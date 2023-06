Relatório Científico de Pesquisa Destaca Medit i700 sem fio, Medit i700 e Medit i600 como os Principais Escâneres Intraorais na Odontologia.

Dentistas em todo o mundo escolhem o Medit i700 sem fio e o Medit i700 como escâneres preferidos.

A Medit continua impulsionando a inovação na tecnologia odontológica com seus escâneres premiados.

SEUL, Coreia do Sul e LONG BEACH, Califórnia, 6 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Um recente estudo transnacional por questionário conduzido pelo Institute of Digital Dentistry (iDD) reconheceu o Medit i700 sem fio e o Medit i700 como os dois principais escâneres intraorais na odontologia. Além disso, o estudo classificou o Medit i600 entre os quatro principais escâneres. Esta pesquisa inovadora envolveu 1.072 entrevistados de 109 países diferentes e abrangeu mais de três trimestres.

O objetivo do estudo foi explorar a experiência do usuário com os escâneres intraorais na odontologia. Os participantes foram convidados a avaliar vários scanners com base em vários fatores, incluindo velocidade, sistema de suporte, acessibilidade, preço e qualidade geral. Os resultados revelaram que o Medit i700 sem fio e o Medit i700 surgiram como as melhores opções preferidas entre os profissionais de odontologia em todo o mundo, com o Medit i600 também recebendo reconhecimento significativo.

O Dr. Donghwan Kim, um dos principais líderes de opinião da Medit, comentou sobre o desempenho dos escâneres Medit: "O Medit i700 sem fio e o Medit i700 realmente transformaram nossa prática." Esses escâneres oferecem uma velocidade excepcional, suporte confiável, facilidade de acesso, preços competitivos e uma qualidade geral excelente. Além disso, a plataforma de software Medit Link oferece uma ampla variedade de aplicativos gratuitos que aprimoram a produtividade e otimizam os fluxos de trabalho.

O Medit i700 sem fio e o Medit i700 incorporam tecnologia avançada de digitalização que permite impressões digitais precisas e detalhadas. Esses recursos contribuem para diagnósticos precisos e planejamento de tratamento simplificado. A funcionalidade sem fio do i700 e a conectividade com fio contínua do i700 fornecem flexibilidade e conveniência para profissionais de odontologia.

Como líder global em tecnologia odontológica, a Medit continua priorizando a inovação e a satisfação do cliente. Ao desenvolver soluções de ponta, a empresa atende às necessidades em evolução dos profissionais odontológicos em todo o mundo.

"Nosso objetivo é oferecer aos profissionais odontológicos scanners confiáveis, precisos e fáceis de usar que melhorem seus fluxos de trabalho e melhorem os resultados dos pacientes", disse GB Ko, CEO da Medit. "Estamos entusiasmados com o fato de nossos scanners terem sido reconhecidos neste estudo, validando nosso compromisso com a excelência em tecnologia odontológica".

Para mais informações sobre as soluções odontológicas avançadas oferecidas pela Medit i700 sem fio, Medit i700, Medit i600 e outras soluções odontológicas avançadas oferecidas pela Medit, por favor, acesse www.medit.com.

O relatório completo de pesquisa científica pode ser acessado aqui: [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020653923000680?fbclid=PAAaYdwTWkajf4Yw_cHvdKuDt8Q37LxOF3Mz978BIyk9Ofavd5pTfgoGz_Ty8]

