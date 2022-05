RevBits adiciona SaaS para escalonamento dinâmico, operações flexíveis e implementações simplificadas

Maior acessibilidade para executar qualquer navegador de internet em qualquer dispositivo, facilitando a gestão operacional, atualizações de software e gerenciamento de licenças.

MINEOLA, Nova York, 23 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A RevBits, uma empresa unificadora de segurança cibernética para endpoints corporativos, nuvem e ecossistemas locais, anunciou hoje o lançamento de um modelo SaaS de sua plataforma de inteligência cibernética (CIP). Os clientes agora podem escolher a solução RevBits no local, na nuvem ou por meio de seu modelo de entrega SaaS, que também pode ser gerenciado pela RevBits.

A plataforma de inteligência cibernética da RevBits consiste em um conjunto dos melhores produtos da categoria que podem ser implementados individualmente ou como uma plataforma XDR (resposta estendida ativa) integrada e unificada:

Segurança de endpoints e EDR da RevBits

Segurança de e-mails da RevBits

Gerenciamento de acesso privilegiado da RevBits

Rede confiança zero da RevBits

Tecnologia contra fraudes da RevBits

"Como desenvolvedores de software de segurança cibernética, nosso foco é oferecer a nossos clientes soluções sofisticadas e robustas para melhorar seu status de segurança", disse David Schiffer, CEO da RevBits. "A disponibilidade de nosso novo modelo SaaS permite implementações mais rápidas com menos recursos e, portanto, é a maneira ideal de trazer o alto padrão de proteção que oferecemos às grandes empresas ao alcance das PMEs."

"A arquitetura da RevBits tem a ver com escolha e flexibilidade", disse Mucteba Celik, diretor de tecnologia da RevBits. Com o lançamento de nossa versão SaaS, agora estamos em condições de oferecer a melhor proteção e o modelo de implementação ideal para qualquer cliente, independentemente de seu tamanho ou requisitos de segurança. Seja uma instituição governamental que precisa executar tudo no local, uma multinacional migrando para a nuvem ou uma pequena empresa com pouca ou nenhuma equipe de TI que necessita uma solução de segurança cibernética gerenciada, atendemos às necessidades de todos."

Sobre a RevBits

Fundada em 2018, a RevBits é uma empresa completa de segurança cibernética dedicada a oferecer a seus clientes proteção e atendimento de alto nível. Ao oferecer várias ferramentas avançadas de segurança, que podem ser administradas por meio de uma plataforma de segurança unificada, a RevBits oferece proteção contra as ameaças cibernéticas mais sofisticadas enfrentadas pelas empresas. A RevBits está sediada em Mineola, Nova York, com escritórios em Princeton, Nova Jersey; Boston, Massachusetts; Londres (Inglaterra); e Antuérpia (Bélgica). Para mais informações sobre a RevBits, acesse www.revbits.com/aboutrevbits.

