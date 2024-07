Rekordverdächtige Leistung: Der 4.000-Tonnen-Raupenkran von XCMG debütiert im Offshore-Windkraft-Sektor

YINGKOU, China, July 15, 2024 /PRNewswire/ -- In einer Werft in Yingkou, einer Küstenstadt in Chinas nordöstlicher Provinz Liaoning, XCMG Crane, einer Tochtergesellschaft von XCMG Machinery , wurde der 4.000-Tonnen-Raupenkran XGC88000 vorgestellt, der jetzt mit einem Wippausleger ausgestattet ist. Dieser Kran hat mit dem erfolgreichen Heben einer 18-MW-Offshore-Windturbine einen Meilenstein erreicht und damit seinen ersten Ausflug in diese Anwendung gemacht. Diese Leistung stellt einen Weltrekord sowohl für den Durchmesser als auch für die Leistung pro Einheit der Turbine dar und signalisiert, dass sie für den kommerziellen Einsatz bereit ist.

XGC88000 completed its first offshore wind power lifting assignment

Die 18-MW-Offshore-Windkraftanlage mit einem Gewicht von fast 800 Tonnen hat eine Nabenhöhe von 145 Metern und eine Blattspitzenhöhe von fast 270 Metern. Bei optimalen Windgeschwindigkeiten erzeugt sie 44 kWh Strom pro Umdrehung. Eine einzige Turbine kann jährlich ca. 74 Millionen kWh sauberen Strom erzeugen, was dem Energiebedarf von 40.000 Haushalten entspricht. Dies entspricht einer Einsparung von etwa 25.000 Tonnen Standardkohle und einer Reduzierung der Kohlendioxidemissionen um ca. 60.000 Tonnen pro Jahr.

Um den ultrahohen, superschweren und hochpräzisen Anforderungen des Projekts gerecht zu werden, hat XCMG zum ersten Mal den Raupenkran XGC88000 unter den Arbeitsbedingungen eines Wippauslegers eingesetzt. Dies ist das erste Mal in der Branche, dass ein 4.000-Tonnen-Kran unter solchen Bedingungen eingesetzt wurde.

Die Installation der mit 126 Metern längsten Schaufel der Welt stellt eine anspruchsvolle und kritische Phase des gesamten Hebevorgangs dar. Die Aufgabe gleicht dem Einfädeln einer Nadel in großer Höhe und erfordert das präzise Einsetzen von mehr als 170 Bolzen in die entsprechenden Löcher der Nabe in fast 150 Metern Höhe. Außerdem kann das Blatt während der Installation durch den Seewind ins Schwanken geraten, was bei unvorsichtiger Handhabung das Risiko von Schäden birgt. Diese Faktoren zusammengenommen machten die Hebevorgänge zu einer großen Herausforderung.

Der XGC88000 arbeitete zuverlässig, und mit Unterstützung von Hilfskränen wurden die Prozesse Heben, Schwenken, Zentrieren und Positionieren reibungslos und effizient durchgeführt. Diese Operation wurde in einem Versuch durchgeführt und wurde sowohl vom Bauherrn als auch von den Bauarbeitern einhellig gelobt.

XCMG ist auf dem besten Weg, seine Entwicklung hin zu hochwertigen, intelligenten, umweltfreundlichen und serviceorientierten Verfahren auf internationaler Ebene fortzusetzen. Indem XCMG einen Beitrag zur grünen Energiewende leistet, möchte das Unternehmen mit Partnern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um einen nachhaltigen Planeten zu fördern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2461106/6.jpg