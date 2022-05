RevBits spouští SaaS pro dynamické škálování, flexibilní provoz a zjednodušené nasazení

Ještě lepší dostupnost a volba libovolného webového prohlížeče i zařízení při současném usnadnění provozní správy, aktualizací softwaru a správy licencí.

MINEOLA, N.Y., 23. května 2022 /PRNewswire/ -- Společnost RevBits, která zajišťuje komplexní kybernetickou bezpečnost pro koncové body podniků, cloudové a lokální systémy, dnes oznámila uvedení své platformy Cyber Intelligence Platform (CIP) formou SaaS (Software as a Service, software jako služba). Zákazníci si nyní mohou vybrat mezi řešením RevBits on premise, v cloudu nebo prostřednictvím modelu SaaS, který může být rovněž spravován společností RevBits.

Platformu RevBits Cyber Intelligence Platform tvoří sada špičkových produktů, které lze nasadit buď samostatně, nebo jako integrovanou a jednotnou platformu XDR (Extended Detection and Reaction, rozšířená detekce a reakce na hrozby):

Zabezpečení koncových bodů a EDR (Endpoint Detection and Response, detekce a reakce na hrozby v koncových bodech) RevBits Endpoint Security and EDR

Zabezpečení elektronické pošty RevBits Email Security

Správa přístupových práv RevBits Privileged Access Management

Síť nepředpokládající důvěru RevBits Zero Trust Network

Technologie klamu na ochranu vnitřní sítě RevBits Deception Technology

„Jako vývojáři softwaru pro kybernetickou bezpečnost se zaměřujeme na to, abychom zákazníkům poskytovali sofistikovaná a robustní řešení, která zlepší jejich bezpečnostní situaci," řekl generální ředitel společnosti RevBits David Schiffer. „Dostupnost našeho nového modelu SaaS umožňuje rychlejší nasazení s menším počtem zdrojů. Je proto ideálním způsobem, jak zpřístupnit vysoký standard ochrany, který nabízíme velkým podnikům, také malým a středním firmám."

„Architektura společnosti RevBits se zaměřuje na možnost volby a flexibilitu," řekl technický ředitel společnosti RevBits Mucteba Celik. „Díky spuštění naší SaaS nabídky jsme nyní schopni zajistit nejlepší ochranu a optimální model nasazení jakémukoli zákazníkovi – bez ohledu na jeho velikost nebo bezpečnostní požadavky. Ať už se jedná o státní instituci, která musí vše provozovat on premise, nadnárodní společnost přecházející do cloudu, nebo malou firmu s jen několika či žádnými IT pracovníky, která vyžaduje externí správu kybernetické bezpečnosti, řešení máme pro všechny."

O společnosti RevBits

Společnost zajišťující komplexní kybernetickou bezpečnost RevBits byla založena v roce 2018 s cílem poskytovat svým zákazníkům špičkovou ochranu a služby. RevBits nabízí několik pokročilých bezpečnostních nástrojů, které lze spravovat prostřednictvím jednotné bezpečnostní platformy, a poskytuje tak ochranu před nejnáročnějšími kybernetickými hrozbami dnešní společnosti. Společnost RevBits sídlí v Mineole ve státě New York a má pobočky v USA (Princeton ve státě New Jersey, Boston ve státě Massachusetts), Anglii (Londýn) a Belgii (Antverpy). Další informace o společnosti RevBits najdete na adrese www.revbits.com/aboutrevbits.

