REPT BATTERO erzielt im Jahr 2025 einen Jahresgewinn von 681 Millionen RMB

News provided by

REPT BATTERO

Apr 08, 2026, 23:47 ET

SHANGHAI, 9. April 2026 /PRNewswire/ -- Die REPT BATTERO Energy Co., Ltd. (0666.HK) gab am 26. März 2026 ihre Jahresergebnisse für das Jahr 2025 bekannt.

Im Berichtszeitraum erzielte die Group einen Umsatz von 24,3 Milliarden RMB (ca. 3,4 Milliarden USD), was einem Anstieg von 36,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Group erzielte im Geschäftsjahr einen Gewinn von 681 Millionen RMB (ca. 95 Millionen USD) und kehrte damit in die Gewinnzone zurück.

Continue Reading
REPT_BATTERO_Yangtze_river_delta_research_institute
REPT_BATTERO_Yangtze_river_delta_research_institute

Die Verbesserung der operativen Leistung war in erster Linie auf den anhaltenden Anstieg der Auslieferungen von Batterien für die Stromversorgung und Energiespeicherung zurückzuführen. Im Jahr 2025 beliefen sich die gesamten Batterieauslieferungen der Group auf 82,7 GWh, was einem Anstieg von rund 89,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Nach Geschäftsbereichen betrachtet beliefen sich die Umsatzerlöse aus Produkten für Antriebsbatterien auf 10,0 Mrd. RMB (ca. 1,4 Mrd. USD), was einem Anstieg von 35,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Umsatzerlöse aus Produkten für Energiespeicherbatterien 13,6 Mrd. RMB (ca. 1,9 Mrd. USD) erreichten, was einem Anstieg von 86,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht; damit waren sie der Haupttreiber des gesamten Umsatzwachstums.

Die Group hat ihre Marktposition weiter gestärkt und ihr diversifiziertes Geschäftsportfolio, das die Segmente Energiespeicherung, Pkw und Nutzfahrzeuge umfasst, weiter ausgebaut. Im Jahr 2025 belegte die Group weltweit den ersten Platz bei den Auslieferungen von Energiespeicherbatterien für Privathaushalte und den fünften Platz bei den Gesamtauslieferungen von Energiespeicherbatterien. Im Bereich der Antriebsbatterien belegte die Group in China den zweiten Platz bei den Auslieferungen von Batterien für Schwerlastkraftwagen und den siebten Platz bei den Auslieferungen von Lithium-Eisenphosphat-Antriebsbatterien (LFP).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2952016/REPT_BATTERO_Yangtze_river_delta_research_institute.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

REPT BATTERO logra el primer beneficio anual de 681 millones de RMB en 2025

REPT BATTERO logra el primer beneficio anual de 681 millones de RMB en 2025

REPT BATTERO Energy Co., Ltd. (0666.HK) anunció sus resultados anuales para 2025 el 26 de marzo de 2026. Durante el periodo analizado, el Grupo...
REPT BATTERO achieves first annual profit of RMB 681 million in 2025

REPT BATTERO achieves first annual profit of RMB 681 million in 2025

REPT BATTERO Energy Co., Ltd. (0666.HK) announced its annual results for 2025 on 26th March 2026. During the reporting period, the Group recorded...
More Releases From This Source

Explore

Utilities

Utilities

Oil & Energy

Oil & Energy

Alternative Energies

Alternative Energies

Earnings

Earnings

News Releases in Similar Topics