Resultados dos 9M FY23 da Adani Enterprises Ltd

AHMEDABAD, Índia, 16 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Adani Enterprises Ltd (AEL), parte do Adani Group, anunciou hoje seus resultados para os nove meses e trimestre finalizados em 31 de dezembro de 2022.

Destaques Financeiros 9M FY23 (Consolidado) (Base anual):

A renda total aumentou em 135% para Rs. 1.06.459 cr ( US$ 12,9 bilhões)

A EBITDA aumentou em 90% para Rs. 6.068 cr (US $733,5 milhões)

milhões) O PAT atribuível aumentou em 271% para Rs. 1.750 cr (US $211,5 milhões)

Destaques financeiros do terceiro trimestre do ano fiscal de 23 (consolidado) (base anual):

A renda total aumentou em 42% para Rs. 26.951 cr ( US$ 3,3 bilhões)

bilhões) A EBITDA aumentou em 101% para Rs. 1.968 cr (US $237,9 milhões)

milhões) O PAT atribuível aumentou para Rs. 820 cr (US $99,1 milhões) contra a perda de Rs. 12 cr (US $1,5 milhões) no Q3 FY22

Destaques da Empresa:

Empresa Destaques Ecossistema ANIL - Os conjuntos operacionais e comerciais da unidade de Nacelle começarão a partir do Q1 FY24 Serviços de Água - Acordo assinado para o novo projeto EPC (Shakkar Pench Micro Lift Irrigation) de Rs. 3,246 Cr (US $392,4 milhões) no estado de Madhya Pradesh ARTL - Estradas — COD provisório recebido para o 3.º projeto HAM em Mancherial — Datas de nomeação para Greenfield Project — Ganga Expressway e Kagal Satara receberam Indústrias Primárias — Serviços de Mineração — LoA assinou Pelma Mine com capacidade de 15 MMT no estado de Chhattisgarh AMG Media — A AMG Media Networks concluiu a aquisição da NDTV *Valores em USD convertidos a 1 USD = Rs.82,725

Destaques operacionais (base anual):

Empresa 9M FY23 Q3 FY23 ANIL Ecosystem O volume de módulos solares aumentou em 12% para 896 MW O volume de módulos solares aumentou em 63% para 430 MW AAHL – Aeroportos (Sete Operacional) Lidou com movimentos de Pax de 53,4 Milhões Movimentos de Pax aumentaram 40% para 20,3 milhões Serviços de mineração de indústrias primárias O volume de produção aumentou 3% para 19,7 MMT O volume de produção foi de 6,2 MMT Indústrias Primárias IRM O Volume aumentou em 43% para 67,7 MMT O Volume aumentou em 8% para 15,8 MMT

"Nas últimas três décadas, trimestre após trimestre e ano após ano, a Adani Enterprises não apenas validou sua posição como a incubadora de infraestrutura mais bem-sucedida da Índia, mas também demonstrou um histórico de construção de negócios de infraestrutura básica", disse o Sr. Gautam Adani, Presidente do Adani Group. "Nossa força fundamental reside nas capacidades de execução de projetos de infraestrutura de em larga escala, desenvolvimento organizacional e habilidades excepcionais de gestão de O&M comparáveis aos melhores do mundo. A resiliência e a capacidade excepcionais da AEL de construir negócios do setor central altamente rentáveis indicam como nossa estratégia de aproveitar os diversos pontos fortes do portfólio de empresas da Adani está criando valor consistente de longo prazo para todas as nossas partes interessadas. Nosso sucesso se deve à nossa forte governança, estrita conformidade regulatória, desempenho sustentado e geração sólida de fluxo de caixa. A volatilidade atual do mercado é temporária; e como uma incubadora clássica com uma visão de criação de valor de longo prazo, a AEL continuará trabalhando com os objetivos gêmeos de alavancagem moderada e procurando oportunidades estratégicas de expansão e crescimento".

