ReserveBlock Foundation kündigt für Q1 '22 die Veröffentlichung der ersten dezentralen Open-Source-Blockchain-Plattform an, die auf NFT basiert

MIAMI, 16. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- ReserveBlock Foundation (reserveblock.io) ist die erste Open-Source-Plattform, die die Schaffung einer dezentralen NFT Centric Blockchain ermöglicht, die unabhängig verwaltet wird und NFTs für alle demokratisiert. Nach der Veröffentlichung wird das Netzwerk ein skalierbares, nutzwertgesteuertes Protokoll mit On-Chain-Funktionen für dezentralisierte Speicherung, programmierbaren Smart Contracts, On-Chain-Durchsetzung von Lizenzgebühren und sich entwickelnden NFT-Funktionen ermöglichen, die eine Nutzung des offenen Marktes durch jedermann ohne die Notwendigkeit zentraler Behörden oder Marktplätze zu nahezu null Transaktionsgebühren ermöglichen. Das Netz wird von einer Masternode-Infrastruktur verwaltet, die vollständige Kohlenstoffneutralität ermöglicht, ohne die Funktionalität und den Nutzen zu beeinträchtigen.

Das Netzwerk wird Schöpfern von nativen Wallets mit Optionalität durch den Prägeprozess, mit einzigartigen evolutionären Funktionen, die es NFTs ermöglichen, sich weit über ihren aktuellen Zustand hinaus zu entwickeln, und mit programmierbaren Smart Contracts für jeden mit oder ohne Code-Kenntnisse zur Verfügung stehen. Diese Funktionen ermöglichen es NFTs auch, über die bestehenden Anwendungsfälle hinauszugehen und sich durch die Erweiterung einzigartiger Erlebnisfunktionen, Fractionalisierung, Crowdfunding, Sammeln und Engagement-Funktionen weitere interessante und dynamische Möglichkeiten zu erschließen. Darüber hinaus wird das Netzwerk jedem, unabhängig von seinen Programmierkenntnissen, die Möglichkeit geben, seine eigenen Marktplätze mit DEX-ähnlichen Werkzeugen einzurichten, die das Teilen, den Handel und den Transfer über jede soziale oder webbasierte Plattform innerhalb jeder Gemeinschaft ermöglichen. Das Protokoll des Netzwerks bietet außerdem eine skalierbare Option für bestehende Marktplätze, Metaversen, Marken und Entwickler über die öffentliche API.

Die Gründung und Entwicklung des Netzwerks hat über ein Jahr gedauert und ist das Ergebnis eines Kollektivs von Gründungssponsoren, die alle über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Medien, Unterhaltung, Technologie, Sport, Gastgewerbe, Banken und Finanzen verfügen. Unter der Leitung von The Reserve Label, Texoware und der Technologiegruppe The Young Astronauts (thereservelabel.com), die die ersten Gründungs- und Entwicklungssponsoren waren, wurde die Stiftung vollständig selbst finanziert und entbehrt jeglicher zentraler Kontrolle, um ein ideales dezentrales Ökosystem zu gewährleisten. Die Gründungssponsoren haben mit Hilfe von Medien- und Technologielösungen eine Reihe von öffentlichkeitswirksamen Projekten und Plattformen über verschiedene Medien hinweg produziert und geschaffen. Zu den früheren Projekten des Stiftungssponsors gehören unter anderem groß angelegte Film-, Fernseh- und Digitalstudiostarts, Technologielösungen und Markenkampagnen für und in Zusammenarbeit mit Legendary Pictures, Bandito Brothers, Act of Valor, Hot Wheels, The Concours Club, CBS SEAL Team, United States Navy, Ford, Hummer, BMW, Nike, Apple, Beats, Live Nation, Pepsi, Kodak, Major League Baseball, NFL, NBA, Amazon, Viacom, Universal, Sony, Intel und Google. Weitere Gründungssponsoren hatten zuvor Positionen bei Amazon und Citigroup sowie bei verschiedenen Sport- und Medienagenturen inne.

Die ReserveBlock Foundation wird ihr Whitepaper und die Masternode-Informationen in den kommenden Wochen veröffentlichen. Anfragen für zusätzliche Details können direkt über die Discord-Community und / oder über die Website reserveblock.io gestellt werden

