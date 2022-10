Revita Lash® Cosmetics działa na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie raka piersi, badań i wsparcia na całym świecie poprzez ogłoszenie inauguracji kampanii 2022 Pink Program

Lider branży produktów do pielęgnacji rzęs i brwi kierujący się misją rozszerza swój całoroczny harmonogram działań na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie raka piersi na całym świecie.

VENTURA, Kalifornia, 4 października 2022 r. /PRNewswire/ -- RevitaLash® Cosmetics z dumą ogłasza inaugurację dorocznej kampanii Pink Program 2022. Z okazji miesiąca świadomości raka piersi firma RevitaLash® Cosmetics rozpoczyna nowe działania i wspiera dotychczasowe inicjatywy, w tym limitowane serie produktów, z których dochody przeznaczone są na finansowanie leczenia onkologicznego w Etiopii i udział w międzynarodowych działaniach filantropijnych.

RevitaLash® Cosmetics Champions Breast Cancer Awareness, Research, and Support Worldwide with 2022 Pink Program Announcement

Historia RevitaLash® Cosmetics, liderów kategorii i twórcy zaawansowanych produktów do pielęgnacji brwi, rzęs i włosów, rozpoczęła się od podarunku, jaki sprawił mąż swojej chorującej na raka piersi żonie na dowód swojej miłości. Dzisiaj ta firma pod kierownictwem założyciela i dyrektora generalnego dr. Michela Brinkenhoffa nadal oddaje cześć dziedzictwu jego zmarłej żony i współzałożycielki RevitaLash® Cosmetics, Gayle Brinkenhoff, u której zdiagnozowano przerzutowy rak piersi, gdy miała 32 lata. Zespół z zaangażowaniem rozszerza ten krąg miłości i wspiera za pośrednictwem działań prowadzonych w ramach dorocznej kampanii Pink Program wszystkie osoby cierpiące z powodu tej choroby.

Kampania 2022 Pink Program skoncentrowana jest na wsparciu Etiopskiej Inicjatywy na Rzecz Walki z Rakiem Piersi organizacji City of Hope , programu zapewniającego badania przesiewowe w kierunku raka piersi i leczenie kobietom w Etiopii, czyli w regionie, który charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem umieralności na całym świecie. Inicjatywa ta pomoże sfinansować pilotażowy program edukacyjny w zakresie opieki pielęgniarskiej, w którym weźmie udział 20-30 pielęgniarek, przy czym planowane jest poszerzenie skali działań o program szkoleniowy dla instruktorów w 12 krajach Afryki Subsaharyjskiej, który w ostatecznym rozrachunku obejmie 360 pielęgniarek. Działania zostaną również ukierunkowane na budowanie potencjału specjalistów patologii, ponieważ ich celem jest poprawa diagnostyki i leczenia raka poprzez szkolenia dla techników laboratoryjnych i świadczeniodawców zajmujących się przetwarzaniem i badaniem tkanek, oraz umocnienie możliwości leczenia raka piersi w szpitalu w Hawassie, w Etiopii, który służy 23 milionom mieszkańców.

„Dzięki tegorocznemu rozszerzeniu kampanii Pink Program mamy zaszczyt i okazję do wywarcie większego wpływu niż kiedykolwiek. Jako dla marki obecnej na rynkach ponad 70 krajów, ważne dla nas jest wsparcie zmiany sytuacji osób chorujących na raka piersi w Etiopii - przy czym pośrednie efekty tych działań będą również odczuwalne na całym świecie - powiedziała Dariel Sidney, wiceprezes ds. filantropii i najstarsza córka Gayle Brinkenhoff. - Jest to sprawa, która jest bardzo bliska naszym sercom, a cała rodzina RevitaLash Cosmetics z wielką pasją przyczynia się do bezpośredniej poprawy jakości życia osób, które muszą zmierzyć się z tą trudną diagnozą, co w ostatecznym rozrachunku pomoże wyeliminować raka piersi. Poprzez połączenie sił z tak niesamowitymi organizacjami jak City of Hope możemy pracować na rzecz wprowadzenia w życie naszej wspólnej wizji świata wolnego od raka piersi".

W tym roku, od 1 września do 31 października 2022, nagradzane produkty firmy będą sprzedawane w najwyższej jakości odświętnych różowych opakowaniach w celu wsparcia sprawy. Za każdy sprzedany produkt RevitaLash® Advanced (3,5 ml/2.0 ml) i RevitaBrow® Advanced (3,0 ml) w różowym opakowaniu firma przekaże 2$ na doroczne Sympozjum na rzecz Walki z Rakiem Piersi City of Hope i na rzecz innych fundacji zajmujących się tematyką raka piersi na całym świecie, przy maksymalnej kwocie dotacji wynoszącej 140 000 $.

City of Hope jest jedną z największych organizacji działających na rzecz leczenia raka piersi i badań w tym zakresie w Stanach Zjednoczonych.

Limitowana edycja produktów dostępna jest w wybranych ośrodkach spa, salonach kosmetycznych, specjalistycznych punktach sprzedaży i w sklepie internetowym revitalash.com od 1 września.

RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash® Cosmetics jest globalnym liderem w opracowywaniu zaawansowanych produktów upiększających do pielęgnacji rzęs, brwi i włosów. Kolekcja produktów tej założonej w 2006 r. firmy obejmuje nagradzaną odżywkę do pielęgnacji rzęs RevitaLash® Advanced i odżywkę do pielęgnacji brwi RevitaBrow® Advanced i dostępna jest w gabinetach lekarskich, spa, salonach kosmetycznych i specjalistycznych sklepach w 70 krajach. Spółka RevitaLash® Cosmetics, wspierająca charytatywne inicjatywy na rzecz walki z rakiem piersi, przekazuje część dochodów na programy badawcze i edukacyjne na rzecz społeczności pacjentek zmagających się z tą chorobą, przez cały rok, nie tylko w październiku. Więcej informacji na stronie: www.revitalash.com . [Linia RevitaLash® Advanced nie jest dostępna w Kalifornii].