Destaques financeiros 9M FY23 (Consolidado) (base anual):

A renda total aumentou em 135% para Rs. 1,06.459 cr (US $12,9 bilhões) devido ao forte desempenho de IRM e dos negócios aeroportuários

bilhões) devido ao forte desempenho de IRM e dos negócios aeroportuários EBITDA aumentou em 90% para 6.068 cr (US $733,5 milhões) em linha com o aumento do volume de negócios aeroportuários e IRM

milhões) em linha com o aumento do volume de negócios aeroportuários e IRM O PAT atribuível aumentou em 271% para Rs. 1.750 cr (US $211,5 milhões) de acordo com o EBITDA

Destaques financeiros do Q3 FY23 (Consolidado) (base anual):

A renda total aumentou em 42% para Rs. 26.951 cr (US $3.3 bilhões) devido ao forte desempenho dos negócios de Ecossistema ANIL, Aeroportos e IRM

bilhões) devido ao forte desempenho dos negócios de Ecossistema ANIL, Aeroportos e IRM O aumento do EBITDA em 101% para 1.968 cr (US $237 , milhões) alinhado com o aumento do volume de negócios de Ecossistema ANIL e de IRM

, milhões) alinhado com o aumento do volume de negócios de Ecossistema ANIL e de IRM O PAT atribuível aumentou para Rs. 820 cr (US $99,1 milhões) em linha com o EBITDA contra a perda de Rs. 12 cr (US $1,5 milhões) no Q3 FY22

Atualizações de negócios (Q3 FY23):

Atualizações sobre empresas incubadas

1. Adani Airports Holdings Ltd (AAHL - Aeroportos)

Durante o trimestre, a Adani Airports teve:

20,3 milhões de passageiros (aumento de 40% em relação ao ano anterior)



Movimentos de tráfego aéreo 142 k (aumento de 21% em relação ao ano anterior)

(aumento de 21% em relação ao ano anterior)

1,8 Lacs MT Cargo

2. Adani Road Transport Ltd (ARTL – Roads)

COD provisório recebido para o 3° projeto HAM Road em Mancherial - Repallewada

Data da nomeação para Ganga Expressway e Kagal Satara Project recebida

Atualização sobre cinco projetos do HAM que estão em execução:

Projeto Estado Conclusão % Vijayawada Bypass Andhra Pradesh 39 % Nanasa Pidgaon Madhya Pradesh 37 % Kodad Khammam Telangana 34 % Azhiyur Vengalam Kerala 16 % Badakumari Karki Odisha 15 %

As atividades de construção começaram em todos os projetos da HAM e BOT

3. AdaniConnex Pvt Ltd (ACX - Data Center)

Atualização geral do projeto em 4 Data Centers

Data Center Conclusão % Chennai para 33 MW (17 MW totalmente operacional) 41 % Noida 23 % Hyderabad 22 % Bombaim 9 %

Atualizações sobre empresas estabelecidas para o Q3 FY23

1. Ecossistema da Cadeia de Suprimentos Adani New Industries

Solar Cell & Module

Linha de módulo operacional para usina 2.0 GW. Linha de células esperada para o COD em 23 de Março.

A usina de capacidade 1.5 GW existente em atualização para 2.0 GW com o TopCon Cell Technology: módulo - 23 de Março e Cell - 23 de Junho.

Com essa capacidade total de célula e módulo será 4.0 GW.

O Volume aumentou em 63% para 430 MW

Fabricação de Turbinas Eólicas

Os conjuntos operacionais e comerciais da unidade de Nacelle começarão a partir do Q1 FY24

A unidade de fabricação de lâminas será concluída até o Q1 FY24

2. Indústrias Primárias (serviços de mineração)

LoA recebido pela Pelma Mine com capacidade de 15 MMT no estado de Chhattisgarh

Portfólio total de mineração de 11 minas em 3 estados com capacidade máxima de mais de 110 MMT e capacidade operacional de 51 MMT

A produção de Serviços de Mineração foi de 6,2 MMT

