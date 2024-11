RebelDot tredobler sit AI & Data Team i det sidste år og bliver en af de førende AI-virksomheder i Rumænien

Virksomheden kan nu bryste sig af et team på 35 AI-specialister, der leverer innovative løsninger til kunder i forskellige brancher, både lokalt og internationalt

RebelDot fortsætter sit samarbejde med prestigefyldte universiteter og praktikprogrammer for at pleje top AI talent

CLUJ-NAPOCA, Rumænien, 26. november 2024 /PRNewswire/ -- RebelDot, en Cluj-baseret softwareudvikler, har tredoblet sit AI & Data-team det sidste år og positioneret sig som et af de førende AI-virksomheder i Rumænien. Med et team, der nu består af 35 specialister, fremstår RebelDot som markedsleder inden for AI på nationalt plan og fortsætter med at levere innovative løsninger til kunder i forskellige industrier, både lokalt og internationalt.

Vadim Fintinari and Tudor Ciuleanu Head of AI and CEO for RebelDot

Denne strategiske udvidelse blev muliggjort ved en fokuseret tilgang til intern kompetenceudvikling og løbende investeringer i innovation. Efter opkøbet af Steepsoft sidste år, som bragte 13 AI-specialister ind i teamet, øgede virksomheden dette antal betydeligt for at imødekomme de voksende markedsbehov.

Ifølge en nylig rapport fra Europa-Kommissionen vokser indførelsen af AI-teknologier hurtigt i Europa, og 42 % af de store virksomheder bruger allerede AI-baserede løsninger til at forbedre driftsprocesser, optimere forsyningskæder og forbedre kundeoplevelser.

I Rumænien er AI-adoptionen også i stigning, men er stadig på et tidligt stadie i forhold til det europæiske gennemsnit. Omkring 23 % af de rumænske virksomheder har integreret AI-teknologier i deres aktiviteter, og dette tal forventes at stige markant, efterhånden som digitalisering og digital transformation bliver strategiske prioriteter for virksomhederne.

"Behovet for at innovere og tilbyde avancerede løsninger til vores kunder er det, der driver væksten i vores AI-team. Vi tilpasser os konstant til at levere tjenester, der opfylder markedets krav, "sagde Tudor Ciuleanu, administrerende direktør for RebelDot. "Vores investeringer i AI-afdelingen afspejler vores forpligtelse til at hjælpe virksomheder i Rumænien og Europa med at indføre avancerede teknologier og forblive konkurrencedygtige på et hurtigt skiftende globalt marked".

Ud over at udvide sine tekniske kapaciteter arbejder RebelDot tæt sammen med prestigefyldte universiteter i Cluj-Napoca og Oradea for at støtte uddannelse og træning i AI og bidrage til udviklingen af den næste generation af AI-eksperter.

I øjeblikket omfatter RebelDots AI & Data-team forskellige roller som AI Engineer, AI Product Manager, Data Engineer, Data Modeler og Data Architect. Disse kapaciteter gør det muligt for virksomheden at udvikle skræddersyede løsninger på tværs af forskellige sektorer, herunder finans, forsikring og fremstilling, "sagde Vadim Fîntînari, Head of AI, og bemærkede, at denne mangfoldighed og ekspertise giver dem mulighed for at imødekomme kundernes specifikke behov og tilbyde løsninger, der opfylder markedets stadig mere komplekse krav.

I 2023 rapporterede RebelDot en 40 % stigning i forretningen fra det foregående år. Denne præstation skyldes væksten i AI-segmentet og det stigende antal kundehenvisninger, hvor virksomheden kan prale af en Net Promoter Score (NPS) på 91,2 %, hvilket placerer den i den øverste 1 % af tech-virksomheder globalt.

Om RebelDot

RebelDot er en teknologivirksomhed med basis i Cluj-Napoca og med international tilstedeværelse, der specialiserer sig i at accelerere digitalisering og innovationsprocessen for globale brands. Med omfattende erfaring i udvikling af softwareløsninger og kunstig intelligens (AI) støtter RebelDot både virksomheder og nystartede virksomheder ved at tilbyde konsulent- og implementeringstjenester fra idé til lancering og vedligeholdelse af digitale produkter. RebelDot investerer også i innovative tech-startups gennem Rebel Ventures, hvilket bidrager til udviklingen af det lokale og globale tech-økosystem.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2566593/RebelDot.jpg