachsenden, modernen und zielgerichteten Lifestyle-Marken in der Immobilienbranche, deren EIN Ziel es ist, Türen auf der ganzen Welt zu öffnen - EIN Zuhause, EIN Traum, EIN Leben auf einmal. Das Unternehmen ist schnell auf mehr als 19.000 Immobilienexperten an mehr als 400 Standorten in 20 Ländern und Territorien angewachsen. Die Gründe dafür sind das bewährte Geschäftsmodell, Full-Service-Brokerdienste, die dynamische COOLTURE, überragendes geschäftliches Coaching über die ONE University, ausgezeichneter Support und die eigene technology zONE. Die Realty ONE Group International wurde vom Entrepreneur Magazine drei Jahre in Folge zur Nummer EINS unter den Immobilienmarken gekürt und ist weiterhin auf dem Vormarsch, indem sie nicht nur ihren Kunden, sondern auch Immobilienfachleuten und Franchisenehmern Türen öffnet. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.RealtyONEGroup.com.

