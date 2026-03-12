Resonance Consultancy predstavuje najlepšie európske mestá na rok 2026

News provided by

Resonance Consultancy Ltd.

Mar 12, 2026, 03:15 ET

V čase, keď európske mestá súťažia o investície, talenty a návštevníkov uprostred rozširujúcej sa priepasti vo vnímaní, Londýn si drží 1. miesto...

CANNES, Francúzsko, 12. marec 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Resonance Consultancy, popredná poradenská spoločnosť v oblasti budovania značky, tvorby lokalít a marketingu lokalít, dnes zverejnila svoju štvrtú výročnú správu a rebríček Najlepších miest Európy za rok 2026. Zameriava sa v nej na 100 európskych miest, ktoré formujú zajtrajšok.

Kompletnú správu o najlepších európskych mestách si môžete stiahnuť tu.

Continue Reading
Resonance Consultancy Unveils Europe’s Best Cities for 2026
Resonance Consultancy Unveils Europe’s Best Cities for 2026
Resonance Consultancy is a leading advisor in placemaking and place marketing, specializing in strategy and research for destinations, real estate developers, and hospitality operators. The firm combines expertise in consumer research, brand strategy and communications to make places more valuable and more vibrant.
Resonance Consultancy is a leading advisor in placemaking and place marketing, specializing in strategy and research for destinations, real estate developers, and hospitality operators. The firm combines expertise in consumer research, brand strategy and communications to make places more valuable and more vibrant.

Všetkých 100 najlepších európskych miest na rok 2026 si môžete pozrieť tu.

Európa nikdy nebola taká žiadaná, a to aj napriek pokračujúcej ruskej agresii na jej hraniciach a uprostred globálnej ekonomickej neistoty. Správa uvádza, že takmer polovica globálnych preferovaných destinácií teraz smeruje do Európy, čo je oproti minulému roku nárast o 41 %. Výskum však zároveň odhaľuje prehlbujúci sa rozpor medzi tým, čo mestá prinášajú, a tým, čo si o nich svet myslí. Táto medzera už nie je len problémom značky. Spoločnosť Resonance zistila, že korelácia medzi výkonom a vnímaním je iba 0,54, čo vytvára výhodu pre mestá, ktoré dokážu zosúladiť infraštruktúru, politiku a zažité skúsenosti s dôveryhodným naratívom pre investorov, zamestnávateľov, talenty a návštevníkov.

„Popredné európske mestá premieňajú disrupciu na nútený nástroj pokroku," hovorí Jeremie Feinblatt, riaditeľ spoločnosti Resonance Consultancy. „Rozdiel vo vnímaní sa teraz stáva problémom súvahy. Ovplyvňuje užší výber investorov, dôveru zamestnávateľov a výdavky návštevníkov," poznamenáva.

„Víťazi spájajú investície do základných vecí, ktoré ľudia pociťujú každý deň, ako je bývanie, mobilita, verejný priestor a bezpečnosť, s naratívom, ktorý tieto zisky dokazuje na trhu. Mestá, ktoré nedokážu zosúladiť realitu s reputáciou, v súťaži o ľudí a kapitál zaostanú."

10 najlepších európskych miest na rok 2026

  1. Londýn
  2. Paríž
  3. Berlín
  4. Rím
  5. Barcelona
  6. Madrid
  7. Amsterdam
  8. Viedeň
  9. Kodaň
  10. Štokholm

Prečo je tohtoročné hodnotenie pre predstaviteľov miest dôležité

Najlepšie európske mestá 2026 prichádzajú v čase, keď sa stratégia miest prepisuje v priamom prenose.

  • Rozmach cestovného ruchu v Európe teraz poháňajú Európania. Domáce cestovanie a cestovanie v rámci Európy posilňuje rekordný dopyt a mení tvar oblastí, kde sa na celom kontinente vytvára hodnota.
  • Geopolitika tlačí mestá do vedenia. Keďže sa dodávateľské reťazce užšie prepájajú s domovom, pričom sa bezpečnosť a energia stávajú každodennými myšlienkami, mestá sa stávajú operačnými centrami európskej odolnosti.
  • Rast návštevnosti si vynucuje nový prevádzkový model. Mestá, ktoré sa rozvíjajú najrýchlejšie, investujú do skúseností a zároveň sprísňujú nástroje riadenia, ktoré chránia ponuku bývania, verejný priestor a dôveru obyvateľov.
  • Rozhodnutia o talentoch sa dosahujú na úrovni ulíc. Pešia dostupnosť, cyklistické siete, prístup k verejnej doprave, zdravotné výsledky a cenová dostupnosť sú pre pracovníkov v produktívnom veku a firmy, ktoré o nich súťažia čoraz rozhodujúcejšie.
  • Klimatické riziko sa stáva súčasťou prezentácie. Expozícia a schopnosť adaptácie stále viac formujú alokáciu kapitálu, upisovanie a dlhodobé plánovanie.

