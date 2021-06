Reimagine, Recreate, Restore: Yadea bekräftigt Engagement für nachhaltige Entwicklung zum Weltumwelttag 2021

MÜNCHEN, 9. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Während sich die weltweite Aufmerksamkeit am Weltumwelttag dem Umweltschutz zuwendet, hat Yadea, eine führende Marke in der elektrischen Zweiradindustrie, sein langjähriges Engagement für nachhaltige Entwicklung als Teil seiner Mission zum Schutz der Erde erneuert. Parallel dazu hat Yadea am 5. Juni auch in den sozialen Medien einen Aufruf gestartet und seine Kunden aufgefordert, ihren Teil dazu beizutragen, indem sie ihre Emissionen reduzieren und mit elektrischen Zweirädern umweltfreundlich unterwegs sind.