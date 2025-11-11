Red Post Energy obtiene una inversión estratégica de FieldStone Capital para acelerar el renacimiento energético de Estados Unidos

La asociación alimenta los equipos de ataque de misión crítica de Red Post Energy y expande los proyectos de generación de energía con sede en EE. UU.

HOUSTON, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que Estados Unidos recupera su posición como líder mundial en producción de energía e innovación en seguridad nacional, el capital privado vuelve a dar un paso al frente para cumplir con la convocatoria. Red Post Energy anunció hoy que ha asegurado una inversión estratégica de FieldStone Capital, una firma líder de asesoría financiera y banca de inversión especializada en energía e infraestructura.

La inversión acelerará el despliegue de Red Post Energy de "Equipos de Ataque Energético" de misión crítica, unidades especializadas de despliegue rápido diseñadas para acelerar la construcción de proyectos confiables de generación de energía y resiliencia de red con sede en EE. UU. en regiones clave.

"Este no es solo otro aumento de capital, es una movilización estratégica de la fuerza financiera e industrial detrás del futuro energético de Estados Unidos", dijo ROBERT PATTERSON, SOCIO PRINCIPAL de FieldStone Capital. "Red Post Energy es uno de los pocos desarrolladores equipados para entregar proyectos de infraestructura de misión crítica que fortalecen nuestra economía y la postura de defensa nacional".

La asociación permite a Red Post Energy escalar de inmediato, mientras continúa recaudando capital adicional para expandir su cartera de centrales eléctricas de ciclo combinado a escala de servicios públicos, activos de red avanzados y tecnologías de generación de alta eficiencia. Estos proyectos están diseñados para estabilizar la red, reducir la dependencia de los insumos energéticos extranjeros y reforzar la independencia energética de los Estados Unidos.

"Estamos formando equipos de huelga energética porque Estados Unidos necesita resultados ahora, no promesas más adelante", dijo LANCE MEDLIN, fundador y director ejecutivo de Red Post Energy. "La inversión de FieldStone está impulsando nuestra capacidad para movernos más rápido, construir de manera más inteligente y ofrecer las soluciones de energía de misión crítica que las comunidades y las industrias necesitan con urgencia".

El aumento de capital en curso se dirige a inversores institucionales, firmas de capital privado y socios estratégicos que reconocen la convergencia de la energía, la seguridad nacional y la reactivación económica como la oportunidad definitoria de esta década.

FieldStone Capital y Red Post Energy anunciarán asociaciones e implementaciones adicionales en los próximos meses como parte de una iniciativa más amplia para impulsar la revolución de la resiliencia energética de la nación.

Contacto para los medios:

Lance Medlin

Fundador y director general

Red Post Energy

[email protected]

+1 (713) 575-8307

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2816370/Red_Post_Energy_Logo.jpg

FUENTE Red Post Energy