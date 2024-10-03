Reju открывает Regeneration Hub Zero, первый центр переработки текстиля, во Франкфурте

ПАРИЖ, 4 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Reju™, передовая компания, специализирующаяся на регенерации текстиля, открыла свое первое операционное подразделение — Regeneration Hub Zero — во Франкфурте-на-Майне, Германия.

Это первая важная веха для компании Reju со времени регистрации всего 12 месяцев назад в Париже, Франция. Центр был построен в рекордно короткие сроки и по плану должен начать поставки в 2025 году.

Reju opens Regeneration Hub Zero, its first textile to textile hub, in Frankfurt, Germany

Reju, принадлежащая Technip Energies, ведущей мировой инжиниринговой и технологической компании, использует технологию, изобретенную в рамках исследования IBM. Reju создает новую циклическую систему и инфраструктуру для масштабного восстановления, регенерации и рециркуляции текстильных отходов, начиная с полиэстера.

Сочетание опыта подобранного коллектива Reju и мастерства Technip Energies позволит Reju расширяться с беспрецедентной скоростью и масштабом.

Reju гарантирует прослеживаемость переработки текстиля из текстильных отходов, которые иначе были бы захоронены, сожжены или попали бы на свалку. Конечный продукт — полиэстер Reju — имеет углеродный след на 50 % ниже, чем первичный полиэстер. Reju стремится вывести на рынок продукт, который явно чище и может регенирироваться бесконечно.

Для реализации этой новой структуры компания Reju объединяет усилия с партнерами-поставщиками для восстановления, сбора и сортировки текстиля, создавая циклическую систему переработки текстиля, которой еще не существует.

«Мы начинаем с самой актуальной проблемы в области текстильных отходов, с полиэстера, — сказал Патрик Фриск (Patrik Frisk), генеральный директор Reju. —Ежегодно в мире производится 92 миллиона тонн текстильных отходов, но перерабатывается менее 1 %. Это система, которая расходует ограниченные ресурсы, создавая текстильные отходы без ответственности за окончание срока службы. Компания Reju собирается изменить это, реализовав новую систему за счет критически важных партнерств по всему миру. Мы будем строить инфраструктуру, масштабировать технологии, обеспечивать нормативное соответствие и, в конечном итоге, поможем текстильной промышленности развиваться и способствовать изменению поведения. Наш центр Regeneration Hub Zero во Франкфурте является важной вехой, демонстрирующей, как эта передовая технология решает глобальную проблему текстильных отходов».

Г-н Фриск, ветеран отрасли и бывший генеральный директор Under Armour Inc., генеральный директор Aldo Group и исполнительный директор VF Corp., руководит вместе с Аленом Пуаншевалем (Alain Poincheval), операционным директором Reju и исполнительным директором Technip Energies, занимающим этот пост 35 лет.

«Компания Technip Energies обладает более чем 65-летним инженерным опытом. Мы работаем в 34 странах, — сказал Ален Пуаншеваль. — Она доказала свой опыт в ускорении разработки климатических решений, сочетая инженерные и строительные возможности с технологическими ноу-хау в стремлении к менее углеродно-ориентированной экономике завтрашнего дня».

О компании Technip Energies

Technip Energies является ведущей инжиниринговой и технологической компанией, стремящейся ускорить энергетический переход. Компания работает в более чем 34 странах и является мировым лидером в области устойчивой химической промышленности, водородных решений и управления выбросами CO2. Дополнительную информацию смотрите на веб-сайте http://www.ten.com.

О компании Reju

Reju является компанией по регенерации материалов, ориентированной на создание инновационных решений для переработки текстиля из полиэстера и отходов ПЭТ. С помощью собственной патентованной технологии Reju стремится создать циклическую экосистему для переработки текстиля, чтобы сократить глобальные отходы пластика, содержащегося в текстиле.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2521843/Reju_Textiles.jpg

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