„Mestá, ktoré zlepšujú kvalitu života a zároveň zostávajú prepojené a ľahko objaviteľné, budú naďalej rásť," hovorí Jason McGrath, výkonný viceprezident a vedúci oddelenia firemnej reputácie v USA v spoločnosti Ipsos, ktorá je partnerom správy pre spotrebiteľský výskum. „Najlepšiu konkurencieschopnosť majú tie lokality, kde si ľudia vedia predstaviť, že tam budú bývať, čoskoro ich navštívia a budú si tam budovať kariéru."

Čo prezrádzajú 3 najväčšie mestá o novej európskej stratégii

  • Londýn si udržiava globálne prvenstvo prostredníctvom neúnavného pretvárania v oblasti podnikania, kultúry a konektivity. V roku 2024 tu minuli medzinárodní cestovatelia takmer 18,9 miliardy eur a letiskové spojenie zostáva najsilnejšie v rebríčku, čo podporuje pokračujúci rast cestovného ruchu a investícií.
  • Paríž premieňa mestské ambície na každodenný život. Mesto má aktuálne viac ako 1000 kilometrov cyklistických chodníkov. Od roku 2020 pribudlo viac ako 100 hektárov nových peších priestorov a naďalej sa rozširuje Grand Paris Express s cieľom zmeniť prístupnosť a mobilitu v metropole.
  • Berlín spája kultúrny magnetizmus so serióznou inovačnou infraštruktúrou. Mesto v roku 2024 prekročilo 30,6 milióna prenocovaní v hoteloch a napreduje s rozsiahlymi transformačnými projektmi vrátane prestavby letiska Tegel na Berlin TXL, ktorej oporou je Urban Tech Republic a štvrť Schumacher Quartier s drevenou výstavbou.

Okrem prvej trojky správa dokumentuje jasný posun: mestský príbeh už nepatrí len obvyklým hlavným mestám. Popri globálnych veľmociach sa objavujú aj ďalšie sekundárne a rozvíjajúce sa mestá, ktoré majú často rýchlejšiu výstavbu, sú cenovo konkurencieschopnejšie a majú tendenciu rásť.

Ako bolo zostavené hodnotenie

Rebríček Najlepšie mestá Európy je založený na systéme Place Power™ Score spoločnosti Resonance, ktorý kombinuje výkon a vnímanie v troch pilieroch: Životaschopnosť, príťažlivosť a prosperita.

V roku 2026 spoločnosť Resonance hodnotila metropolitné oblasti s populáciou nad 500 000 obyvateľov pomocou 47 kritérií v 33 podkategóriách a tiež podľa signálov generovaných používateľmi z hlavných online platforiem a výskumu vnímania spoločnosti Ipsos. Spoločnosť Ipsos uskutočnila prieskum medzi 5000 ľuďmi v 10 európskych krajinách o mestách, v ktorých by najradšej žili, ktoré by chceli čoskoro navštíviť a kde podľa nich existujú najlepšie pracovné príležitosti.

Vstupné údaje o klimatických rizikách poskytla spoločnosť AlphaGeo. Rebríček nezahŕňa ruské mestá, rovnako ako je to od roku 2022.

Kompletnú správu o najlepších európskych mestách si môžete stiahnuť tu.

Všetkých 100 najlepších európskych miest na rok 2026 si môžete pozrieť tu.

O spoločnosti Resonance Consulting

Resonance vytvára transformačné stratégie, značky a kampane, ktoré podporujú destinácie, mestá a komunity, aby naplno využili svoj potenciál. Resonance pracuje s lokalitami na tvorbe lokalít, budovaní značky lokalít a marketingu lokalít. Viac informácií nájdete na stránke ResonanceCo.com.

O spoločnosti Ipsos

Ipsos je globálna spoločnosť zameraná na prieskum trhu, ktorá vykonáva prieskumy a výskum verejnej mienky na trhoch po celom svete. Viac informácií nájdete na stránke Ipsos.com.

RESONANCECO.COM

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2930143/Resonance_Consultancy_Ltd__Resonance_Consultancy_Unveils_Europe_.jpg      

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2930142/Resonance_Consultancy_Ltd__Resonance_Consultancy_Unveils_Europe_.jpg 

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Das Beratungsunternehmen Resonance stellt die besten Städte Europas für 2026 vor

Das Beratungsunternehmen Resonance stellt die besten Städte Europas für 2026 vor

Resonance Consultancy, ein führender Berater in den Bereichen Place Branding, Place Making und Place Marketing, hat heute seinen vierten jährlichen...
Resonance Consultancy dévoile les meilleures villes d'Europe pour 2026

Resonance Consultancy dévoile les meilleures villes d'Europe pour 2026

Resonance Consultancy, un conseiller de premier plan en matière d'image de marque et de création et marketing de lieux, a publié aujourd'hui son...
More Releases From This Source

Explore

Hotels and Resorts

Hotels and Resorts

Residential Real Estate

Residential Real Estate

Travel

Travel

Real Estate

Real Estate

News Releases in Similar Topics