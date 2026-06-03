Red Bull Basement aide les fondateurs à exploiter le potentiel de la programmation intuitive pour transformer leur idée en jeune pousse financée

Des rizières philippines à San Francisco, l'incubateur mondial d'innovation de Red Bull ouvre la porte aux fondateurs débutants grâce aux outils d'IA et au financement sans prise de participation.

SAN FRANCISCO, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- La finale mondiale de Red Bull Basement 2026 se terminera demain à San Francisco, où 40 équipes nationales gagnantes de 40 pays présenteront des idées de jeunes entreprises développées sous la forme de démonstrations de produit minimal viable (PMV) fonctionnel, menées à l'aide d'outils d'IA et de la programmation intuitive. Conçu pour les nouveaux fondateurs, l'incubateur mondial d'innovation soutenu par Red Bull leur donne la possibilité de se présenter avec une idée, sans prototype, société enregistrée ni obligation de capital.

Participant à Red Bull Basement Red Bull Basement

L'édition 2026, qui a attiré plus de 100 000 candidats dans le monde entier, marque la première finale mondiale de Red Bull Basement organisée aux États-Unis. Le programme est structuré en quatre phases : candidature, finales nationales, phase de développement et finale mondiale, qui permettent aux fondateurs de passer de la soumission d'une idée à l'étape de présentation mondiale.

Au cours de la phase de développement, qui s'est déroulée du 18 au 30 mai, les lauréats nationaux ont utilisé les ressources de la programmation intuitive, pratique consistant à construire des logiciels fonctionnels à l'aide de requêtes en langage naturel destinées à l'IA, pour transformer les idées de leur jeune pousse en démonstrations de produit minimal viable fonctionnel.

Parmi les projets finalistes, on peut citer le projet allemand « Please Touch This Art » (« Des œuvres d'art à toucher ») qui, grâce à l'impression en 3D pilotée par l'IA, réussit par le toucher à mettre les œuvres d'art des musées à la portée des personnes aveugles et malvoyantes ; le projet belge SIGNIVO, un gant intelligent alimenté par l'IA qui convertit la langue des signes en langage parlé ; le projet japonais LU-MOS, une plateforme d'astromobile standard pour les missions lunaires ; et le projet canadien TruthShield AI, un bouclier de détection de fausses informations fondé sur l'IA agentique.

« Il ne s'agissait pas seulement de concourir ou de gagner. Il s'agit de partager des moments et des souvenirs avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde », a déclaré Aldrin Sojourner « Soj » Gamayon, le gagnant de la finale mondiale de Red Bull Basement 2024, originaire des Philippines et fondateur d'AgriConnect.

M. Gamayon a créé AgriConnect après avoir mené 80 entretiens avec des agriculteurs, dont un avec son oncle, afin d'aider les petits propriétaires à surveiller leurs cultures, à gérer les parasites et à renforcer la résistance des exploitations aux typhons. Son parcours depuis Ilocos Norte, aux Philippines, jusqu'à l'étape de Red Bull Basement reste une référence pour le programme, qui met l'accent sur les fondateurs motivés à résoudre les problèmes de leur communauté.

Le gagnant de la finale mondiale de l'édition 2026 recevra un financement sans prise de participation de 100 000 dollars de la part de Red Bull, 25 000 dollars de crédits Microsoft Azure, et bénéficiera d'un mentorat de Red Bull Ventures. Red Bull Basement est un concours mondial de jeunes entreprises, ouvert aux fondateurs débutants qui utilisent des outils d'IA pour passer de l'idée au produit minimal viable. Red Bull ne prend de participation à aucun stade du programme.

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