RebelDot tredoblet sitt AI & Data-team det siste året, og ble et av de ledende AI-selskapene i Romania

Selskapet har nå et team på 35 AI-spesialister som leverer innovative løsninger til kunder i ulike bransjer, både lokalt og internasjonalt

RebelDot fortsetter sitt samarbeid med prestisjefylte universiteter og praktikant-programmer for å støtte topp AI talenter

CLUJ-NAPOCA, Romania, 26. november 2024 /PRNewswire/ -- RebelDot, en Cluj-basert programvareutvikler, har tredoblet sitt AI & Data-team det siste året, og har posisjonert seg som et av de ledende AI-selskapene i Romania. Med et team som nå består av 35 spesialister, fremstår RebelDot som markedsleder innen AI på nasjonalt nivå, og fortsetter å levere innovative løsninger til kunder i ulike bransjer, både lokalt og internasjonalt.

Vadim Fintinari and Tudor Ciuleanu Head of AI and CEO for RebelDot

Denne strategiske utvidelsen ble muliggjort av en fokusert tilnærming til intern kompetanseutvikling og pågående investeringer i innovasjon. Etter oppkjøpet av Steepsoft i fjor, som brakte 13 AI-spesialister inn i teamet, økte selskapet betydelig dette tallet for å møte voksende markedskrav.

Ifølge en nylig rapport fra EU-kommisjonen vokser adopsjonen av AI-teknologier raskt i Europa, med 42% av store selskaper som allerede bruker AI-baserte løsninger for å forbedre operasjonelle prosesser, optimalisere forsyningskjeder og forbedre kundeopplevelser.

I Romania er AI-adopsjonen også på vei opp, men fortsatt på et tidlig stadium sammenlignet med det europeiske gjennomsnittet. Rundt 23% av rumenske selskaper har integrert AI-teknologier i sin virksomhet, et tall som forventes å øke betydelig etter hvert som digitalisering og digital transformasjon blir strategiske prioriteringer for bedrifter.

"Behovet for å innovere og tilby banebrytende løsninger til våre kunder er det som driver veksten av vårt AI-team. Vi tilpasser oss hele tiden for å levere tjenester som oppfyller markedets krav", sa Tudor Ciuleanu, CEO i RebelDot. "Våre investeringer i AI-avdelingen gjenspeiler vår forpliktelse til å hjelpe selskaper i Romania og Europa å ta i bruk avanserte teknologier og holde seg konkurransedyktige i et raskt skiftende globalt marked".

I tillegg til å utvide sine tekniske evner, jobber RebelDot tett med prestisjefylte universiteter i Cluj-Napoca og Oradea for å støtte utdanning og opplæring i AI, og bidra til utvikling av neste generasjons AI-eksperter.

"For tiden inkluderer RebelDots AI & Data-team ulike roller som AI Engineer, AI Product Manager, Data Engineer, Data Modeler og Data Architect. Disse mulighetene gjør det mulig for selskapet å utvikle skreddersydde løsninger på tvers av ulike sektorer, inkludert finans, forsikring og produksjon", sa Vadim Fîntînari, Head of AI, og bemerker at dette mangfoldet og kompetansen tillater dem å møte kundenes spesifikke behov og tilby løsninger som oppfyller markedets stadig mer komplekse krav.

I 2023 rapporterte RebelDot en 40% økning i virksomheten fra året før. Denne prestasjonen tilskrives veksten i AI-segmentet og det økende antallet kundereferanser, med selskapet med en Net Promoter Score (NPS) på 91,2%, som plasserer det i topp 1% av teknologiselskaper globalt.

Om RebelDot

RebelDot er et Cluj-Napoca-basert teknologiselskap med internasjonal tilstedeværelse, som spesialiserer seg på å akselerere digitaliserings- og innovasjonsprosessen for globale merkevarer. Med lang erfaring i utvikling av programvare og kunstig intelligens (AI) løsninger, støtter RebelDot både bedrifter og oppstartsbedrifter, og tilbyr konsulent- og implementeringstjenester, fra idé til lansering og vedlikehold av digitale produkter. RebelDot investerer også i innovative teknologiske oppstartsbedrifter gjennom Rebel Ventures, og bidrar til utviklingen av det lokale og globale teknologiske økosystemet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2566593/RebelDot.jpg