RebelDot kolminkertaisti tekoäly- ja datatiiminsä viime vuonna ja kasvoi yhdeksi Romanian johtavista tekoäly-yrityksistä

Yritys ylpeilee nyt 35 tekoälyasiantuntijan tiimillä, joka toimittaa innovatiivisia ratkaisuja eri toimialojen asiakkaille sekä paikallisesti että kansainvälisesti

RebelDot vaalii tekoälyn huippuosaajia jatkamalla yhteistyötään arvostettujen yliopistojen kanssa ja harjoitteluohjelmien kautta

CLUJ-NAPOCA, Romania, 26. marraskuuta 2024 /PRNewswire/ -- RebelDot, Clujissa toimiva ohjelmistokehitystalo, kolminkertaisti tekoäly- ja datatiiminsä viime vuonna ja kasvoi yhdeksi Romanian johtavista tekoäly-yrityksistä. 35 asiantuntijasta koostuvan tiiminsä avulla RebelDotista on tulossa tekoälyn markkinajohtaja kansallisella tasolla ja se jatkaa innovatiivisten ratkaisujen toimittamista eri toimialojen asiakkaille sekä paikallisesti että kansainvälisesti.

Vadim Fintinari and Tudor Ciuleanu Head of AI and CEO for RebelDot

Tämän strategisen laajentumisen on mahdollistanut kohdennettu lähestymistapa sisäisen osaamisen kehitykseen sekä jatkuvat investoinnit innovaatioon. Steepsoftin viimevuotisen hankinnan jälkeen, joka toi tiimiin 13 tekoälyasiantuntijaa, yritys kasvatti tätä määrää merkittävästi vastatakseen markkinoiden kasvaviin vaatimuksiin.

Euroopan komission viimeaikaisen raportin mukaan tekoälyteknologioiden käyttöönotto lisääntyy Euroopassa nopeasti – jo tälläkin hetkellä 42 % suurista yrityksistä tehostaa operatiivisia prosesseja, optimoi toimitusketjuja ja parantaa asiakaskokemusta tekoälypohjaisten ratkaisujen avulla.

Myös Romaniassa tekoälyn käyttöönotto on kasvussa, mutta Euroopan keskiarvoon verrattuna se on yhä varhaisvaiheessa. Noin 23 % romanialaisista yrityksistä on integroinut toimintoihinsa tekoälyteknologiaa. Tämän luvun odotetaan kasvavan merkittävästi digitalisaation ja digitaalisen transformaation tullessa yritysten strategisiksi prioriteeteiksi.

"Tarve innovoida ja tarjota huippuluokan ratkaisuja asiakkaillemme nopeuttaa tekoälytiimimme kasvua. Sopeudumme jatkuvasti tarjotaksemme markkinoiden vaatimuksia vastaavia palveluita", sanoi Tudor Ciuleanu, RebelDotin toimitusjohtaja. Sijoituksemme tekoälyosastoon heijastavat sitoutumistamme auttaa romanialaisia ja eurooppalaisia yrityksiä ottamaan käyttöön edistyneitä teknologioita ja pysymään kilpailukykyisinä nopeasti muuttuvilla kansainvälisillä markkinoilla".

Tämänhetkisten teknisten valmiuksiensa laajentamisen lisäksi RebelDot työskentelee tiiviisti Cluj-Napocassa ja Oradeassa sijaitsevien arvostettujen yliopistojen kanssa tukeakseen tekoälyopetusta ja -koulutusta – näin se antaa panoksensa seuraavan sukupolven tekoälyasiantuntijoiden kehitykseen.

"Tällä hetkellä RebelDotin tekoäly- ja datatiimiin sisältyy moninaisia rooleja, esimerkiksi tekoälyinsinööri, tekoälytuotepäällikkö, datainsinööri, datanmallintaja ja data-arkkitehti. Näiden valmiuksien avulla yritys pystyy kehittämään räätälöityjä ratkaisuja eri sektoreilla, mukaan lukien rahoitusalalla, vakuutusalalla ja tuotannossa", sanoi Vadim Fîntînari, tekoälypäällikkö. Hän huomioi, että tämän monimuotoisuuden ja ammattitaidon avulla he pystyvät ottamaan huomioon asiakkaiden erityistarpeet ja tarjoamaan ratkaisuja, jotka vastaavat markkinoiden yhä monimutkaisempiin tarpeisiin.

Vuonna 2023 RebelDot raportoi liiketoimintansa kasvaneen 40 prosenttia edellisvuoteen nähden. Tämä menestys johtuu tekoälysegmentin kasvusta ja asiakkaiden suosituksien määrän kasvusta – yrityksen suositteluindeksi (NPS) on 91,2 %, mikä sijoittaa sen teknologiayritysten korkeimpaan prosenttiin maailmanlaajuisesti.

Tietoja RebelDotista

RebelDot on Cluj-Napocassa sijaitseva ja kansainvälisesti toimiva teknologiayritys, joka on erikoistunut digitalisaation ja innovointiprosessin kiihdyttämiseen globaaleille brändeille. Kattavalla kokemuksellaan ohjelmisto- ja tekoälyratkaisujen kehittämisestä RebelDot tukee sekä yrityksiä että startupeja ja tarjoaa konsultointi- ja käyttöönottopalveluita ideasta julkaisuun, sekä digitaalisten tuotteiden huoltopalveluita. RebelDot investoi innovatiivisiin teknologia-alan startupeihin Rebel Venturesin kautta ja edesauttaa näin paikallisen ja globaalin teknologiaekosysteemin kehitystä.

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/2566593/RebelDot.jpg