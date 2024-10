Reju uruchamia Regeneration Hub Zero - swoje pierwsze centrum pełnej regeneracji materiałów tekstylnych - we Frankfurcie, w Niemczech

PARYŻ, 3 października 2024 /PRNewswire/ -- Reju™, nowatorska firma zajmująca się regeneracją materiałów tekstylnych, uruchomiła swoje pierwsze centrum operacyjne - Regeneration Hub Zero, we Frankfurcie, w Niemczech.

Jest to pierwszy ważny kamień milowy osiągnięty przez firmę Reju, która powstała zaledwie 12 miesięcy temu w Paryżu, we Francji. Hub zbudowano w rekordowym czasie i ma rozpocząć dostawy w 2025 roku.

Firma Reju należąca do Technip Energies, wiodącej na świecie firmy inżynieryjno-technologicznej, wykorzystuje technologię opracowaną w ramach badań IBM. Reju tworzy nowy system obiegowy i infrastrukturę do odzyskiwania, regeneracji i recyrkulacji odpadów tekstylnych, począwszy od poliestru, na dużą skalę.

Połączenie specjalistycznej wiedzy zespołu zatrudnionego przez Reju i biegłości Technip Energies pozwoli Reju rozwijać się na bezprecedensową skalę, w bezprecedensowym tempie.

Reju zapewnia identyfikowalność w całym procesie regeneracji materiałów tekstylnych z odpadów tekstylnych, które w przeciwnym razie byłyby zakopywane, palone lub składowane na wysypiskach. Produkt końcowy - poliester Reju - ma o 50% niższy ślad węglowy niż pierwotny poliester. Reju dąży do wprowadzenia na rynek produktu, który będzie znacznie czystszy i zapewni nieograniczone możliwości regeneracji.

Aby zrealizować to zamierzenie, Reju nawiązuje współpracę z partnerami wyższego szczebla na rzecz odzyskiwania, zbierania i sortowania materiałów tekstylnych, co pozwoli stworzyć od podstaw obiegowy system regeneracyjny.

„Zaczynamy od najpilniejszego problemu, jakim są odpady tekstylne i poliester - powiedział Patrik Frisk, dyrektor generalny Reju. - Świat produkuje 92 miliony ton odpadów tekstylnych każdego roku, ale tylko niespełna 1% jest poddawany recyklingowi. Aktualny system wydobywa ograniczone pod względem ilości zasoby, tworząc odpady tekstylne bez poczucia odpowiedzialności za ich utylizację. Reju pragnie to zmienić i stworzyć nowy system, ustanawiając kluczowe partnerstwa na całym świecie. Zamierzamy zbudować infrastrukturę, skalować technologię, dostosować się do przepisów, a ostatecznie pomożemy przemysłowi tekstylnemu ewoluować i umożliwić zmianę zachowań. Nasze centrum operacyjne - Regeneration Hub Zero we Frankfurcie - stanowi znaczący kamień milowy, pokazując, w jaki sposób zaawansowana technologia rozwiązuje globalny problem odpadów tekstylnych".

Frisk, weteran branży i były dyrektor generalny Under Armour Inc., dyrektor generalny Aldo Group i dyrektor wykonawczy VF Corp., przewodzi działalności firmy wspólnie z Alainem Poinchevalem, dyrektorem operacyjnym Reju i od 35 lat dyrektorem wykonawczym Technip Energies.

„Technip Energies wnosi ponad 65 lat doświadczenia inżynieryjnego. Jesteśmy obecni w 34 krajach świata - powiedział Alain Poincheval. - Firma udowodniła swoją wiedzę poprzez wkład w realizację rozwiązań klimatycznych, łącząc możliwości inżynieryjne i budowlane z technologiczną wiedzą fachową, dążąc do kształtowania gospodarki przyszłości, która będzie w mniejszym stopniu uzależniona od emisji dwutlenku węgla".

Technip Energies jest wiodącą firmą inżynieryjno-technologiczną, działającą na rzecz przyspieszenia transformacji energetycznej. Firma prowadzi działalność w ponad 34 krajach i jest światowym liderem w dziedzinie zrównoważonej chemii, rozwiązań wodorowych i zarządzania emisją dwutlenku węgla. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.ten.com.

Reju to firma zajmująca się regeneracją materiałów, która koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie recyklingu tekstyliów poliestrowych i odpadów PET. Dzięki swojej pionierskiej technologii Reju dąży do ustanowienia obiegowego ekosystemu recyklingu tekstyliów w celu zmniejszenia globalnej ilości plastiku znajdującego się w materiałach tekstylnych.

