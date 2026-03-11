Resonance Consultancy dévoile les meilleures villes d'Europe pour 2026

Londres occupe la première place dans la compétition que se livrent les villes européennes pour attirer les investissements, les talents et les visiteurs, alors que l'écart de perception ne cesse de se creuser

CANNES, France, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- Resonance Consultancy, un conseiller de premier plan en matière d'image de marque et de création et marketing de lieux, a publié aujourd'hui son quatrième rapport annuel sur les meilleures villes d'Europe et son classement pour 2026, mettant en lumière les 100 villes européennes qui façonneront l'avenir.

L'Europe n'a jamais été aussi convoitée, malgré l'agression continue de la Russie à ses frontières et l'incertitude économique mondiale. Le rapport indique que près de la moitié des destinations préférées au niveau mondial se trouvent désormais en Europe, contre 41 % l'année dernière. Cependant, l'étude révèle également un décalage croissant entre ce que les villes ont à offrir et l'idée que le monde s'en fait. Cet écart n'est plus seulement une question d'image de marque. Resonance a constaté que la corrélation entre les performances et la perception est d'à peine 0,54, ce qui donne un avantage considérable aux villes qui peuvent aligner les infrastructures, les politiques et l'expérience vécue sur un discours crédible pour les investisseurs, les employeurs, les talents et les visiteurs.

« Les principales villes d'Europe font de la disruption un facteur de progrès », déclare Jeremie Feinblatt, directeur de Resonance Consultancy. « L'écart de perception est désormais une question de bilan financier. Il influence la sélection des investisseurs, la confiance des employeurs et les dépenses des visiteurs », note-t-il.

« Les lauréats associent des investissements dans les éléments essentiels que les gens ressentent au quotidien, à savoir le logement, la mobilité, le domaine public et la sécurité, à une argumentation qui prouve ces gains sur le marché. Les villes qui ne parviennent pas à aligner réalité et réputation seront distancées dans la compétition pour attirer les personnes et les capitaux. »

Les 10 meilleures villes d'Europe pour 2026

Londres Paris Berlin Rome Barcelone Madrid Amsterdam Vienne Copenhague Stockholm

Pourquoi le classement de cette année est-il important pour les dirigeants municipaux ?

Le classement des meilleures villes d'Europe 2026 arrive à un moment où la stratégie urbaine est en train d'être réécrite en temps réel.

Les Européens sont aujourd'hui à l'origine de l'essor du tourisme en Europe. Les voyages intérieurs et intra-européens renforcent la demande record et redéfinissent les sources de valeur sur tout le continent.

La géopolitique place les villes aux commandes. À l'heure où les chaînes d'approvisionnement se reconnectent au plus près du domicile et où la sécurité et l'énergie deviennent des considérations quotidiennes, les villes apparaissent comme les centres opérationnels de la résilience européenne.

L'augmentation du nombre de visiteurs impose un nouveau modèle d'exploitation. Les villes qui progressent le plus rapidement investissent dans l'expérience tout en renforçant les outils de gestion qui protègent l'offre de logements, l'espace public et la confiance des habitants.

Les décisions relatives aux talents sont prises au niveau de la rue. La facilité de déplacement à pied, les réseaux cyclables, l'accès aux transports publics, les résultats en matière de santé et l'accessibilité financière sont des facteurs de plus en plus décisifs pour les travailleurs dans la force de l'âge et les entreprises qui se les disputent.

Le risque climatique fait désormais partie du tableau. L'exposition et la capacité d'adaptation influencent de plus en plus l'allocation des capitaux, la souscription et la planification à long terme.

« Les villes qui améliorent la qualité de vie tout en restant connectées et découvrables continueront à progresser », déclare Jason McGrath, vice-président exécutif et responsable de la réputation des entreprises aux États-Unis chez Ipsos, le partenaire du rapport pour les études consommateurs. « Les endroits les plus compétitifs sont ceux où les gens s'imaginent vivre, visiter bientôt et faire carrière. »

Ce que le Top 3 des villes révèle sur la nouvelle stratégie européenne

Londres maintient sa primauté mondiale en se réinventant sans cesse dans les domaines des affaires, de la culture et de la connectivité. En 2024, les dépenses des voyageurs internationaux ont atteint près de 18,9 milliards d'euros, et la connectivité aéroportuaire reste la plus forte du classement, soutenant la dynamique continue du tourisme et des investissements.

maintient sa primauté mondiale en se réinventant sans cesse dans les domaines des affaires, de la culture et de la connectivité. En 2024, les dépenses des voyageurs internationaux ont atteint près de 18,9 milliards d'euros, et la connectivité aéroportuaire reste la plus forte du classement, soutenant la dynamique continue du tourisme et des investissements. Paris transforme l'ambition urbaine en vie quotidienne. La ville compte désormais plus de 1 000 kilomètres de pistes cyclables, a ajouté plus de 100 hectares de nouveaux espaces piétonniers depuis 2020 et continue d'étendre le Grand Paris Express pour remodeler l'accès et la mobilité métropolitains.

transforme l'ambition urbaine en vie quotidienne. La ville compte désormais plus de 1 000 kilomètres de pistes cyclables, a ajouté plus de 100 hectares de nouveaux espaces piétonniers depuis 2020 et continue d'étendre le Grand Paris Express pour remodeler l'accès et la mobilité métropolitains. Berlin associe le magnétisme culturel à une sérieuse infrastructure d'innovation. La ville a dépassé les 30,6 millions de nuitées hôtelières en 2024 et entreprend des projets de transformation majeurs, notamment le réaménagement de l'aéroport de Tegel en Berlin TXL, ancré par l'Urban Tech Republic et le quartier Schumacher de la construction en bois.

Au-delà du trio de tête, le rapport fait état d'une nette évolution : l'histoire urbaine n'est plus l'apanage des capitales habituelles. De plus en plus de villes secondaires et émergentes se développent aux côtés des grandes villes mondiales, souvent plus rapides à construire, plus compétitives sur le plan des coûts et plus avides de croissance.

Comment le classement a été établi

Le classement des meilleures villes d'Europe est alimenté par le Score Place Power™ exclusif de Resonance, combinant performance et perception à travers trois piliers : habitabilité, attractivité et prospérité.

Pour 2026, Resonance a évalué les zones métropolitaines de plus de 500 000 habitants à l'aide de 47 paramètres répartis dans 33 sous-catégories, ainsi que des signaux générés par les utilisateurs à partir des principales plateformes en ligne et de l'étude de perception d'Ipsos. Ipsos a interrogé 5 000 personnes dans 10 pays européens sur les villes dans lesquelles elles souhaitent vivre, qu'elles visiteront bientôt et où elles pensent qu'il existe les meilleures opportunités d'emploi.

Les données sur les risques climatiques sont fournies par AlphaGeo. Le classement exclut les villes russes, comme c'est le cas depuis 2022.

À propos de Resonance Consultancy

Resonance crée des stratégies, des marques et des campagnes transformatrices qui permettent aux destinations, aux villes et aux communautés de réaliser leur plein potentiel. Resonance travaille avec des lieux dans les domaines de l'aménagement, de l'image de marque et du marketing. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ResonanceCo.com.

À propos d'Ipsos

Ipsos est une société internationale d'études de marché qui réalise des enquêtes et des études d'opinion sur les marchés du monde entier. Pour en savoir plus : Ipsos.com.

