Reju открывает Regeneration Hub Zero, первый центр переработки текстиля, во Франкфурте

News provided by

Reju

Oct 03, 2024, 21:02 ET

ПАРИЖ, 4 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Reju™, передовая компания, специализирующаяся на регенерации текстиля, открыла свое первое операционное подразделение — Regeneration Hub Zero — во Франкфурте-на-Майне, Германия.

Это первая важная веха для компании Reju со времени регистрации всего 12 месяцев назад в Париже, Франция. Центр был построен в рекордно короткие сроки и по плану должен начать поставки в 2025 году.

Continue Reading
Reju opens Regeneration Hub Zero, its first textile to textile hub, in Frankfurt, Germany
Reju opens Regeneration Hub Zero, its first textile to textile hub, in Frankfurt, Germany

Reju, принадлежащая Technip Energies, ведущей мировой инжиниринговой и технологической компании, использует технологию, изобретенную в рамках исследования IBM. Reju создает новую циклическую систему и инфраструктуру для масштабного восстановления, регенерации и рециркуляции текстильных отходов, начиная с полиэстера.

Сочетание опыта подобранного коллектива Reju и мастерства Technip Energies позволит Reju расширяться с беспрецедентной скоростью и масштабом.

Reju гарантирует прослеживаемость переработки текстиля из текстильных отходов, которые иначе были бы захоронены, сожжены или попали бы на свалку.  Конечный продукт — полиэстер Reju — имеет углеродный след на 50 % ниже, чем первичный полиэстер.  Reju стремится вывести на рынок продукт, который явно чище и может регенирироваться бесконечно.

Для реализации этой новой структуры компания Reju объединяет усилия с партнерами-поставщиками для восстановления, сбора и сортировки текстиля, создавая циклическую систему переработки текстиля, которой еще не существует.

«Мы начинаем с самой актуальной проблемы в области текстильных отходов, с полиэстера, — сказал Патрик Фриск (Patrik Frisk), генеральный директор Reju. —Ежегодно в мире производится 92 миллиона тонн текстильных отходов, но перерабатывается менее 1 %. Это система, которая расходует ограниченные ресурсы, создавая текстильные отходы без ответственности за окончание срока службы. Компания Reju собирается изменить это, реализовав новую систему за счет критически важных партнерств по всему миру. Мы будем строить инфраструктуру, масштабировать технологии, обеспечивать нормативное соответствие и, в конечном итоге, поможем текстильной промышленности развиваться и способствовать изменению поведения. Наш центр Regeneration Hub Zero во Франкфурте является важной вехой, демонстрирующей, как эта передовая технология решает глобальную проблему текстильных отходов».

Г-н Фриск, ветеран отрасли и бывший генеральный директор Under Armour Inc., генеральный директор Aldo Group и исполнительный директор VF Corp., руководит вместе с Аленом Пуаншевалем (Alain Poincheval), операционным директором Reju и исполнительным директором Technip Energies, занимающим этот пост 35 лет.

«Компания Technip Energies обладает более чем 65-летним инженерным опытом.  Мы работаем в 34 странах, — сказал Ален Пуаншеваль. — Она доказала свой опыт в ускорении разработки климатических решений, сочетая инженерные и строительные возможности с технологическими ноу-хау в стремлении к менее углеродно-ориентированной экономике завтрашнего дня».

О компании Technip Energies

Technip Energies является ведущей инжиниринговой и технологической компанией, стремящейся ускорить энергетический переход. Компания работает в более чем 34 странах и является мировым лидером в области устойчивой химической промышленности, водородных решений и управления выбросами CO2. Дополнительную информацию смотрите на веб-сайте http://www.ten.com.

О компании Reju
Reju является компанией по регенерации материалов, ориентированной на создание инновационных решений для переработки текстиля из полиэстера и отходов ПЭТ. С помощью собственной патентованной технологии Reju стремится создать циклическую экосистему для переработки текстиля, чтобы сократить глобальные отходы пластика, содержащегося в текстиле.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2521843/Reju_Textiles.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2521842/Reju_Logo.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Reju otvára v nemeckom Frankfurte Regeneration Hub Zero, prvé centrum na recykláciu textilu

Reju otvára v nemeckom Frankfurte Regeneration Hub Zero, prvé centrum na recykláciu textilu

Spoločnosť Reju™, zameraná na progresívnu regeneráciu textilu, otvorila vo Frankfurte v Nemecku svoju prvú prevádzku – Regeneration Hub Zero. Ide o...
Reju uruchamia Regeneration Hub Zero - swoje pierwsze centrum pełnej regeneracji materiałów tekstylnych - we Frankfurcie, w Niemczech

Reju uruchamia Regeneration Hub Zero - swoje pierwsze centrum pełnej regeneracji materiałów tekstylnych - we Frankfurcie, w Niemczech

Reju™, nowatorska firma zajmująca się regeneracją materiałów tekstylnych, uruchomiła swoje pierwsze centrum operacyjne - Regeneration Hub Zero, we...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Environmental Products & Services

Image1

Textiles

Image1

Household, Consumer & Cosmetics

Image1

Green Technology

News Releases in Similar Topics