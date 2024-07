Un record de réussite : La grue sur chenilles de 4 000 tonnes de XCMG fait ses débuts dans le secteur de l'énergie éolienne offshore

YINGKOU, Chine, July 15, 2024 /PRNewswire/ -- Dans un chantier naval de Yingkou, une ville côtière de la province chinoise du Liaoning (nord-est), XCMG Crane, une filiale de XCMG Machinery a dévoilé sa grue sur chenilles de 4 000 tonnes, la XGC88000, désormais configurée avec une flèche relevable. Cette grue a franchi une étape importante en soulevant avec succès une éolienne offshore de 18 MW, marquant ainsi sa première incursion dans cette application. Cette réalisation établit des records mondiaux à la fois pour le diamètre et la puissance par unité de la turbine, ce qui indique qu'elle est prête pour un déploiement commercial.

XGC88000 completed its first offshore wind power lifting assignment

L'éolienne offshore de 18 MW, qui pèse près de 800 tonnes, présente une hauteur de moyeu de 145 mètres et une hauteur en bout de pale de près de 270 mètres. À des vitesses de vent optimales, il produit 44 kWh d'électricité par révolution. Chaque année, une seule turbine peut produire environ 74 millions de kWh d'électricité propre, ce qui est suffisant pour répondre aux besoins énergétiques de 40 000 ménages. Cela équivaut à une économie d'environ 25 000 tonnes de charbon standard et à une réduction des émissions de dioxyde de carbone d'environ 60 000 tonnes chaque année.

Pour répondre aux exigences très élevées, très lourdes et de haute précision du projet, XCMG a, pour la première fois, utilisé la grue sur chenilles XGC88000 dans des conditions de travail à flèche relevable . C'est la première fois qu'une grue de 4 000 tonnes est utilisée dans de telles conditions.

L'installation de la plus longue lame du monde, mesurant 126 mètres, représente une phase difficile et critique dans l'ensemble du processus de levage. La tâche s'apparente à l'enfilage d'une aiguille à haute altitude, nécessitant l'insertion précise de plus de 170 boulons dans les trous correspondants du moyeu à près de 150 mètres au-dessus du sol. En outre, la lame est sujette à des oscillations dues aux brises de mer pendant l'installation, ce qui présente un risque d'endommagement si elle n'est pas gérée avec soin. La combinaison de ces facteurs a rendu l'opération de levage extrêmement difficile.

Le XGC88000 a fonctionné de manière fiable et, avec l'aide de grues auxiliaires, les processus de levage, d'orientation, de centrage et de positionnement ont été exécutés en douceur et avec efficacité. Cette opération a été réalisée en une seule fois et a été unanimement saluée par le maître d'ouvrage et les équipes de construction.

XCMG est prête à poursuivre sa progression vers des pratiques haut de gamme, intelligentes, respectueuses de l'environnement et orientées vers le service, le tout à l'échelle internationale. En contribuant à la transformation de l'énergie verte dans le monde, XCMG vise à collaborer avec des partenaires du monde entier pour favoriser une planète durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2461106/6.jpg