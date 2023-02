Résultats d'Adani Enterprises Ltd pour les 9 premiers mois de l'année fiscale 2023

EBITDA consolidé en hausse de 90 % pour atteindre 6 068 millions de roupies (733,5 millions de dollars US)

AHMEDABAD, Inde, 16 février 2023 /PRNewswire/ -- Adani Enterprises Ltd (AEL), qui fait partie du groupe Adani, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour les neuf mois et le trimestre clos le 31 décembre 2022.

Faits marquants financiers des 9 premiers mois de l'exercice 2023 (consolidés) (sur une base annuelle) :

Le revenu total a augmenté de 135 % pour atteindre 106 459 millions de roupies (12,9 milliards de dollars US).

L'EBITDA a augmenté de 90 % pour atteindre 6 068 millions de roupies (733,5 millions de dollars US)

Le bénéfice attribuable après impôt a augmenté de 271 % pour atteindre 1 750 millions de roupies (211,5 millions de dollars US)

Faits saillants financiers du T3 de l'exercice 2023 (consolidé) (sur une base annuelle) :

Le revenu total a augmenté de 42 % pour atteindre 26 951 millions de roupies (3,3 milliards de dollars US)

L'EBITDA a augmenté de 101 % pour atteindre 1 968 millions de roupies (237,9 millions de dollars US)

Le bénéfice attribuable après impôt a augmenté à 820 millions de roupies (99,1 millions de dollars US) contre une perte de 12 millions de roupies (1,5 millions de dollars US) au T3 de l'exercice 2022

Faits marquants :

Secteur Faits marquants Écosystème ANIL - L'installation de nacelles est opérationnelle et les assemblages commerciaux commenceront au premier trimestre de l'année fiscale 2024 Secteur de l'eau - Signature d'un accord pour un nouveau projet d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (Shakkar Pench Micro Lift Irrigation) de 3 246 millions de roupies (392,4 millions de dollars) dans l'État de Madhya Pradesh ARTL - Routes - Date provisoire de mise en service commercial reçue pour le 3e projet HAM à Mancherial - Dates de nomination pour le projet Greenfield - Ganga Expressway et Kagal Satara reçues Industries primaires - Services miniers - Signature d'une lettre d'intention pour la mine Pelma, d'une capacité de 15 millions de tonnes, dans l'État de Chhattisgarh AMG Media - AMG Media Networks a finalisé l'acquisition de NDTV *Les chiffres en USD sont convertis à 1 USD = 82,725 roupies

Faits marquants opérationnels (sur une base annuelle) :

Secteur 9 premiers mois 2023 T3 2023 Écosystème ANIL Le volume des modules solaires a augmenté de 12 % pour atteindre 896 MW Le volume des modules solaires a augmenté de 63 % pour atteindre 430 MW AAHL – Aéroports (Sept aéroports opérationnels) Traitement de 53,4 millions de mouvements de passagers Le nombre de mouvements de passagers a augmenté de 40 % pour atteindre 20,3 millions Industries primaires - Services miniers Le volume de production a augmenté de 3 % pour atteindre 19,7 millions de tonnes Le volume de production s'est établi à 6,2 millions de tonnes Industries primaires IRM Augmentation du volume de 43 % à 67,7 millions de tonnes Le volume a augmenté de 8 % pour atteindre 15,8 millions de tonnes

« Au cours des trois dernières décennies, ainsi que trimestre après trimestre et année après année, Adani Enterprises a non seulement validé son statut d'incubateur d'infrastructures le plus performant de l'Inde, mais a également démontré sa capacité à construire des activités d'infrastructure de base », a déclaré M. Gautam Adani, président du groupe Adani. « Notre force fondamentale réside dans les capacités d'exécution de projets d'infrastructure à méga échelle, le développement organisationnel et les compétences exceptionnelles en matière de gestion des opérations et de la maintenance, comparables aux meilleures au monde. L'exceptionnelle résilience d'AEL et sa capacité à développer des activités très rentables dans son secteur principal montrent comment notre stratégie consistant à exploiter les diverses forces du portefeuille d'entreprises d'Adani crée une valeur constante à long terme pour toutes nos parties prenantes. Notre succès est dû à notre forte gouvernance, à notre stricte conformité réglementaire, à notre performance soutenue et à notre solide génération de cash-flow. La volatilité actuelle du marché est temporaire ; et en tant qu'incubateur classique avec une vision de création de valeur à long terme, AEL continuera à travailler avec le double objectif d'un effet de levier modéré et de la recherche d'opportunités stratégiques d'expansion et de croissance. »

Point sur les activités (T3 2023) :

Mises à jour sur l'incubation des activités

1. Adani Airports Holdings Ltd (AAHL - Aéroports)

Au cours du trimestre, Adani Airports a accueilli :

20,3 millions de passagers (augmentation de 40 % par rapport à l'année précédente)



142 000 mouvements de trafic aérien (augmentation de 21 % par rapport à l'année précédente)



1,8 Lacs MT Cargo

2. Adani Road Transport Ltd (ARTL – Routes)

Date provisoire d'exploitation commerciale reçue pour le projet de la 3e route HAM à Mancherial – Repallewada

Date de nomination pour le projet Ganga Expressway et Kagal Satara reçue

Mise à jour sur cinq projets HAM qui sont en cours d'exécution :

Projet État % d'achèvement Vijayawada Bypass Andhra Pradesh 39 % Nanasa Pidgaon Madhya Pradesh 37 % Kodad Khammam Telangana 34 % Azhiyur Vengalam Kerala 16 % Badakumari Karki Odisha 15 %

Les activités de construction ont commencé dans tous les projets HAM et BOT

3. AdaniConnex Pvt Ltd (ACX - Centre de données)

Mise à jour sur l'achèvement global du projet dans 4 centres de données

Centre de données % d'achèvement Chennai pour 33 MW (17 MW pleinement opérationnels) 41 % Noida 23 % Hyderabad 22 % Mumbai 9 %

Mise à jour des activités établies pour le T3 de l'exercice 2023

1 . Écosystème de la chaîne d'approvisionnement d'Adani New Industries

Cellules et modules solaires

Ligne de modules opérationnelle pour une usine de 2,0 GW. La ligne de cellules devrait être mise en service en mars 2023.

L'usine existante d'une capacité de 1,5 GW est en cours d'amélioration pour atteindre 2,0 GW avec la technologie cellulaire TopCon : Module en mars 2023 et cellule en juin 2023.

cellule en juin 2023. La capacité totale des cellules et des modules sera ainsi de 4,0 GW.

Le volume a augmenté de 63 % pour atteindre 430 MW

Fabrication de turbines éoliennes

L'installation de nacelles est opérationnelle et les assemblages commerciaux commenceront au premier trimestre de l'année fiscale 2024

L'installation de fabrication des pales sera achevée au T1 de l'exercice 2024

2. Industries primaires (services miniers)

Lettre d'intention reçue pour la mine Pelma d'une capacité de 15 millions de tonnes dans l'état de Chhattisgarh

Portefeuille minier total de 11 mines dans 3 états avec une capacité de pointe de 110+ millions de tonnes et une capacité opérationnelle de 51 millions de tonnes

La production des services miniers s'est élevée à 6,2 millions de tonnes

