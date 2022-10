RevitaLash® Cosmetics představuje Růžový program 2022 na podporu osvěty, výzkumu a pomoci při rakovině prsu

Přední výrobce kosmetiky pro řasy a obočí rozšiřuje svou celoroční osvětovou kampaň o rakovině prsu po celém světě

VENTURA, Kalifornie, 5. října 2022 /PRNewswire/ -- Společnost RevitaLash® Cosmetics s hrdostí představuje svou každoroční kampaň Růžový program (Pink Program) pro rok 2022. Při příležitosti měsíce boje proti rakovině prsu představuje RevitaLash® Cosmetics nové aktivity i podporu stávajících iniciativ – nechybí ani limitovaná edice produktů, jejíž výtěžek pomůže financovat léčbu rakoviny prsu v Etiopii a globální charitativní pomoc.

RevitaLash® Cosmetics Champions Breast Cancer Awareness, Research, and Support Worldwide with 2022 Pink Program Announcement

Společnost RevitaLash® Cosmetics, špička ve svém oboru a přední výrobce vyspělých produktů pro péči o řasy, obočí a vlasy, se zrodila díky daru milujícího muže pro manželku bojující s rakovinou prsu. Odkaz Gayle Brinkenhoffové, spoluzakladatelky a dnes již zesnulé manželky zakladatele a generálního ředitele RevitaLash® Cosmetics, dr. Michaela Brinkenhoffa, která onemocněla metastázující rakovinou prsu ve 32 letech, ctí společnost dodnes. Prostřednictvím pravidelné kampaně Růžový program proto nabízí pomoc a podporu všem, kterým tato nemoc zasáhla do života.

Růžový program 2022 se zaměří na podporu iniciativy onkologického centra City of Hope proti rakovině prsu v Etiopii, která si klade za cíl zajistit screening a léčbu rakoviny prsu etiopským ženám a bojovat tak se zdejší nejvyšší statistikou úmrtnosti. Iniciativa pomůže financovat pilotní program zdravotnického vzdělávání, který nyní vyškolí 20 až 30 zdravotních sester a později by se měl rozvinout v program přípravy školitelů pro 12 zemí subsaharské Afriky, z něhož vyjde přibližně 360 sester. Iniciativa se rovněž zaměří na rozvíjení kapacit v oblasti patologie s cílem zlepšit diagnostiku a léčbu rakoviny prsu díky školení laboratorních techniků a společností pro zpracování a analýzu tkání či na zlepšení léčby rakoviny prsu v nemocnici v etiopské Hawasse, která slouží 23 milionům obyvatel.

„Díky letošnímu rozšíření Růžového programu vítáme příležitost pomoci ještě intenzivněji, než kdykoli předtím. Jakožto globální značka působící ve více než 70 zemích bereme boj s rakovinou prsu v Etiopii mimořádně vážně – jeho důsledky budou rezonovat po celém světě," říká viceprezidentka pro filantropii a nejstarší dcera Gayle Brinkenhoffové Dariel Sidneyová. „Protože je nám toto téma výjimečně blízké, celá rodina RevitaLash Cosmetics je vášnivě odhodlána pomáhat přímo zlepšit životy pacientek trpících touto závažnou nemocí a časem rakovinu prsu zcela vymýtit. Po boku výjimečných organizací, jako je City of Hope, tak již dnes pracujeme na tom, aby se naše společná vize světa bez rakoviny prsu mohla stát skutečností."

Oceněné produkty RevitaLash se mezi 1. zářím a 31. říjnem 2022 obléknou pro dobrou věc do speciálních růžových obalů. Za každé prodané sérum RevitaLash® Advanced (3,5 ml/2,0 ml) a RevitaBrow® Advanced (3,0 ml) v růžovém obalu věnuje společnost dva dolary na každoroční sympozium City of Hope Breast Cancer Symposium a dalším nadacím pro boj s rakovinou prsu po celém světě, a to až do maximální výše 140.000 dolarů.

Centrum City of Hope je jednou z největších organizací pro léčbu a výzkum rakoviny ve Spojených státech.

Limitovaná edice kosmetiky je od 1. září k dostání ve vybraných lázních, salonech a specializovaných prodejnách a online na revitalash.com.

O společnosti RevitaLash ® Cosmetics

Společnost RevitaLash® Cosmetics je světovou jedničkou ve vývoji pokročilých produktů pro zkrášlení řas, obočí a vlasů. Kolekce, která byla založena v roce 2006, zahrnuje oceňované sérum na řasy RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner a sérum na obočí RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner a lze ji zakoupit v ordinacích lékařů, lázních, salonech a specializovaných prodejnách v 70 zemích světa. Společnost RevitaLash® Cosmetics podporuje neziskové iniciativy zaměřené na boj proti rakovině prsu a část zisků věnuje na výzkumné a vzdělávací projekty. O komunitu bojující s rakovinou prsu tak pečuje nejen v říjnu, kdy si tuto nemoc připomínáme, ale celoročně. Pro více informací navštivte www.revitalash.com. [RevitaLash® Advanced není k dispozici v Kalifornii.]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1913564/RL_BCA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1216896/RevitaLash_Cosmetics_Logo.jpg

SOURCE RevitaLash Cosmetics