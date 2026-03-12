Resonance Consultancy predstavuje najlepšie európske mestá na rok 2026
V čase, keď európske mestá súťažia o investície, talenty a návštevníkov uprostred rozširujúcej sa priepasti vo vnímaní, Londýn si drží 1. miesto...
CANNES, Francúzsko, 12. marec 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Resonance Consultancy, popredná poradenská spoločnosť v oblasti budovania značky, tvorby lokalít a marketingu lokalít, dnes zverejnila svoju štvrtú výročnú správu a rebríček Najlepších miest Európy za rok 2026. Zameriava sa v nej na 100 európskych miest, ktoré formujú zajtrajšok.
Európa nikdy nebola taká žiadaná, a to aj napriek pokračujúcej ruskej agresii na jej hraniciach a uprostred globálnej ekonomickej neistoty. Správa uvádza, že takmer polovica globálnych preferovaných destinácií teraz smeruje do Európy, čo je oproti minulému roku nárast o 41 %. Výskum však zároveň odhaľuje prehlbujúci sa rozpor medzi tým, čo mestá prinášajú, a tým, čo si o nich svet myslí. Táto medzera už nie je len problémom značky. Spoločnosť Resonance zistila, že korelácia medzi výkonom a vnímaním je iba 0,54, čo vytvára výhodu pre mestá, ktoré dokážu zosúladiť infraštruktúru, politiku a zažité skúsenosti s dôveryhodným naratívom pre investorov, zamestnávateľov, talenty a návštevníkov.
„Popredné európske mestá premieňajú disrupciu na nútený nástroj pokroku," hovorí Jeremie Feinblatt, riaditeľ spoločnosti Resonance Consultancy. „Rozdiel vo vnímaní sa teraz stáva problémom súvahy. Ovplyvňuje užší výber investorov, dôveru zamestnávateľov a výdavky návštevníkov," poznamenáva.
„Víťazi spájajú investície do základných vecí, ktoré ľudia pociťujú každý deň, ako je bývanie, mobilita, verejný priestor a bezpečnosť, s naratívom, ktorý tieto zisky dokazuje na trhu. Mestá, ktoré nedokážu zosúladiť realitu s reputáciou, v súťaži o ľudí a kapitál zaostanú."
10 najlepších európskych miest na rok 2026
- Londýn
- Paríž
- Berlín
- Rím
- Barcelona
- Madrid
- Amsterdam
- Viedeň
- Kodaň
- Štokholm
Prečo je tohtoročné hodnotenie pre predstaviteľov miest dôležité
Najlepšie európske mestá 2026 prichádzajú v čase, keď sa stratégia miest prepisuje v priamom prenose.
- Rozmach cestovného ruchu v Európe teraz poháňajú Európania. Domáce cestovanie a cestovanie v rámci Európy posilňuje rekordný dopyt a mení tvar oblastí, kde sa na celom kontinente vytvára hodnota.
- Geopolitika tlačí mestá do vedenia. Keďže sa dodávateľské reťazce užšie prepájajú s domovom, pričom sa bezpečnosť a energia stávajú každodennými myšlienkami, mestá sa stávajú operačnými centrami európskej odolnosti.
- Rast návštevnosti si vynucuje nový prevádzkový model. Mestá, ktoré sa rozvíjajú najrýchlejšie, investujú do skúseností a zároveň sprísňujú nástroje riadenia, ktoré chránia ponuku bývania, verejný priestor a dôveru obyvateľov.
- Rozhodnutia o talentoch sa dosahujú na úrovni ulíc. Pešia dostupnosť, cyklistické siete, prístup k verejnej doprave, zdravotné výsledky a cenová dostupnosť sú pre pracovníkov v produktívnom veku a firmy, ktoré o nich súťažia čoraz rozhodujúcejšie.
