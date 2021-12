ReserveBlock Foundation kondigt de aanstaande release aan van het eerste gedecentraliseerde open-source NFT Centric Blockchain Platform in het eerste kwartaal 2022

MIAMI, 16 december 2021 /PRNewswire/ -- ReserveBlock Foundation (reserveblock.io), vormt het eerste open-source platform waarmee een gedecentraliseerde NFT Centric Blockchain kan worden gecreëerd, die NFT's voor iedereen aanmaakt en onafhankelijk wordt beheerd. Na de release zal het netwerk een schaalbaar, door hulpprogramma's aangestuurd protocol mogelijk maken met on-chain-functies voor gedecentraliseerde opslag, programmeerbare slimme contracten, on-chain royalty-handhaving en evoluerende NFT-functies, die gebruik voor iedereen en elke markt tegen bijna nul transactiekosten mogelijk maken zonder de noodzaak van gecentraliseerde autoriteiten of marktplaatsen. Het netwerk wordt beheerd door een Masternode-infrastructuur die volledige CO²-neutraliteit mogelijk maakt zonder afbreuk te doen aan functionaliteit en bruikbaarheid.

Het netwerk biedt makers eigen wallets met diverse opties via het muntproces, compleet met unieke evolutionaire functies die NFT's in staat stellen veel verder te evolueren dan hun huidige staat plus programmeerbare slimme contracten voor iedereen met, of zonder kennis van code. Deze functies stellen NFT's ook in staat verder op te schalen dan bestaande gebruikssituaties en uit te breiden naar nieuwe boeiende & dynamische mogelijkheden d.m.v. unieke ervaringsfunctionaliteit, fractionalisering, crowdfunding, verzamel- en engagementfuncties uit te breiden. Bovendien zal het netwerk iedereen, ongeacht diens code-inzicht, de mogelijkheid bieden om eigen marktplaatsen te creëren met DEX-achtige hulpmiddelen die delen, verhandelen en overdragen via elk sociaal of web-gebaseerd platform binnen elke gemeenschap mogelijk maken. Het netwerkprotocol biedt verder een schaalbare optie voor bestaande marktplaatsen, metaversa, merken en ontwikkelaars via de openbare API.

De oprichting en ontwikkeling van het netwerk is al meer dan een jaar in ontwikkeling en vormt het hoogtepunt van een collectief van stichtende sponsors, elk met een ruime ervaring in media, amusement, technologie, sport, horeca, bankwezen en financiën. Onder leiding van de technologiegroep The Reserve Label, Texoware en The Young Astronauts (thereservelabel.com), als de initiële stichtings- en ontwikkelingssponsors, is de stichting volledig zelfstandig gefinancierd en verstoken van welke gecentraliseerde controle dan ook, wat het meest ideale gedecentraliseerde ecosysteem oplevert. De stichtende sponsors hebben via media- en technologie-oplossingen een aantal spraakmakende projecten & platforms in verschillende media geproduceerd en gecreëerd. Eerdere stichtende sponsorprojecten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, grootschalige film-, televisie- & digitale studiolanceringen, technologische oplossingen en merkcampagnes voor en samen met Legendary Pictures, Bandito Brothers, Act of Valor, Hot Wheels, The Concours Club, CBS SEAL Team, United States Navy, Ford, Hummer, BMW, Nike, Apple, Beats, Live Nation, Pepsi, Kodak, Major League Baseball, NFL, NBA, Amazon, Viacom, Universal, Sony, Intel en Google. Andere stichtende sponsors hebben eerder functies bekleed bij Amazon en Citigroup en bij verschillende sport- en mediabureaus.

De ReserveBlock Foundation zal in de komende weken haar whitepaper en Masternode-informatie vrijgeven. Verzoeken om aanvullende details kunnen rechtstreeks worden ingediend via de Discord-community en/of de site op reserveblock.io

