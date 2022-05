RevBits rozszerza swoją ofertę o model SaaS umożliwiający dynamiczne skalowanie, elastyczne operacje i usprawnione wdrożenia

Większa dostępność pozwalająca uruchomić dowolną przeglądarkę internetową na dowolnym urządzeniu, przy jednoczesnym ułatwieniu zarządzania operacyjnego, aktualizacji oprogramowania i zarządzania licencjami.

MINEOLA, Nowy Jork, 23 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- RevBits, firma zajmująca się ujednolicaniem bezpieczeństwa cybernetycznego dla punktów końcowych przedsiębiorstw oraz ekosystemów opartych na chmurze i na lokalnych serwerach, ogłosiła dzisiaj wprowadzenie Platformy Cyber Intelligence (CIP) w ramach modelu SaaS. Klienci mają teraz możliwość wyboru rozwiązania RevBits dostępnego w obrębie lokalnego serwera, w chmurze lub w modelu SaaS.

Zarządzana przez RevBits Platforma Cyber Intelligence obejmuje pakiet najlepszych w swojej klasie produktów, które mogą być wdrażane indywidualnie lub w formie zintegrowanej i ujednoliconej platformy XDR. Pakiet obejmuje następujące produkty:

RevBits Endpoint Security and EDR

RevBits Email Security

RevBits Privileged Access Management

RevBits Zero Trust Network

RevBits Deception Technology

„Jako twórca oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa, koncentrujemy się na dostarczaniu klientom zaawansowanych i rzetelnych rozwiązań, które poprawią ich status bezpieczeństwa ‒ powiedział David Schiffer, dyrektor generalny RevBits. ‒ Dostępność nowego modelu SaaS pozwala na szybsze wdrożenia przy użyciu mniejszej ilości zasobów. Jest to zatem idealny sposób na zapewnienie małym i średnim firmom wysokiego standardu ochrony, jaki dotychczas oferowaliśmy dużym przedsiębiorstwom".

„Architektura RevBits to przede wszystkim wybór i elastyczność ‒ powiedział Mucteba Celik, dyrektor ds. technologii RevBits. ‒ Dzięki uruchomieniu naszej wersji SaaS jesteśmy teraz w stanie zaoferować najlepszą ochronę i optymalny model wdrożeniowy dla każdego klienta, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i wymogów w zakresie bezpieczeństwa. Naszą ofertę kierujemy do każdego rodzaju podmiotu ‒ niezależnie od tego, czy jest to instytucja rządowa, która ma obowiązek działać w całości na lokalnych serwerach, czy międzynarodowa korporacja przenosząca się do chmury, czy też mała firma zatrudniająca niewielu informatyków lub nieposiadająca personelu IT, która wymaga zewnętrznych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa".

RevBits

Założona w 2018 r. firma RevBits to prowadzące kompleksową działalność przedsiębiorstwo z branży cyberbezpieczeństwa, które zaangażowane jest w zapewnianie klientom najwyższego poziomu ochrony i usług. Oferując liczne zaawansowane narzędzia bezpieczeństwa, którymi można zarządzać za pośrednictwem ujednoliconej platformy bezpieczeństwa, RevBits zapewnia ochronę przeciwko najbardziej zaawansowanym cyberzagrożeniom, z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa. Siedziba firmy RevBits mieści się w Mineoli w stanie Nowy Jork, a jej oddziały znajdują się w Princeton w stanie New Jersey, Bostonie w stanie Massachusetts oraz Antwerpii (Belgia). Więcej informacji o firmie RevBits na stronie internetowej: www.revbits.com/aboutrevbits.

