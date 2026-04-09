REPT BATTERO réalise son premier bénéfice annuel de 681 millions de RMB en 2025

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REPT BATTERO

Apr 09, 2026, 08:38 ET

SHANGHAI, 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- REPT BATTERO Energy Co., Ltd. (0666.HK) a annoncé ses résultats annuels pour 2025 le 26 mars 2026.

Au cours de la période considérée, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 24,3 milliards de RMB (environ 3,4 milliards de dollars), soit une hausse de 36,7 % en glissement annuel. Le groupe a réalisé un bénéfice de 681 millions de RMB (environ 95 millions d'USD) pour l'année, marquant ainsi un retour à la rentabilité.

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L'amélioration de la performance opérationnelle est principalement due à l'augmentation continue des livraisons de batteries d'alimentation et de stockage d'énergie. En 2025, les ventes totales de batteries du groupe ont atteint 82,7 GWh, soit une hausse d'environ 89,2 % en glissement annuel.

Par segment d'activité, les recettes des produits de batteries d'alimentation se sont élevées à 10,0 milliards de RMB (environ 1,4 milliard d'USD), soit une hausse de 35,6 % en glissement annuel, tandis que les recettes des produits de batteries de stockage d'énergie ont atteint 13,6 milliards de RMB (environ 1,9 milliard d'USD), soit une hausse de 86,8 % en glissement annuel, ce qui en fait le principal moteur de la croissance des recettes globales.

Le groupe a continué à renforcer sa position sur le marché et à développer un portefeuille d'activités diversifié comprenant les segments du stockage de l'énergie, des véhicules de tourisme et des véhicules commerciaux. En 2025, le groupe s'est classé au premier rang mondial des ventes de batteries de stockage d'énergie résidentielles et au cinquième rang mondial des ventes de batteries de stockage d'énergie en général. Dans le secteur des batteries d'alimentation, le groupe s'est classé au deuxième rang des ventes de batteries pour poids lourds et au septième rang des ventes de batteries électriques au phosphate de fer lithié (LFP) en Chine.

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