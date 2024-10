Reju ouvre le Regeneration Hub Zero, son premier centre textile à textile, à Francfort, en Allemagne.

PARIS, 3 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Reju™, la société de régénération progressive de textile à textile a ouvert sa première unité opérationnelle - Regeneration Hub Zero - à Francfort en Allemagne.

Il s'agit de la première étape importante franchie par Reju après sa constitution il y a tout juste 12 mois à Paris, en France. Le Hub a été construit en un temps record et devrait commencer à être livré en 2025.

Reju opens Regeneration Hub Zero, its first textile to textile hub, in Frankfurt, Germany

Détenue par Technip Energies, une société d'ingénierie et de technologie de premier plan au niveau mondial, Reju utilise une technologie inventée par la recherche d'IBM. Reju crée un nouveau système circulaire et une nouvelle infrastructure pour récupérer, régénérer et recycler les déchets textiles - à grande échelle - en commençant par le polyester.

La combinaison de l'expertise de l'équipe recrutée par Reju et de la compétence de Technip Energies permettra à Reju de se développer à une vitesse et à une échelle sans précédent.

Reju garantira la traçabilité de textile à textile des déchets textiles qui seraient autrement enterrés, brûlés ou mis en décharge. Le produit final - le polyester Reju - a une empreinte carbone inférieure de 50 % à celle du polyester vierge. Reju s'engage à mettre sur le marché un produit dont la propreté et la régénération à l'infini sont démontrées.

Pour mettre en place cette nouvelle structure, Reju s'associe à des partenaires en amont pour récupérer, collecter et trier les textiles, créant ainsi un système textile circulaire qui n'existe pas encore.

"Nous commençons par le problème le plus urgent en matière de déchets textiles - le polyester", a déclaré Patrik Frisk, PDG de Reju. "Le monde produit 92 millions de tonnes de déchets textiles chaque année, mais moins de 1 % est recyclé. Il s'agit d'un système qui extrait des ressources limitées en créant des déchets textiles sans aucune responsabilité en matière de fin de vie. Reju va changer cela en débloquant un nouveau système grâce à des partenariats essentiels dans le monde entier. Nous mettrons en place des infrastructures, développerons des technologies, nous conformerons à la réglementation et, en fin de compte, nous aiderons l'industrie textile à évoluer et à permettre un changement de comportement. Notre centre de régénération zéro à Francfort est une étape importante, qui montre comment cette technologie de pointe résout le problème mondial des déchets textiles."

Frisk, un vétéran de l'industrie, ancien PDG d'Under Armour Inc, PDG du groupe Aldo et cadre de VF Corp, est accompagné d'Alain Poincheval, directeur de l'exploitation de Reju et cadre de Technip Energies depuis 35 ans.

"Technip Energies apporte plus de 65 ans d'expérience en ingénierie. Nous sommes présents dans 34 pays", a déclaré Alain Poincheval sur . Elle a prouvé son expertise dans l'accélération des solutions climatiques, en combinant des capacités d'ingénierie et de construction avec un savoir-faire technologique, dans la perspective d'une économie de demain moins dépendante du carbone".

A propos de Technip Energies

Technip Energies est une société d'ingénierie et de technologie de premier plan qui s'engage à accélérer la transition énergétique. L'entreprise est présente dans plus de 34 pays et est un leader mondial de la chimie durable, des solutions hydrogène et de la gestion du CO2. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.ten.com.

À propos de Reju

Reju est une entreprise de régénération des matériaux qui se concentre sur la création de solutions innovantes pour le recyclage des textiles en polyester et des déchets en PET. Grâce à sa propre technologie, Reju vise à établir un écosystème circulaire pour le recyclage des textiles afin de réduire la quantité de plastique contenue dans les textiles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2521843/Reju_Textiles.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2521842/Reju_Logo.jpg