RebelDot a triplé son équipe « IA et données » au cours de l'année écoulée, devenant ainsi l'une des principales entreprises d'IA en Roumanie

L'entreprise peut aujourd'hui se targuer d'une équipe de 35 spécialistes de l'IA qui propose des solutions innovantes à des clients de divers secteurs, au niveau tant local qu'international.

RebelDot poursuit ses collaborations avec des universités prestigieuses et ses programmes de stages afin de former les meilleurs talents en matière d'IA.

CLUJ-NAPOCA, Roumanie, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- RebelDot, un développeur de logiciels basé à Cluj, a triplé son équipe « IA et données » au cours de l'année écoulée, se positionnant comme l'une des principales entreprises d'IA en Roumanie. Avec une équipe qui compte désormais 35 spécialistes, RebelDot s'impose comme un leader du marché de l'IA au niveau national, continuant à fournir des solutions innovantes à des clients de divers secteurs, au niveau tant local qu'international.

Vadim Fintinari and Tudor Ciuleanu Head of AI and CEO for RebelDot

Cette expansion stratégique a été rendue possible par une approche axée sur le développement des compétences internes et des investissements continus dans l'innovation. Après l'acquisition de Steepsoft l'année dernière, qui a permis d'intégrer 13 spécialistes de l'IA dans l'équipe, l'entreprise a considérablement augmenté ce nombre pour répondre aux demandes croissantes du marché.

Selon un récent rapport de la Commission européenne, l'adoption des technologies d'IA croît rapidement en Europe, 42 % des grandes entreprises utilisant déjà des solutions basées sur l'IA pour améliorer les processus opérationnels, optimiser les chaînes d'approvisionnement et améliorer l'expérience des clients.

En Roumanie, l'adoption de l'IA est également en hausse, mais reste à un stade précoce par rapport à la moyenne européenne. Environ 23 % des entreprises roumaines ont intégré les technologies d'IA dans leurs activités, un chiffre qui devrait augmenter considérablement à mesure que la numérisation et la transformation numérique deviennent des priorités stratégiques pour les entreprises.

« Le besoin d'innover et d'offrir des solutions de pointe à nos clients est le moteur de la croissance de notre équipe d'IA. Nous nous adaptons constamment pour fournir des services qui répondent aux demandes du marché », a déclaré Tudor Ciuleanu, PDG de RebelDot. « Nos investissements dans le département IA reflètent notre engagement à aider les entreprises roumaines et européennes à adopter des technologies de pointe et à rester compétitives sur un marché mondial en rapide évolution. »

Outre le développement de ses capacités techniques, RebelDot travaille en étroite collaboration avec de prestigieuses universités à Cluj-Napoca et Oradea pour apporter son soutien à l'éducation et à la formation en IA, contribuant ainsi au développement de la prochaine génération d'experts en IA.

« À l'heure actuelle, l'équipe « IA et données » de RebelDot regroupe différentes fonctions telles qu'ingénieur IA, chef de produit IA, ingénieur de données, modélisateur de données et architecte de données. Ces capacités permettent à l'entreprise de développer des solutions sur mesure dans divers secteurs, notamment la finance, l'assurance et l'industrie », a déclaré Vadim Fîntînari, responsable de l'IA, précisant que cette diversité et cette expertise permettent de répondre aux besoins spécifiques des clients et d'offrir des solutions qui répondent aux exigences de plus en plus complexes du marché.

En 2023, RebelDot a enregistré une augmentation de 40 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Cette performance est attribuée à la croissance du segment de l'IA et au nombre croissant de recommandations de clients, l'entreprise affichant un Net Promoter Score (NPS) de 91,2 %, ce qui la place dans le top 1 % des entreprises technologiques au niveau mondial.

À propos de RebelDot

RebelDot est une entreprise technologique basée à Cluj-Napoca, avec une présence internationale, spécialisée dans l'accélération du processus de numérisation et d'innovation pour les marques mondiales. Forte d'une vaste expérience dans le développement de logiciels et de solutions d'intelligence artificielle (IA), RebelDot soutient à la fois les entreprises et les start-ups, en offrant des services de conseil et de mise en œuvre, de l'idée au lancement et à la maintenance des produits numériques. RebelDot investit également dans des start-ups technologiques innovantes par l'intermédiaire de Rebel Ventures, contribuant ainsi au développement de l'écosystème technologique local et mondial.

