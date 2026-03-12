Resonance Consultancy ogłasza najlepsze miasta Europy w 2026 r.

Londyn na pierwszym miejscu w rankingu europejskich miast konkurujących o inwestycje, talenty i turystów w obliczu rosnącej luki w postrzeganiu miast

CANNES, Francja, 12 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Resonance Consultancy, wiodąca firma doradcza w zakresie kreowania marki oraz tworzenia i marketingu miejsc, opublikowała dziś czwarty coroczny raport i ranking najlepszych miast Europy na rok 2026, w którym przedstawiono 100 europejskich miast kształtujących przyszłość.

Europa nigdy nie była tak pożądana, nawet pomimo ciągłej agresji Rosji na jej granicach i globalnej niepewności gospodarczej. Raport wskazuje, że prawie połowa globalnych preferencji dotyczących miejsc docelowych wskazuje obecnie na Europę, co stanowi wzrost z 41% w zeszłym roku. Jednak badania ujawniają również rosnącą rozbieżność między tym, co oferują miasta, a tym, co świat o nich sądzi. Ta różnica nie jest już tylko kwestią brandingu. Firma Resonance odkryła, że korelacja między wynikami a postrzeganiem wynosi zaledwie 0,54, co stwarza ogromną przewagę dla miast, które potrafią dostosować infrastrukturę, politykę i doświadczenia życiowe do wiarygodnej narracji dla inwestorów, pracodawców, talentów i odwiedzających.

„Wiodące miasta Europy wykorzystują zmiany jako siłę napędową postępu - mówi Jeremie Feinblatt, dyrektor w Resonance Consultancy. - Różnica w postrzeganiu jest teraz kwestią istotną dla bilansu finansowego. Wpływa na wybory inwestorów, zaufanie pracodawców i wydatki odwiedzających" - zauważa.

„Zwycięzcami są miasta, które inwestują w podstawowe potrzeby ludzi, takie jak mieszkania, mobilność, przestrzeń publiczna i bezpieczeństwo, a jednocześnie potrafią przekonać rynek o korzyściach płynących z tych inwestycji. Miasta, które nie potrafią dostosować rzeczywistości do swojej reputacji, pozostaną w tyle w walce o ludzi i kapitał".

10 najlepszych miast Europy w 2026 r.

Londyn Paryż Berlin Rzym Barcelona Madryt Amsterdam Wiedeń Kopenhaga Sztokholm

Dlaczego tegoroczny ranking ma znaczenie dla włodarzy miast

Ranking „Najlepsze miasta Europy 2026" pojawia się w momencie, gdy strategia miejska jest na bieżąco aktualizowana.

Europejczycy napędzają obecnie boom turystyczny w Europie. Podróże krajowe i wewnątrzeuropejskie powodują rekordowy wzrost popytu i zmieniają rozkład wartości na całym kontynencie.

Geopolityka sprawia, że miasta przejmują inicjatywę. W miarę jak łańcuchy dostaw zbliżają się do domów, a bezpieczeństwo i energia stają się codziennymi kwestiami, miasta stają się operacyjnymi centrami europejskiej odporności.

Wzrost liczby odwiedzających wymusza nowy model działania. Miasta, które rozwijają się najszybciej, inwestują w doświadczenia, jednocześnie wzmacniając narzędzia zarządzania, które chronią podaż mieszkań, przestrzeń publiczną i zaufanie mieszkańców.

Decyzje dotyczące talentów są podejmowane na poziomie lokalnym. Możliwości poruszania się pieszo, sieci ścieżek rowerowych, dostęp do transportu publicznego, wyniki dotyczące zdrowia i przystępność cenowa mają coraz większe znaczenie dla pracowników w wieku produkcyjnym i firm, które o nich konkurują.

Ryzyko klimatyczne jest obecnie częścią oferty. Ekspozycja i zdolność adaptacyjna w coraz większym stopniu kształtują alokację kapitału, gwarantowanie emisji i długoterminowe planowanie.

