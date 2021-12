ReserveBlock Foundation anuncia lançamento da primeira plataforma de blockchain descentralizada de código aberto centrada em NFTs para o primeiro trimestre de 2022

MIAMI, 16 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A ReserveBlock Foundation (reserveblock.io) é a primeira plataforma de código aberto a permitir a criação de uma blockchain descentralizada centrada em NFTs, que é regida de forma independente e democratiza os NFTs para todos. Após o lançamento, a rede permitirá um protocolo escalável impulsionado pela utilidade com funções on-chain de armazenamento descentralizado, contratos inteligentes programáveis, aplicação de royalties on-chain e recursos de NFTs em evolução que proporcionam a utilização aberta por qualquer pessoa, sem a necessidade de autoridades centralizadas ou marketplaces, a taxas de transação próximas de zero. A rede será regida por uma infraestrutura Masternode, que possibilita a neutralidade de carbono completa sem comprometer a funcionalidade e a utilidade.

Oferecerá aos criadores wallets nativas com opcionalidade por meio do processo de cunhagem, completas, com recursos evolucionários únicos que permitem que os NFTs evoluam muito além de seu estado atual e contratos inteligentes programáveis para qualquer pessoa com, ou sem, conhecimentos de código. Esses recursos também permitem que os NFTs se superem e sejam escalonados para além dos casos de uso existentes e se transformem em oportunidades ainda mais envolventes e dinâmicas, ampliando a funcionalidade experiencial única, a fracionalização, o crowdfunding, a coleta e os recursos de engajamento. Além disso, a rede permitirá que qualquer pessoa, independentemente de sua perspicácia em relação a códigos, se torne seu próprio marketplace, com ferramentas semelhantes às das corretoras descentralizadas, possibilitando o compartilhamento, a negociação e a transferência por meio de qualquer plataforma social ou baseada na internet dentro de qualquer comunidade. O protocolo da rede oferece ainda uma opção escalável para os marketplaces, metaversos, marcas e desenvolvedores existentes por meio da API pública.

A criação e o desenvolvimento da rede vêm sendo realizados há mais de um ano, e ela é o resultado de um conjunto de patrocinadores fundadores, cada um com vasta experiência em mídia, entretenimento, tecnologia, esportes, hospitalidade, bancos e finanças. Liderada pelo grupo tecnológico The Reserve Label, Texoware e Young Astronauts (thereservelabel.com), como fundadores iniciais patrocinadores de desenvolvimento, a fundação foi totalmente autofinanciada e desprovida de qualquer controle centralizado, garantindo o ecossistema descentralizado ideal. Os patrocinadores fundadores produziram e criaram, por meio de soluções de mídia e tecnologia, uma série de projetos e plataformas de alto nível em diversos meios. Entre os projetos patrocinados anteriores da fundação estão, mas não se limitam a, filme em grande escala, lançamentos para televisão e estúdio digital, soluções de tecnologia e campanhas de marca para e em colaboração com a Legendary Pictures, Bandito Brothers, Act of Valor, Hot Wheels, The Concours Club, CBS SEAL Team, The United States Navy, Ford, Hummer, BMW, Nike, Apple, Beats, Live Nation, Pepsi, Kodak, Major League Baseball, NFL, NBA, Amazon, Viacom, Universal, Sony, Intel e Google. Outros patrocinadores fundadores ocuparam cargos, anteriormente, na Amazon e no Citigroup, bem como em várias agências de esportes e mídia.

A ReserveBlock Foundation divulgará seu artigo e informações sobre a Masternode nas próximas semanas. Pedidos de detalhes adicionais podem ser feitos diretamente por meio de sua comunidade Discord e/ou de seu site reserveblock.io

Para outras consultas:

Site: reserveblock.io

Discord: https://discord.gg/PnS2HRETDh

Twitter: twitter.com/ReserveBlockIO

Instagram: instagram.com/reserveblockio

Github: github.com/ReserveBlockIO

CONTATOS PARA A IMPRENSA:

Chelsea Oliver – [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1710821/ReserveBlock_Foundation_Logo.jpg

FONTE ReserveBlock Foundation

SOURCE ReserveBlock Foundation