- Klimatické riziko sa stáva súčasťou prezentácie. Expozícia a schopnosť adaptácie stále viac formujú alokáciu kapitálu, upisovanie a dlhodobé plánovanie.
„Mestá, ktoré zlepšujú kvalitu života a zároveň zostávajú prepojené a ľahko objaviteľné, budú naďalej rásť," hovorí Jason McGrath, výkonný viceprezident a vedúci oddelenia firemnej reputácie v USA v spoločnosti Ipsos, ktorá je partnerom správy pre spotrebiteľský výskum. „Najlepšiu konkurencieschopnosť majú tie lokality, kde si ľudia vedia predstaviť, že tam budú bývať, čoskoro ich navštívia a budú si tam budovať kariéru."
Čo prezrádzajú 3 najväčšie mestá o novej európskej stratégii
- Londýn si udržiava globálne prvenstvo prostredníctvom neúnavného pretvárania v oblasti podnikania, kultúry a konektivity. V roku 2024 tu minuli medzinárodní cestovatelia takmer 18,9 miliardy eur a letiskové spojenie zostáva najsilnejšie v rebríčku, čo podporuje pokračujúci rast cestovného ruchu a investícií.
- Paríž premieňa mestské ambície na každodenný život. Mesto má aktuálne viac ako 1000 kilometrov cyklistických chodníkov. Od roku 2020 pribudlo viac ako 100 hektárov nových peších priestorov a naďalej sa rozširuje Grand Paris Express s cieľom zmeniť prístupnosť a mobilitu v metropole.
- Berlín spája kultúrny magnetizmus so serióznou inovačnou infraštruktúrou. Mesto v roku 2024 prekročilo 30,6 milióna prenocovaní v hoteloch a napreduje s rozsiahlymi transformačnými projektmi vrátane prestavby letiska Tegel na Berlin TXL, ktorej oporou je Urban Tech Republic a štvrť Schumacher Quartier s drevenou výstavbou.
Okrem prvej trojky správa dokumentuje jasný posun: mestský príbeh už nepatrí len obvyklým hlavným mestám. Popri globálnych veľmociach sa objavujú aj ďalšie sekundárne a rozvíjajúce sa mestá, ktoré majú často rýchlejšiu výstavbu, sú cenovo konkurencieschopnejšie a majú tendenciu rásť.
Ako bolo zostavené hodnotenie
Rebríček Najlepšie mestá Európy je založený na systéme Place Power™ Score spoločnosti Resonance, ktorý kombinuje výkon a vnímanie v troch pilieroch: Životaschopnosť, príťažlivosť a prosperita.
V roku 2026 spoločnosť Resonance hodnotila metropolitné oblasti s populáciou nad 500 000 obyvateľov pomocou 47 kritérií v 33 podkategóriách a tiež podľa signálov generovaných používateľmi z hlavných online platforiem a výskumu vnímania spoločnosti Ipsos. Spoločnosť Ipsos uskutočnila prieskum medzi 5000 ľuďmi v 10 európskych krajinách o mestách, v ktorých by najradšej žili, ktoré by chceli čoskoro navštíviť a kde podľa nich existujú najlepšie pracovné príležitosti.
Vstupné údaje o klimatických rizikách poskytla spoločnosť AlphaGeo. Rebríček nezahŕňa ruské mestá, rovnako ako je to od roku 2022.
O spoločnosti Resonance Consulting
Resonance vytvára transformačné stratégie, značky a kampane, ktoré podporujú destinácie, mestá a komunity, aby naplno využili svoj potenciál. Resonance pracuje s lokalitami na tvorbe lokalít, budovaní značky lokalít a marketingu lokalít. Viac informácií nájdete na stránke ResonanceCo.com.
O spoločnosti Ipsos
Ipsos je globálna spoločnosť zameraná na prieskum trhu, ktorá vykonáva prieskumy a výskum verejnej mienky na trhoch po celom svete. Viac informácií nájdete na stránke Ipsos.com.