„Miasta, które poprawiają jakość życia, a jednocześnie pozostają dostępne i łatwe do znalezienia, będą nadal piąć się w górę - mówi Jason McGrath, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. reputacji korporacyjnej w Stanach Zjednoczonych w firmie Ipsos współpracującej przy badaniu konsumenckim przeprowadzonym na potrzeby raportu. - Najbardziej konkurencyjne są miejsca, w których ludzie mogliby mieszkać, które chcieliby wkrótce odwiedzić i w których chcieliby budować swoją karierę".

Co trzy najlepsze miasta mówią o nowej strategii europejskiej

Londyn utrzymuje globalną pozycję lidera dzięki nieustannym zmianom w biznesie, kulturze i łączności. W 2024 r. wydatki turystów zagranicznych osiągnęły prawie 18,9 mld euro, a łączność lotniskowa pozostaje najsilniejsza w rankingu, wspierając dalszy rozwój turystyki i inwestycji.

utrzymuje globalną pozycję lidera dzięki nieustannym zmianom w biznesie, kulturze i łączności. W 2024 r. wydatki turystów zagranicznych osiągnęły prawie 18,9 mld euro, a łączność lotniskowa pozostaje najsilniejsza w rankingu, wspierając dalszy rozwój turystyki i inwestycji. Paryż zmienia miejskie ambicje w codzienność. Miasto ma teraz ponad 1000 kilometrów ścieżek rowerowych, od 2020 roku zyskało ponad 100 hektarów nowych przestrzeni dla pieszych i nadal rozbudowuje Grand Paris Express, aby na nowo kształtować dostępność i mobilność metropolii.

zmienia miejskie ambicje w codzienność. Miasto ma teraz ponad 1000 kilometrów ścieżek rowerowych, od 2020 roku zyskało ponad 100 hektarów nowych przestrzeni dla pieszych i nadal rozbudowuje Grand Paris Express, aby na nowo kształtować dostępność i mobilność metropolii. Berlin łączy magnetyzm kulturowy z poważną infrastrukturą innowacyjną. W 2024 roku miasto przekroczyło 30,6 miliona noclegów hotelowych i realizuje duże projekty transformacyjne, w tym przebudowę lotniska Tegel na Berlin TXL, którego filarem jest Urban Tech Republic i dzielnica Schumacher Quartier z budynkami z drewna.

Oprócz pierwszej trójki, w raporcie odnotowano wyraźną zmianę: historia miast nie jest już domeną wyłącznie stolic. Obok światowych potęg powstaje coraz więcej miast drugorzędnych i wschodzących, które często rozwijają się szybciej, są bardziej konkurencyjne kosztowo i głodne wzrostu.

Jak powstał ranking

Ranking najlepszych miast Europy opiera się na autorskim wskaźniku Place Power™ firmy Resonance, który uwzględnia wyniki i postrzeganie w trzech obszarach: jakość życia, atrakcyjność i dobrobyt.

Na rok 2026 firma Resonance oceniła obszary metropolitalne o populacji powyżej 500 000 mieszkańców, wykorzystując 47 kryteriów w 33 podkategoriach, a także sygnały generowane przez użytkowników z głównych platform internetowych oraz badania postrzegania IPSOS. Firma IPSOS przeprowadziła ankietę wśród 5000 osób w 10 krajach europejskich na temat miast, w których najbardziej chcieliby mieszkać, które chcieliby wkrótce odwiedzić i gdzie ich zdaniem istnieją najlepsze możliwości zatrudnienia.

Dane dotyczące ryzyka klimatycznego zostały dostarczone przez AlphaGeo. Od 2022 roku ranking nie obejmuje miast rosyjskich.

Resonance Consultancy

Resonance tworzy transformacyjne strategie, marki i kampanie, które umożliwiają kierunkom turystycznym, miastom i społecznościom realizację ich pełnego potencjału. Resonance współpracuje z różnymi miejscami w zakresie tworzenia przestrzeni, budowania marki miejsca i marketingu miejsca. Więcej informacji można znaleźć na stronie ResonanceCo.com.

Ipsos

Ipsos to globalna firma zajmująca się badaniami rynku, która przeprowadza ankiety i badania opinii publicznej na rynkach na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie Ipsos.com.

