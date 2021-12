Relever les défis mondiaux grâce à l'ouverture et à la confiance dans la technologie

SHENZHEN, Chine, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Huawei a tenu en ligne son sommet TrustInTech 2021, sous le thème « Collaboration mondiale pour une valeur partagée ».

Des dirigeants du monde entier ont assisté à l'événement, notamment Neil Bush, président du Conseil d'administration de la George H.W. Bush Foundation for US-China Relations, Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC, William Nordhaus, prix Nobel d'économie 2018,, S. E. Satvinder Singh, secrétaire général adjoint de l'ASEAN , Derrick Pitts, ambassadeur de la NASA pour le système solaire, et Hou Jinlong, vice-président senior de Huawei et président de Huawei Digital Power.

Il faut reconnaître que l'humanité est entrée dans une ère où les intérêts, les destins et les avenirs sont tous entrelacés. Les participants ont appelé à des efforts coordonnés pour relever les défis communs. « Nous devons atténuer la démondialisation, afin d'éviter de détériorer davantage la situation de notre monde », a noté M. Lamy.

La solution consiste à trouver un terrain d'entente en mettant de côté les différences et en instaurant un climat de confiance. Aujourd'hui, la lutte contre le changement climatique est une mission partagée dans le monde entier, de nombreux pays ayant annoncé des engagements en faveur d'une faible émission de carbone. William Nordhaus a déclaré que les gouvernements devraient augmenter les investissements dans les technologies à faible émission de carbone et dans la recherche.

Hou Jinlong a poursuivi sur cette lancée en disant : « Au cours des 30 à 40 prochaines années, l'intelligence artificielle et la faible émission de carbone vont continuer de gagner du terrain. L'intelligence artificielle passe par les technologies numériques, tandis que la réduction de notre empreinte carbone passe par les technologies de l'électronique de puissance. Au fur et à mesure de l'évolution de ces tendances, l'industrie mondiale de l'énergie passera d'une dépendance à l'égard des ressources à une dépendance à l'égard de la technologie. »

Il a ajouté : « En poursuivant les innovations dans la production d'énergie propre, la numérisation de l'énergie, l'électrification des transports, une infrastructure des TIC verte et l'énergie intelligente intégrée, nous travaillons avec des clients et des partenaires mondiaux pour construire des maisons, des usines, des campus, des villages et des villes à faible émission de carbone. Cela favorisera le passage d'un monde à faible émission de carbone à un monde sans émission de carbone.»

Au 30 septembre 2021, Huawei Digital Power a aidé ses clients à générer 443,5 milliards de kWh d'énergie verte et à économiser 13,6 milliards de kWh d'électricité. Cela revient à réduire les émissions de carbone de 210 millions de tonnes et à planter 290 millions d'arbres.

Les participants ont insisté sur le fait que la géopolitique ne devait pas faire obstacle à la coopération et à l'innovation technologiques. Neil Bush a exprimé ses inquiétudes quant au découplage qui prend de l'ampleur au niveau mondial, en déclarant : « Beaucoup adoptent une dangereuse mentalité à somme nulle qui défie le bon sens. Le succès de la Chine n'enlève rien au nôtre, et vice versa. » Il a ajouté : « Lorsque la Chine et les États-Unis collaborent, en particulier dans le domaine de la technologie, nous pouvons innover de manière fondamentale et révolutionnaire. »

La coopération internationale en matière de recherche a permis des avancées scientifiques. Le Dr Derrick Pitts a évoqué la collaboration de sept pays dans le cadre de l'initiative internationale sur le cerveau, du télescope de trente mètres et de plusieurs autres projets de coopération internationale en matière de recherche scientifique. Il a souligné que la science s'épanouit mieux dans un climat qui encourage la diversité et les partenariats inter-domaines.

Satvinder Singh a prononcé le discours de clôture du sommet, dans lequel il a fait l'éloge du rôle clé que jouent les entreprises privées comme Huawei dans la promotion d'une reprise économique inclusive et durable dans l'ASEAN et au-delà. M. Singh a appelé toutes les parties à agir, en déclarant : « Nous devons saisir cette occasion de rendre notre reprise sociétale et économique véritablement transformatrice en investissant dans des solutions à la crise qui abordent les transitions sociales, environnementales et économiques dont notre société et la planète ont besoin. »

