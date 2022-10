A empresa líder em cílios e sobrancelhas orientada por uma missão amplia seus esforços mundiais de conscientização do câncer de mama durante todo o ano

VENTURA, Califórnia, 4 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A RevitaLash® Cosmetics tem o orgulho de anunciar a campanha anual Pink Program de 2022 da empresa. Em homenagem ao mês de conscientização do câncer de mama, a RevitaLash® Cosmetics está lançando novas ativações e apoiando iniciativas atuais, como produtos de edição limitada que ajudam a financiar o tratamento do câncer de mama na Etiópia e contribuições filantrópicas globais.

RevitaLash® Cosmetics defende conscientização, pesquisa e apoio na área de câncer de mama em todo o mundo com anúncio do Pink Program de 2022

Como líderes da categoria e criadores de produtos avançados de embelezamento de cílios, sobrancelhas e cabelos, a história da RevitaLash® Cosmetics começou com um presente de amor de um marido para sua amada esposa acometida pelo câncer de mama. Hoje, a empresa liderada pelo fundador e CEO Dr. Michael Brinkenhoff, continua a honrar o legado da falecida esposa de Brinkenhoff e cofundadora da RevitaLash® Cosmetics, Gayle Brinkenhoff, que foi diagnosticada com câncer de mama metastático aos 32 anos. A equipe se dedica a estender o círculo de amor e apoio a todas as pessoas afetadas por esta doença por meio de seus esforços anuais do Pink Program.

O Pink Program de 2022 concentra seus esforços em apoiar a iniciativa de câncer de mama City of Hope da Etiópia, um programa para levar o exame e o tratamento do câncer de mama para as mulheres da Etiópia, uma região que atualmente tem as mais altas taxas de mortalidade do mundo. A iniciativa ajudará a financiar um programa piloto de educação em enfermagem para treinar 20 a 30 profissionais de enfermagem, com o objetivo de estender-se e tornar-se um programa de treinamento em 12 países da África Subsaariana, alcançando aproximadamente 360 profissionais de enfermagem. Também se concentrará no desenvolvimento da capacidade de patologia, com o objetivo de melhorar o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama por meio do treinamento de técnicos e funcionários de laboratórios em processamento e análise de tecidos, e no fortalecimento do tratamento do câncer de mama em um hospital em Hawassa, na Etiópia, que atende 23 milhões de pessoas.

"Por meio da ampliação do Pink Program deste ano, temos a honra de ter a oportunidade de causar um impacto maior do que nunca. Como marca global em mais de 70 países, é vital para nós ajudarmos a mudar o estado do câncer de mama na Etiópia, com efeitos cascata sentidos em todo o mundo", disse Dariel Sidney, vice-presidente de filantropia e filha mais velha de Gayle Brinkenhoff. "Como uma causa que está especialmente ligada a nossos sentimentos, toda a família da RevitaLash Cosmetics tem paixão por melhorar diretamente a vida das pessoas que lidam com um diagnóstico difícil e, no fim das contas, erradicar o câncer de mama. Ao unir forças com organizações incríveis como a City of Hope, juntos podemos trabalhar para tornar realidade nossa visão compartilhada de um mundo sem câncer de mama."

Este ano, de 1o de setembro a 31 de outubro de 2022, os produtos premiados serão colocados em mangas de camisa rosa comemorativas para celebrar a causa. Para cada Manga Rosa RevitaLash® Advanced (3,5 ml/2,0 ml) e RevitaBrow® Advanced (3,0 ml), a empresa doará 2 dólares para o Simpósio Anual do Câncer de Mama da City of Hope e para outras fundações de câncer de mama em todo o mundo, até chegar a uma doação máxima de 140 mil dólares.

A City of Hope é uma das maiores organizações de tratamento e pesquisa de câncer dos Estados Unidos.

Os produtos de edição limitada estarão disponíveis em spas, salões e lojas especializadas selecionadas e on-line pelo site revitalash.com, a partir de 1o de setembro.

Sobre a RevitaLash ® Cosmetics

A RevitaLash® Cosmetics é líder mundial no desenvolvimento de produtos avançados de embelezamento de cílios, sobrancelhas e cabelos. Fundada em 2006, a coleção inclui o premiado RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner e o RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, e está disponível em consultórios médicos, spas, salões de beleza e lojas especializadas em 70 países. Apoiadora de iniciativas sem fins lucrativos contra o câncer de mama, a RevitaLash® Cosmetics doa uma parte dos lucros para iniciativas de pesquisa e educação, retribuindo à comunidade do câncer de mama durante todo o ano, e não apenas em outubro. Para informações: www.revitalash.com. [RevitaLash® Advanced não está disponível na Califórnia]

