ReserveBlock Foundation anuncia el próximo lanzamiento de la primera plataforma de cadena de bloques descentralizada y centrada en los NFT de código abierto en el primer trimestre de 2022

MIAMI, 16 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- ReserveBlock Foundation (reserveblock.io) es la primera plataforma de código abierto que permite la creación de una cadena de bloques descentralizada y centrada en los NFT, que se rige de manera independiente y democratiza los NFT para todos. Una vez lanzada, la red permitirá un protocolo escalable impulsado por la utilidad con funciones en la cadena para efectuar almacenamiento descentralizado, contratos inteligentes programables, cumplimiento de regalías en la cadena y funciones de NFT en evolución que permiten la utilización del mercado abierto por parte de cualquier persona sin la necesidad de autoridades centralizadas o mercados con tasas de transacción casi nulas. La red se regirá por una infraestructura de nodo maestro que hará posible la total neutralidad de carbono sin perjudicar la funcionalidad y la utilidad.

La red ofrecerá a los creadores billeteras nativas con opcionalidad a través del proceso de acuñación, completas con características evolutivas únicas, que permiten a los NFT evolucionar mucho más allá de su estado actual, y contratos inteligentes programables para cualquier persona con o sin conocimiento de códigos. Estas características también permiten a los NFT transgredir y escalar más allá de los casos de uso existentes y expandirse hacia oportunidades más atractivas y dinámicas mediante la ampliación de características de funcionalidad experiencial única, fraccionalización, recaudación de fondos, recolección y compromiso. Además, la red le brindará a cualquier persona, independientemente de sus conocimientos de codificación, la capacidad de convertirse en su propio mercado con herramientas tipo DEX que permitirán compartir, operar y transferir a través de cualquier plataforma social o web dentro de cualquier comunidad. El protocolo de la red ofrece además una opción escalable para los mercados, metaversos, marcas y desarrolladores existentes a través de la API pública.

La creación y el desarrollo de la red han estado en proceso durante más de un año y es la culminación de un colectivo de patrocinadores fundadores, cada uno con vasta experiencia en medios de comunicación, entretenimiento, tecnología, deportes, hospitalidad, banca y finanzas. Liderada por The Reserve Label, Texoware y el grupo tecnológico The Young Astronauts (thereservelabel.com) como patrocinadores iniciales de fundación y desarrollo, la fundación se autofinanció completamente y carece de cualquier control centralizado, lo cual garantiza el logro del ecosistema descentralizado más ideal. Los patrocinadores fundadores han producido y creado, a través de soluciones de medios y tecnología, una serie de proyectos y plataformas de alto perfil en múltiples medios. Entre los proyectos anteriores patrocinados por la fundación se incluyen, entre otros, lanzamientos a gran escala de películas, televisión y estudios digitales, soluciones tecnológicas y campañas de marca para y en colaboración con Legendary Pictures, Bandito Brothers, Act of Valor, Hot Wheels, The Concours Club, CBS SEAL Team, The United States Navy, Ford, Hummer, BMW, Nike, Apple, Beats, Live Nation, Pepsi, Kodak, Major League Baseball, NFL, NBA, Amazon, Viacom, Universal, Sony, Intel y Google. Otros patrocinadores fundadores han ocupado cargos anteriores en Amazon y Citigroup, así como en varias agencias de deportes y medios.

La ReserveBlock Foundation publicará su informe técnico y su información sobre el nodo maestro en las próximas semanas. Las solicitudes de detalles adicionales se pueden realizar directamente a través de su comunidad Discord y/o su sitio web reserveblock.io

