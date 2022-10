RevitaLash® Cosmetics se fait le champion de la sensibilisation au cancer du sein, de la recherche et du soutien dans le monde entier avec l'annonce du programme Rose 2022

Le leader du secteur des cils et sourcils, animé par sa mission, étend ses efforts de sensibilisation au cancer du sein qu'il déploie tout au long de l'année dans le monde entier.

VENTURA, Californie, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- RevitaLash® Cosmetics est fier d'annoncer la campagne annuelle 2022 du programme Rose de l'entreprise. En l'honneur du mois de sensibilisation au cancer du sein, RevitaLash® Cosmetics lance de nouvelles activités et soutient des initiatives existantes, notamment des offres de produits en édition limitée qui aident à financer le traitement du cancer du sein en Éthiopie et des contributions philanthropiques mondiales.

En tant que leader de la catégorie et créateur de produits avancés d'embellissement des cils, des sourcils et des cheveux, l'histoire de RevitaLash® Cosmetics a commencé par un cadeau d'amour d'un mari à sa femme adorée souffrant d'un cancer du sein. Aujourd'hui, la société dirigée par le fondateur et chef de la direction, Michael Brinkenhoff, M.D., continue d'honorer l'héritage de Gayle Brinkenhoff, défunte épouse du Dr Brinkenhoff et cofondatrice de RevitaLash® Cosmetics, qui a été diagnostiquée d'un cancer du sein métastatique à l'âge de 32 ans. L'équipe se consacre à étendre le cercle d'amour et de soutien à toutes les personnes touchées par cette maladie grâce aux efforts annuels du programme Rose.

Le programme Rose 2022 concentre ses efforts au soutien de l'initiative de City of Hope contre le cancer du sein en Éthiopie, un programme visant à apporter le dépistage et le traitement du cancer du sein aux femmes d'Éthiopie, une région qui présente actuellement les taux de mortalité les plus élevés au monde. L'initiative contribuera au financement d'un programme pilote d'enseignement des soins infirmiers visant à former 20 à 30 infirmières. L'objectif est de passer à l'échelle supérieure et de développer un programme de formation des formateurs dans 12 pays d'Afrique subsaharienne, afin de pouvoir s'appuyer sur environ 360 infirmières. Le programme se concentrera également sur le renforcement des capacités en pathologie, visant à améliorer le diagnostic et le traitement du cancer du sein en formant des techniciens de laboratoire et des prestataires spécialisés dans traitement et l'analyse des tissus, et sur le renforcement du traitement du cancer du sein dans un hôpital de Hawassa, en Éthiopie, qui sert 23 millions de personnes.

« Grâce à l'élargissement du programme Rose de cette année, nous sommes honorés d'être en mesure d'avoir un impact plus important que jamais. En tant que marque mondiale présente dans plus de 70 pays, il est essentiel pour nous de contribuer à changer la situation du cancer du sein en Éthiopie - avec un effet domino ressenti dans le monde entier, a déclaré Dariel Sidney, vice-présidente de la philanthropie et fille aînée de Gayle Brinkenhoff. C'est une cause qui nous tient particulièrement à cœur, et toute la famille RevitaLash Cosmetics se passionne pour l'amélioration directe de la vie des personnes confrontées à un diagnostic difficile, et ultimement pour l'éradication du cancer du sein. En joignant nos forces à des organisations incroyables comme City of Hope, nous pouvons ensemble travailler à faire de notre vision commune d'un monde sans cancer du sein une réalité. »

Cette année, du 1er septembre au 31 octobre 2022, les produits primés seront présentés dans des emballages premium roses pour honorer la cause. Pour chaque emballage rose RevitaLash® Advanced (3,5 ml/2,0 ml) et RevitaBrow® Advanced (3,0 ml) vendu, la société fera un don de 2 $ au symposium annuel sur le cancer du sein City of Hope et à d'autres fondations de lutte contre le cancer du sein dans le monde, jusqu'à un don maximal de 140 000 $.

City of Hope est l'une des plus grandes organisations de traitement et de recherche contre le cancer aux États-Unis.

Les offres en édition limitée sont disponibles dans certains spas, salons et détaillants spécialisés et en ligne sur revitalash.com, à partir du 1er septembre.

À propos de RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash® Cosmetics est un chef de file mondial dans le développement de produits avancés d'embellissement des cils, des sourcils et des cheveux. Créée en 2006, la collection comprend les produits primés RevitaLash® Adanced Soin revitalisant pour cils et RevitaBrow® Advanced Revitalisant pour sourcils, et est disponible dans les cabinets médicaux, les spas, les salons et les détaillants spécialisés dans 70 pays. Soutenant les initiatives à but non lucratif de lutte contre le cancer du sein, RevitaLash® Cosmetics reverse une partie des revenus à des initiatives de recherche et d'éducation, redonnant ainsi toute l'année à la communauté de lutte contre le cancer du sein, et pas seulement en octobre. Pour obtenir des renseignements : www.revitalash.com. [Les produits RevitaLash® Advanced ne sont pas disponibles en Californie]

SOURCE RevitaLash Cosmetics